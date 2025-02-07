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大S病逝 │ 傳徐熙媛死於肺炎重症大白肺！醫生解析：患者呼吸困難如被痰液水腫淹死
健康Tips

大S病逝 │ 傳徐熙媛死於肺炎重症大白肺！醫生解析：患者呼吸困難如被痰液水腫淹死

健康解「迷」
健康解「迷」

　　徐熙媛（大S）農曆新年期間於日本因流感併發肺炎逝世，終年僅48歲。外界一直有傳大S因錯失治療黃金期，至臨死前CT影像雙肺已呈「大白肺」狀態。有內科醫生解釋「大白肺」其實就是嚴重肺炎導致病人呼吸困難，相當於「病人被自己的痰液水腫活活淹死」。

 

大S離世丨甚麼是「大白肺」?

 

　　台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫生蘇一峰於Facebook以「大S死於肺炎重症大白肺」為題發文指「大白肺」是嚴重肺炎的俗稱，當「肺泡裏面會積滿痰液與發炎的水」，致「空氣就無法進入」，令病人相當於被自身的痰液與水腫「活活淹死」。

 

何謂「大白肺」

 

● 「大白肺」是嚴重肺炎的俗稱

● 當發生嚴重的肺炎時肺泡裏面會積滿痰液與發炎的水

● 當肺泡在痰水裏空氣就無法進入交換氣體

● 大白肺會令病人有機會被自己的痰液水腫活活淹死

● 大白肺出現時由於肺部失去了交換氣體的能力，因此病人血氧仍然會一直下降

● 血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，病人可能半天或幾小時內因心跳呼吸停止而死亡。

 

資料來源：台灣胸腔內科醫生蘇一峰

 

　　蘇一峰進一步解釋指，當大白肺出現時，病人即使用力呼吸，但由於肺部失去了交換氣體的能力，因此病人血氧仍然會一直下降，當血氧飽和度下降到89以下就是缺氧狀態，如果一直沒有處理缺氧狀態，病人可能半天或幾小時內，因心跳呼吸停止而死亡。

 

　　對於外界對大S究竟是死於肺炎還是敗血症的爭論，蘇一峰指其實兩者都可以是原因，他指「大白肺疾病一體兩面」，肺炎指的是「肺部因為感染等等原因發炎」，而敗血症指的是「因為感染等等原因造成全身性的發炎反應」，他強調肺炎和敗血症經常同時存在，彼此不是互斥的疾病，如大S就是流感肺炎引起敗血症，「肺炎有時候很嚴重來勢洶洶，常一不小心就過世了！」

 

轉載自晴報

 

Tags:#徐熙媛#肺炎#流感#健康問題#藝人逝世#醫療解釋#肺部疾病#台北市立聯合醫院#蘇一峰#肺炎與敗血症
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