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立春素湯 │一年之計在於春！中醫教你3招養肝＋推介核桃茯苓蓮子腰果湯，助你春季養生
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立春素湯 │一年之計在於春！中醫教你3招養肝＋推介核桃茯苓蓮子腰果湯，助你春季養生

食療新意思
陳沛思
食療新意思

　　「立春到了，大地回春，春天到了。」我說。

 

　　「可是還未覺得很暖啊！」Amy說。

 

　　「一年有二十四個節氣，每個節氣有三候，五天為一候，一個節氣共十五天。可是這十五天是有變化的，五天一小變化。立春，立，建始也。立春是一年之始，表示春天到了。現在還很冷，兩周後乍暖還寒更明顯了。」我說。

 

　　「立春養生應注意甚麼？」Amy問。

 

　　「春生、夏長、秋收和冬藏。經過一個冬天的閉藏進補，到了春天就是生機處處的日子了。所以我們說春生，生是升發，大自然的能量從地底出地面，所以無論濕度和溫度，都會漸漸担升。至於我們人體，要順應自然，生活作息要有助陽氣的升發。如果冬天沒有好好休養生息，到了春天，就特別容易生病。」我說。

 

　　「怪不得。可以補救嗎？」Amy問。

 

　　「春天屬木，木主升發，對應人體為肝。我們在春天要養肝，順應春天升發之氣，讓肝氣順暢，否則會導致肝鬱。木生火，夏天屬火，若春天木不旺，夏天便火不足！所以錯失了冬天的藏，現在要好好養肝升陽！」我說。

 

　　「如何做呢？」Amy問。

 

　　「養生應從生活作息、飲食方向去做。現代人常常在室內，坐着的時間較多，常常覺得肩頸緊張，腰痠。肝主筋，在辦公室有空則拉拉筋，讓氣血運行。

 

　　肝藏血，人臥則血歸於肝。睡覺除了能補腎，更能養肝血。所以切忌要早點睡覺，最好十一時前入睡吧！

 

　　至於飲食方面，我們可以通過不同方法來養肝。第一招是通過補腎。腎藏精，是人體的銀行戶口。肝屬木，腎屬水，沒有腎的貯藏，肝沒有血可升發。樹木需要水的澆灌才能健康成長，所以養肝必須要滋陰，這一招在中醫叫『滋水涵木』。我們可以吃核桃、腰果。核桃有補腎強腰、溫肺定喘、潤腸通便的作用。腰果能補腦養血，補腎又健脾。

 

　　第二招，則通過健脾去養肝。脾胃是後天之本，脾胃功能正常，才能有效運化，把食物中的精微部分化作人體月用的氣血。所以養肝必須把補脾胃。再加上春天到來，天氣開始潮濕，健脾又可袪濕。我們可以吃茯苓、陳皮、生薑和紅棗。茯苓能利水滲濕，健脾安神。陳皮可化痰，生薑和紅棗是健脾好拍擋。

 

　　第三招為養心血安神。睡得好，肝血便足。我們可以吃龍眼肉和蓮子。龍眼肉即桂圓，能補益心脾，養血安神。蓮子為常見的安神食物，能養心益腎、交通心腎。

 

　　這些材料可煲成時令湯水，立春養肝升陽！」我說。

 

　　「謝謝你。新一年立志有健康好習慣，早睡早起。」Amy說。

 

　　「一年之計在於春，好好養生，大家都身體健康！」我說。

 

立春素湯：核桃茯苓蓮子腰果湯

 

立春素湯 │ 一年之計在於春要好好養生，中醫教你養肝3招＋推介1款湯水：核桃茯苓蓮子腰果湯

 

材料（4人分量）︰

 

立春素湯 │ 一年之計在於春要好好養生，中醫教你養肝3招＋推介1款湯水：核桃茯苓蓮子腰果湯

 

核桃1兩、茯苓1兩、龍眼肉8粒、蓮子1兩、紅蘿蔔1條、陳皮2角、紅棗5粒、生薑3片、腰果1兩

 

製作方法︰

1.    紅棗擘開。

2.    所有材料加水2.5公升，大火煲滾後改細火再煲1個半小時。

 

注意︰陳皮不用刮囊。

Tags:#春天#立春#春天養生#素湯#湯水#食療#養肝#核桃#茯苓#龍眼肉#蓮子#紅蘿蔔#腰果
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