抗衰老 │ 58歲新加坡爆肌網紅似30歲，醫生拆解4大不老秘訣：男神魅力並非靠醫美，一般人輕鬆做到

現年58歲的新加坡網紅攝影師陳傳多（Chuando Tan），近年一直因為「逆齡」外表而廣受大眾關注。有醫生更針對這位不老男神平日的飲食、運動、皮膚保養與心態，拆解其不老秘訣。

台灣家醫科醫師李思賢於Facebook發文，先以「抗老神人」形容陳傳多，指對方於2017年突在Instagram上爆紅的原因，全在於「外貌幾乎沒有變老」。更難得的是，這位男神的抗老方式，並非靠醫美，而且幾乎是一般人都能負擔的生活習慣。

拆解陳傳多的4大凍齡秘訣

李思賢指陳傳多逆齡關鍵其實在於簡單健康飲食、規律運動、肌膚保養及樂觀心態等4大方面。不過，李思賢強調一點是每個人都是獨特的個體，由於基因、生活環境、作息都不同，因此，沒有「放諸四海皆準」的抗老公式。

1. 飲食：高蛋白、低碳水、遠離加工食品

陳傳多的飲食原則簡單卻高效： 他堅持高蛋白、低碳水，並避免加工食品。早餐通常以 六顆水煮蛋 為主，但只吃 兩個蛋黃 來控制膽固醇，搭配富含纖維的燕麥與酪梨，確保營養均衡。主餐則偏好簡單健康的食材，如 雞肉、魚湯與糙米，補充足夠的優質蛋白，維持肌肉與代謝。他特別避免 高糖與精製碳水，因為這些食物容易引發體內慢性發炎，加速老化，甚至影響皮膚健康。

2. 運動：規律訓練，適合自己的運動方式

規律運動是陳傳多的日常，他相信「運動佔抗老的 30%，飲食則佔 70%」。每週進行 3 至 4 次重訓，專注於深蹲、臥推等基礎動作，確保肌肉強健。由於長期游泳，他至今仍保持 每天 1 小時游泳 的習慣，這種全身性運動不僅能鍛鍊肌肉，還能避免對關節造成負擔。此外，他曾因膝蓋受傷，選擇 快走取代跑步，證明適應身體狀態、選擇適合自己的運動方式，比一味追求高強度訓練來得重要。

3. 皮膚保養：簡單但長期堅持

與許多人想像的繁瑣護膚流程不同，陳傳多的保養方式極為簡單，但貴在堅持。他每天使用溫和洗面乳清潔，接著保濕，最後擦上防曬乳，防止紫外線傷害皮膚。除了基礎保養，他認為「吃得對」同樣影響皮膚狀態，因此嚴格控管飲食，避免糖分與加工食品，以減少氧化壓力與發炎。此外，他大量喝水，確保肌膚維持水潤與彈性。

4. 心態：樂觀積極，與時間和平共處

在他看來，心態決定外貌。他相信當一個人保持積極正向的情緒，別人看起來也會覺得你「容光煥發」。因此，他透過 攝影、寫作等創作活動 來管理壓力，讓自己保持愉悅。他並不抗拒老化，而是選擇與時間和平共處，希望活得健康、有品質，而非執著於讓歲月停滯。他也強調，長期的健康習慣才是關鍵，沒有任何快速捷徑能讓人瞬間變年輕，唯有持續努力，才能真正展現歲月靜好的魅力。

李思賢最後總結透過陳傳多的故事，可反映「抗老並不是靠昂貴的醫美療程或高科技輔助，而是來自於長年累積的健康生活方式」。

吃得健康、動得適量、照顧肌膚、保持好心情。衰老是無法避免的，但透過正確的方式，我們可以讓時間走得慢一點，擁有更充沛的精力，去做更多自己想做的事。

轉載自晴報