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疑似中風 │ 驚傳75歲劉松仁中風，靠拐杖行路，網上分享近照報平安並宣布新動向
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疑似中風 │ 驚傳75歲劉松仁中風，靠拐杖行路，網上分享近照報平安並宣布新動向

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年75歲的劉松仁近年轉趨低調，甚少公開露面，致一度傳出疑似中風消息，令外界對其健康甚感憂心。不過踏入新一年，他不但罕有地自報「平安」網上分享近照，更罕有地宣佈將會有新動向。

 

　　儘管近年已幾乎絕跡幕前，75歲的劉松仁仍然不時於微博與粉絲互動，而踏入新一年，將粉絲視作朋友的他更宣布將在2月22日於深圳舉行分享會，人數限定60名，每人收費599元人民幣（約642港元）。消息一出，即令不少「松迷」大感興奮，紛紛留言十分期待，有人更指希望當日會見到劉松仁以往在拍劇時儒雅斯文的模樣。

 

　　不過，劉松仁其後則回應叫粉絲別太注重一個人的外表，直言自己「外表也改變了很多」：

 

　　不竟是個老人家了！你很失望的。你還是再考慮一下要不要參加分享會？

 

　　之後劉松仁又發文重申分享會並非影迷會：

 

　　老實告訴你們，我從來不喜歡『影迷』這兩個字。年輕的時候就是這樣。所以我從來都不開所謂的影迷會。幾十年後，大家都長大，我才考慮開一個『分享會』。是分享大家生命上的感受！互相學習。而不是想滿足所謂的影迷。我喜歡的是『朋友』。讓我們攜手同行，交個朋友，是我的意願。如果抱著看偶像的心態而來，那你們會失望，我也會失望！

 

轉載自晴報

 

Tags:#劉松仁#健康問題#中風#疑似中風#明星健康#粉絲#影迷#分享會#深圳
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