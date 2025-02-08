臂部鍛鍊運動｜改善臂部肌肉失修，減少膝蓋痛楚！定期進行簡單伸展動作，有效減少背痛和髖部不適，降低膝蓋痛風險

有健康的臀部，並非如女士一般所想只為貪靚，要求有優美的線條。基本上，日常不少動作，都依靠臀部帶動做到，如上、落樓梯、搬運物件時候都會使用到該部位。若沒有好好訓練臀部肌肉，會容易令走路的時候錯姿勢而引致膝蓋過度用力。搬運物件時，若沒有用到臀部肌肉，容易過度使用腰部而引起痛楚。所以勤加鍛鍊臀部，是很重要的。