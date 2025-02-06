腎癌｜29歲抗癌網紅因末期腎癌離世，坎坷人生，遺願未完成令網民心酸

內地29歲抗癌網紅「一隻羊吖」早前不敵癌魔離世，其弟於帳號布公死訊時指家姐到生命最後仍感到不甘心，遺憾未能完成她的遺願帶她回家，令不少網民都極為心酸。

綜合內媒報道，廣州29歲抖音平台博主「一只羊吖（加油中）」2023年9月8日發布第一條影片，分享自己對抗末期腎癌的經歷，期間她曾透露辛酸身世，自幼父親早逝、母親受打擊後患上精神病，而她的妹妹亦患有智力問題，導致一家生計全由她與年老的嫲嫲獨力支撐。

自幼希望盡快打工賺錢幫助嫲嫲改善家庭，惟某日工作時她感到腰痛，不久後更出現血尿問題，求醫後不幸確診腎癌且已出現擴散，需要盡快切除左腎。初聞壞消息，她雖然大受打擊，但仍不敢告訴家人，心中只有一個信念：「奶奶（嫲嫲）還沒享福，我也不能放棄！」獨自進行手術後，她開始了一連串痛苦治療，開始暴瘦、頭髮脫落，但由於醫藥費高昂，無奈下她仍要強撐身體回公司上班。

事主某日工作時她感到腰痛，不久後更出現血尿問題，求醫後不幸確診腎癌且已出現擴散。（網上圖片）

她的母親患上精神病，而妹妹亦患有智力問題，導致一家生計全由她與年老的嫲嫲獨力支撐。（網上圖片）

獨自進行手術後，她開始了一連串痛苦治療，開始暴瘦、頭髮脫落。（網上圖片）

由於醫藥費高昂，無奈下她仍要強撐身體回公司上班。（網上圖片）

妹妹在她確診不久後，又不幸查出癌症開始接受治療。（網上圖片）

事主看著嫲嫲一人支撐整個家庭，一直為自己打氣，希望可抗癌成功讓嫲嫲享福。（網上圖片）

為了不讓嫲嫲太辛苦，她身體好轉時便會幫忙做事。（網上圖片）

坎坷人生｜為嫲嫲努力抗癌 彌留之際留字嘆：不甘心

不久後，妹妹又不幸查出癌症開始接受治療，事主看著嫲嫲一人支撐整個家庭，一直為自己打氣：「為了奶奶，我也得好起來！」可惜她的病情一直未見好轉，體重不停下跌、身體開始出現不同併發症，之後亦無奈辭職，但為了不讓嫲嫲太辛苦，身體好轉時她便會幫忙做事。

去年8月30日，她曾透露自己想爭取更多時間陪伴家人，嘆問：「一家人甚麼時候才能平平安安的呢？」雖然病情嚴重，但她仍一直堅強抗病，直到年尾11月17日，事主身體極度虛弱，終於開始入院治療，並於兩天後由弟弟公布死訊：

姊姊對不起你，沒能和你一起戰勝病魔，也未能完成你最後的遺願，送你回家。到生命最後還要堅持不甘心。願你在天堂沒有疾病、沒有痛苦。一路好走姐姐，下輩子還做你弟弟。

影片最後，她握著弟弟的手仍掙扎著想張開眼，畫面令人心痛。（網上圖片）

發布中影片見事主彌留時掙扎寫下「叫他來，我不行了」、「不甘心」、「我想走」。（網上圖片）

發布中影片見事主彌留時掙扎寫下「叫他來，我不行了」、「不甘心」、「我想走」。（網上圖片）

上年11月17日事主身體極度虛弱，終於開始入院治療，並於兩日後由弟弟公布死訊。（網上圖片）

不少關注她消息的網民，得悉死訊後都感到非常心痛。（網上圖片）

坎坷人生｜網民：希望另一個世界再無痛苦

發布中影片見事主彌留時掙扎寫下「叫他來，我不行了」、「不甘心」、「我想走」，影片最後，她握著弟弟的手仍掙扎著想張開眼，畫面令人心痛。

而事主置頂一條影片曾留言指：「人間再美好，下輩子也不來了，這輩子所有的苦我收了，上輩子所有的債我還了。」不少關注她消息的網民，得悉死訊後都感到非常心痛，嘆指事主一家命運坎坷，祝願她：希望另一個世界再無痛苦。

網民有乜講

願天堂沒有痛苦…

我老婆肺腺癌晚期，也是在醫院走的，陪她堅持了六年多， 她還是走了。願大家都好好的，不要生病。

花一樣的年紀…看到這樣真的很想哭。

也是一種幸運，起碼留下了遺言。

好難受，這人世間對她來說真的太苦了…

坎坷人生｜出現3大症狀 病情恐屬晚期

本港泌尿外科專科醫生林沛泓曾分享指，腎癌雖然並非本港十大常見癌症，不過近年的病發率有上升趨勢，新症數目由2011年的545宗增至2020年的843宗，10年內升幅逾5成，實在不容忽視。他表示，大部分腎癌患者初期沒有明顯病徵，一旦出現血尿、腰痛或腰部摸到腫塊等徵狀時，大多屬晚期及已擴散，治療難度大增。隨著市民對個人健康的意識增加，並定期進行身體檢查，不少腎癌個案能在早期被發現，有助提高治癒率。

至於腎癌成因，他指出目前醫學界尚未清楚，但以下6大因素可增加腎癌風險：

1. 高血壓

2. 吸煙

3. 肥胖

4. 糖尿病

5. 因腎衰竭需要長期接受腎臟透析

6. 經常接觸化學物質例如染料

資料來源：泌尿外科專科醫生林沛泓

資料來源：一只羊吖（加油中）

轉載自晴報