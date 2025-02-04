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清理身心腸胃迎春天：清淡素食譜推薦，蓮藕栗子青紅蘿蔔湯助你返璞歸真！
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清理身心腸胃迎春天：清淡素食譜推薦，蓮藕栗子青紅蘿蔔湯助你返璞歸真！

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　蛇年立春之後，正式來到了春天。儘管氣溫還是忽冷忽熱，空氣裏的水份，好像明顯的變多了。地板上的水氣增多，洗好的衣服要點時間晾乾...… 而腸胃呢，經過過去的春節，不知道是因為濕冷氣候的關係，還是因為吃年糕、蘿蔔糕太多了，也顯得有點乏力。

 

　　大魚大肉過去，這個時候，特別想返璞歸真，吃得清淡一點。早餐，一份蛋餅，一碗無糖豆漿，頓然成了人間美食。中午，一份沙律，配一碗紅蘿蔔湯，不知怎的，格外的清新美味。回到家，晚飯不用太花心思，就一份涼麵，一碗媽媽煮的煲湯，簡簡單單，好讓過去繁忙的腸胃，暫時休息下來。

 

　　不只是腸胃，人也是這樣。筆電開久了，需要關一下。藍牙耳機聽久了，也要拿去充充電。我們的身體，總不能一天到晚，一年365天的操勞著。就趁著大節回來，回到上班的崗位上，回到課室的座位上...… 慢慢屏息靜養，配合著外頭的氣候，春天懶洋洋的氣氛，漸漸的加速，這樣應該會比，上氣不接下氣的，來得更有效率的吧？！

 

　　祝人日，人人生日快樂！

 

蓮藕栗子青紅蘿蔔湯（4人份）

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

時間：1小時20分鐘

材料：

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

蓮藕 1節/ 紅蘿蔔 1個/ 青蘿蔔 1個/ 連殼栗子 12粒/ 乾雪耳 1個/ 果皮 2塊/ 南北杏 2茶匙/ 乾蓮子 3湯匙

 

調味：

鹽 1茶匙

 

工具：

砧板/ 菜刀/ 煮鍋/ 蔬果刨刀/ 湯碗/ 小餐刀/ 茶匙/ 湯匙

 

步驟：

1.    用熱水浸泡雪耳、蓮子、南北杏和果皮（如圖）。

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

2.    浸乾後，沖洗乾淨，將雪耳的蒂去了後，再切成塊（如圖）。

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

3.    用熱水浸泡連殼栗子（如圖），用小餐刀將殻去掉（如圖）。沖洗果肉，待用。

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

4.    切走蓮藕的頭尾，刨去皮，洗乾淨，切成塊（如圖）。

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

5.    刨走紅蘿蔔的皮，洗淨後，切成塊。

6.    同樣地，刨走青蘿蔔的皮，洗淨後，切成塊（如圖）。

 

清理身心腸胃迎春天：大魚大肉後想返璞歸真吃得清淡點！人日素食譜：蓮藕栗子青紅蘿蔔湯

 

7.    放果皮於 盛了6湯碗清水煮鍋中，蓋上鍋蓋，以中大火煮沸。

8.    放入之前預備好的所有食材，蓋上鍋蓋，以中火煮1小時。

9.    最後，加入鹽巴來調味。

 

筆記： 

1.    蓮藕的維生素B和C，不單有抗氧化的效果，亦有助增強免疫力。

2.    栗子的維生素C含量高，可以加強人體的免疫力。

3.    青紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4.    雲耳有豐富的鐵質和膳食纖維，亦有促進新陳代謝與提升免疫力的多醣體。

5.    蔬果全部要徹底洗淨。

6.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

 

Tags:#營養#食譜#素食譜#春天#立春#湯水#蓮藕#紅蘿蔔#青蘿蔔#栗子#雪耳#南北杏
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