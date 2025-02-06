流感疫苗 │ 流感高峰襲港！錄得122宗死亡個案，8類人士可免費接種流感疫苗，附各區流感疫苗診所名單

本港自上月初進入流感季節，首四周已錄得122宗流感死亡個案。為鼓勵大眾接種疫苗，政府會為8類合資格人士提供免費或資助的季節性流感疫苗接種服務。小編現整合了接種計劃詳情，包括合資格免費打針人士、接種地點、政府疫苗資助額等。

本港自上月初進入流感季節，首四周已錄得122宗流感死亡個案。衞生署衞生防護中心表示，香港與北半球多個國家和地區的流感活躍程度正處於高水平，社會各界應提高警覺，加強個人保護措施，包括接種季節性流感疫苗。計劃外遊的市民應留意目的地傳染病情況，注意衞生。同時，2024至25年度季節性流感疫苗接種計劃（包括季節性流感疫苗學校外展計劃及院舍防疫注射計劃）已於2024年9月26日展開。長者接種肺炎球菌疫苗的安排會於全年繼續進行。市民可於網上辦理預約接種事宜，詳情可按此查閱計劃網站。

政府資助免費打針｜免費接種季節性流感疫苗

季節性流感疫苗接種計劃合資格人士，共有8類人士可獲免費接種季節性流感疫苗：

1.孕婦

領取綜援或持有有效醫療費用減免證明書的孕婦。

服務提供者：衞生署母嬰健康院及醫管局醫院的產前專科門診。

2.居於護理院舍的人士

居於護理院舍（如安老院舍或殘疾人士院舍）的院友。

服務提供者：到診註冊醫生（衞生署會與院舍作出安排）

3.50歲或以上人士

65歲或以上的長者，或50歲至未滿65歲人士，並為綜援受助人或有效證書的持有人。

服務提供者（65歲或以上的長者）：

指定公營診所的現有病人、接受服務人士、會員：醫管局專科門診診所、選定普通門診診所

衞生署長者健康中１胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、美沙酮診所、社會衞生科或皮膚科診所

沒有預約的長者可到醫管局選定普通科門診或14間指定長者健康中心

醫管局選定普通科門診診所

在現有指定公營診所求診，有高風險情況的綜援受助人

醫管局專科門診診所及選定普通科門診診所

衞生署胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所

4.有長期健康問題的人士

在現有指定公營診所求診，有高風險情況的綜援受助人或有效證明書持有人。

服務提供者：

醫管局專科門診診所及選定普通科門診診所

衞生署胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所

在現有指定公營診所求診，價取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需辰經常護理」人士。

服務提供者：

醫管局專科門診診所、醫院、選定普通皋門彰診所

衞生署胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所

有高風險情況的醫管局住院病人（包括兒科病人）（如療養院、老年精神科、精神科或智障病院住院病人）

服務提供者：

醫管局醫院

兒科門診病人，並有高風險情況，或需長期服用阿士匹林。

服務提供者：

醫管召專科門診診所

領取傷殘津貼並屬於指定公營診所的現有、病人/接受服務人士

服務提供者：

醫管局專科門診診所、醫院、選定普通科門診診所

衞生署母嬰健康院、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所

智障人士並屬於指定公營診所的現有病人/接受服務人士。

服務提供者：

醫管局專科門診診所、醫院、選定普通科門診診所

衞生署母嬰健康院、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心、專業發展及質素保證服務診所、社會衞生科或皮膚科診所

智障人士並屬於指定伯障人士服務機構接受服務人士。

服務提供者：

到診註冊醫生（衞生署會與有關機構作出安排）

5.醫護人員

衞生署、醫管局、護理院舍（如安老院舍或殘疾人士院舍）、留宿幼兒中心或其他政府部門的醫護人員。

服務提供者：

由相關機構安排

6.6個月至未滿18歲的兒童及青少年

年齡介乎6個月至未滿18歲，來自綜援家庭或持有效證明書的兒童及青少年。

服務提供者：

醫管局選定普通科門診診所

衞生署母嬰健康院及學生健康服務中心

7.家禽從業員

家禽業從業員或須從事屠宰家禽行動的人員.

服務提供者：

醫管局選定普通科門診診所（通過相關機構內部安排）

8.從事養豬及屠宰豬隻行業的人士

服務提供者：

醫管局選定普通科門診診所（通過相關機構內部安排）



資料來源：香港衞生署



政府資助免費打針｜免費接種肺炎球菌疫苗

政府的「肺炎球菌疫苗接種計劃」會全年進行，為合資格65歲或以上長者提供免費或資助肺炎球菌疫苗接種。沒有高風險情況的人士可接種一劑二十三價肺炎球菌多醣疫苗。有高風險情況的人士，可先接種一劑十五價肺炎球菌結合疫苗（十五價疫苗），一年後再後接種一劑二十三價疫苗。詳情可按此查閱計劃網站。

根據疫苗可預防疾病科學委員會的最新建議，從2024年8月5日開始，政府疫苗接種計劃的十五價疫苗已取代現有的十三價肺炎球菌結合疫苗（十三價疫苗）。目前，65歲或以上並有高風險狀況的長者可繼續於疫苗資助計劃中接種受資助的十三價疫苗。然而， 參與疫苗資助計劃的醫生應盡量遵循疾病預防疫苗科學委員會的建議，將十三價疫苗替換為十五價疫苗。

免費肺炎球菌疫苗接種計劃合資格人士：

1.居於社局區有高風險情況並在公立診所求診的長者（香港居民）

服務提供者：

衞生署長者健康中心、胸肺科診所、特別預防計劃治療中心及專業發展及質素保證服務診所

醫院管理局專科門診診所及選定普通科門診診所

2.居於社區的長者

領取綜合社會保障援助

持有由社會福利署簽發的有效醫療費用減免明書

服務提供者：

衞生署長者健康中心（只限會員）

醫院管理局選定普遍科門診診所

3.院友

居於安老院舍的院友

居於殘疾人士院舍的長者（不論是否有高風險情況）

服務提供者：

到診註冊醫生

4.醫院管理局的住院病人

醫院管理局的高風險住院長者，或於療養院、老年精神科、精神科或智障病院

住院的長者

服務提供者：

醫院管理局轄下醫院

資料來源：香港衞生署

政府資助免費打針｜政府防疫注射計劃接種地點

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所名單：

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所

轉載自晴報