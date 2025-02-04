清理身心腸胃迎春天：清淡素食譜推薦，蓮藕栗子青紅蘿蔔湯助你返璞歸真！

蛇年立春之後，正式來到了春天。儘管氣溫還是忽冷忽熱，空氣裏的水份，好像明顯的變多了。地板上的水氣增多，洗好的衣服要點時間晾乾...… 而腸胃呢，經過過去的春節，不知道是因為濕冷氣候的關係，還是因為吃年糕、蘿蔔糕太多了，也顯得有點乏力。

大魚大肉過去，這個時候，特別想返璞歸真，吃得清淡一點。早餐，一份蛋餅，一碗無糖豆漿，頓然成了人間美食。中午，一份沙律，配一碗紅蘿蔔湯，不知怎的，格外的清新美味。回到家，晚飯不用太花心思，就一份涼麵，一碗媽媽煮的煲湯，簡簡單單，好讓過去繁忙的腸胃，暫時休息下來。

不只是腸胃，人也是這樣。筆電開久了，需要關一下。藍牙耳機聽久了，也要拿去充充電。我們的身體，總不能一天到晚，一年365天的操勞著。就趁著大節回來，回到上班的崗位上，回到課室的座位上...… 慢慢屏息靜養，配合著外頭的氣候，春天懶洋洋的氣氛，漸漸的加速，這樣應該會比，上氣不接下氣的，來得更有效率的吧？！

祝人日，人人生日快樂！

蓮藕栗子青紅蘿蔔湯（4人份）

時間：1小時20分鐘

材料：

蓮藕 1節/ 紅蘿蔔 1個/ 青蘿蔔 1個/ 連殼栗子 12粒/ 乾雪耳 1個/ 果皮 2塊/ 南北杏 2茶匙/ 乾蓮子 3湯匙

調味：

鹽 1茶匙

工具：

砧板/ 菜刀/ 煮鍋/ 蔬果刨刀/ 湯碗/ 小餐刀/ 茶匙/ 湯匙

步驟：

1. 用熱水浸泡雪耳、蓮子、南北杏和果皮（如圖）。

2. 浸乾後，沖洗乾淨，將雪耳的蒂去了後，再切成塊（如圖）。

3. 用熱水浸泡連殼栗子（如圖），用小餐刀將殻去掉（如圖）。沖洗果肉，待用。

4. 切走蓮藕的頭尾，刨去皮，洗乾淨，切成塊（如圖）。

5. 刨走紅蘿蔔的皮，洗淨後，切成塊。

6. 同樣地，刨走青蘿蔔的皮，洗淨後，切成塊（如圖）。

7. 放果皮於 盛了6湯碗清水煮鍋中，蓋上鍋蓋，以中大火煮沸。

8. 放入之前預備好的所有食材，蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

9. 最後，加入鹽巴來調味。

筆記：

1. 蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2. 栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

3. 青紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

5. 蔬果全部要徹底洗淨。

6. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。