長壽之道 │ 93歲護理師單車意外骨折，3個月極速康復重返工作，分享5大長壽秘訣：必吃早餐＋飲用1種茶

日本一名93歲的護理師曾摔單車骨折，僅3個月後即康復，並重返護理院舍工作，至今她已工作超過70年，仍堅持每周上班3天。她亦透露日常5大延壽秘訣，力求自己可工作到人生最後一刻。

長壽秘訣｜93歲護理師骨折3個月後即康復

綜合日媒報道，現年93歲的護理師細井惠美子（Emiko Hosoi），過去70多年一直從事醫療和護理領域的工作。2020年，她在踩單車時曾經摔車，導致左股骨骨折。

原本手術後只能坐在輪椅上的細井準備辭職，但因為強烈的工作慾望，經過每天3小時的嚴格復健治療，她在3個月後又重返工作崗位，繼續在護理院舍照顧不同需要的患者。

護理師細井惠美子現年93歲。（影片截圖）

過去70多年她一直從事醫療和護理領域的工作。（影片截圖）

2020年，她在踩單車時曾經摔車，導致左股骨骨折。（影片截圖）

經過每天3小時的嚴格復健治療，她在三個月後又重返工作崗位。（影片截圖）

細井惠美子希望可以工作到人生最後一刻。（影片截圖）

早餐是細井惠美子最重視的一餐。（影片截圖）

長壽秘訣｜5大養生延壽秘訣

雖然細井惠美子年事已高，但康復迅速，重返職場後仍然活力十足。對此，她亦透露自己日常5大養生延壽秘訣，希望可以工作到人生最後一刻。

1.工作到人生最後一刻

細井惠美子表示，「希望透過我的工作，給更多的人帶來笑容，並以這種方式活到生命的最後一刻。」目前，她每周都到護理機構上3天班，單程的通勤時間長達1小時。

日本精神科醫師和田秀樹分析，持續工作、經常與社會接觸、與人交流，像這樣在日常生活中持續使用大腦，有助預防失智症及延緩腦退化症出現。

2.自己打掃、整理家務

細井惠美子目前獨居，家中的所有家務，包括打掃清潔，早、晚餐的烹飪料理，都由她自己一手包辦。日本物理治療師上村理繪也建議，高齡者可透過打掃地板等家務，增加日常活動量，避免整天坐著不動，導致肌力衰退，增加肌少症、臥床風險。

3. 多喝水

細井惠美子每天都會喝1000ml以上的水。

4. 愛喝茶

細井惠美子非常愛飲茶，因此她每天最少喝2杯350ml綠茶。而綠茶的兒茶素等多酚能抗氧化、抗發炎，甚至曾有研究發現，每天喝5杯以上的綠茶，就能降低12％至23％的死亡風險。

5. 必吃早餐

早餐是細井惠美子最重視的一餐，菜單包括100克白飯、雞蛋、火腿、三文魚、各式蔬菜、醋醃漬的小菜、味噌湯等；午餐會吃護理機構的營養餐；晚餐則會特別避開高脂肪的餐點，並注意不過量進食，如果在7點前吃晚飯，吃量就比較大，但若在7點之後吃，就會盡量減量和避免吃油膩的食物。

細井惠美子提醒，保健方法因人而異，每個人的習慣、身體狀況都不同，適合的飲食內容自然有所差異。她建議，民眾無需模仿他人的做法，而是要觀察自己的身體狀況和思考膳食的內容，根據自己的情況調整飲食攝取量。

同場加映：6大長壽飲食重點

綜合《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究，得出以下6大長壽飲食重點：

兩餐之間吃水果

水果在早餐或下午茶加入食用

☑控制飢餓感

☑補充水分

☑維他命

✖ 少食西瓜、香蕉

每餐有蔬菜

每天攝入不少於300克的蔬菜

尤其是深色蔬菜佔一半

每天至少吃到3-5種蔬菜

吃原味堅果

☑有助抗氧抗炎

選原味：避免攝入額外鹽分

分量：每日10克=2-3個核桃

多吃豆類

☑研究：延壽效果最顯著

每日吃25克以上

相等於365毫升豆漿

多吃蒸魚

☑每周吃魚2次或300-500克

☑對大腦、眼睛、心血管健康很重要

建設烹煮方法：清蒸

適量攝入奶製品

☑每日一杯牛奶=300克液態奶

式同等分量的乳製品

資料來源：《中國居民膳食指南》和其他長壽飲食研究

長壽食物｜4大長壽飲食原則

一項2023年發表在《Nature Food》關於長壽飲食的國際研究，團隊綜合出長壽飲食的原則，指出持之以恆地奉行就健康飲食，就能夠對身體帶來好處：

攝入適量的全穀物、水果、魚、白肉

大量的牛奶、奶製品、蔬菜、堅果、豆類

較少的雞蛋、紅肉、含糖飲料

少量精製穀物＋加工肉類

資料來源：英國BioBank 數據庫之長壽飲食研究

轉載自晴報