臂部鍛鍊運動｜改善臂部肌肉失修，減少膝蓋痛楚！定期進行簡單伸展動作，有效減少背痛和髖部不適，降低膝蓋痛風險

拉筋紓痛其他痛症運動臂部鍛鍊運動｜改善臂部肌肉失修，減少膝蓋痛楚！定期進行簡單伸展動作，有效減少背痛和髖部不適，降低膝蓋痛風險 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 馬德荃 Derek Ma 得閒拉筋 得閒Build肌 香港伸展運動學會伸展治療師、國際康體專才培訓學院教練課程導師、國際跆拳道聯盟黑帶七段、國際教練、裁判及考官、香港健美及運動體適能總會執行委員及裁判。在繁忙又急促的都市生活中，久坐、久站、加上不良姿勢及缺乏運動，令身體變得僵硬及疲倦，甚至出現痛症。想改變現狀，可以透過一系列伸展運動和健身運動，鍛練並放鬆繃緊的肌肉、舒緩日常疲倦、痛症，減少身體負擔！ Share 08/02/2025 有健康的臀部，並非如女士一般所想只為貪靚，要求有優美的線條。基本上，日常不少動作，都依靠臀部帶動做到，如上、落樓梯、搬運物件時候都會使用到該部位。若沒有好好訓練臀部肌肉，會容易令走路的時候錯姿勢而引致膝蓋過度用力。搬運物件時，若沒有用到臀部肌肉，容易過度使用腰部而引起痛楚。所以勤加鍛鍊臀部，是很重要的。 Tags:#健身#健康#運動#拉筋#伸展運動#臀部肌肉#膝蓋痛#腰痛#低頭族#臀部 Add a comment ...
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