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癌症治療 │ 八旬名醫血尿確診膀胱癌3期 ，7.9厘米腫瘤幾乎塞滿膀胱，3個月新療法助癌細胞消失
健康Tips

癌症治療 │ 八旬名醫血尿確診膀胱癌3期 ，7.9厘米腫瘤幾乎塞滿膀胱，3個月新療法助癌細胞消失

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣年近八旬的腸胃科名醫鄭光人於1年前因血尿問題，證實患上膀胱癌，當時腫瘤面積更達7.9厘米。但他未有跟從傳統療法將全膀胱切除，反而以1新式療法，3個月後成功令腫瘤近乎消失。

 

　　綜合台灣傳媒報導，年近八旬的台灣腸胃科名醫鄭光人，於去年證實患上膀胱尿路上皮癌三期，當時腫瘤幾乎塞滿整個膀胱，但他其後通過3個月的免疫療法及抗體藥物複合體治療之後，腫瘤幾近乎消失，由有7.9厘米縮小到1.33厘米。主診醫生其後將剩餘於膀胱內的腫瘤切除做化驗，報告更顯示已無任何癌症細胞。鄭光人在術後三個月追蹤，也沒有復發及遠處復發的任何跡象，目前只需持續使用免疫藥物並定期追蹤以預防復發。

 

癌症福音丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤幾乎塞滿膀胱 靠1療法癌細胞奇蹟消失

年近八旬的台灣腸胃科名醫鄭光人，於去年證實患上膀胱尿路上皮癌三期。

 

癌症福音丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤幾乎塞滿膀胱 靠1療法癌細胞奇蹟消失

名醫鄭光人接受3個月的免疫療法及抗體藥物複合體治療。

 

癌症福音丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤幾乎塞滿膀胱 靠1療法癌細胞奇蹟消失

鄭光人膀胱內的腫瘤3個月後由有7.9厘米縮小到1.33厘米。

 

癌症福音丨八旬名醫患膀胱癌3期腫瘤幾乎塞滿膀胱 靠1療法癌細胞奇蹟消失

鄭光人膀胱內的腫瘤3個月後由有7.9厘米縮小到1.33厘米。

 

傳統 VS 新式療法

 

　　鄭光人其後受訪表示當時腫瘤達7.9厘米，而且是膀胱癌三期，如果以傳統方法治療，是需要將膀胱全切除，再拿一段迴腸來代替，然後作造口一輩子帶尿袋。但他採用的新療法，則是術前先進行標靶及免疫治療，再評估手術時機。

 

血尿警號

 

　　問及如何發現患上膀胱癌？ 鄭光人則回憶指是因一年多前，身體出現無痛性嚴重血尿。

 

　　因為沒甚麼不舒服而且想說快八十歲了，就與它共存吧！沒想到後來頻尿愈來愈厲害，幾乎每小時要上廁所一次，甚至半夜也是，後來去醫院接受一系列檢查後便確診患癌。

 

　　鄭光人又呼籲大眾：

 

　　病向淺中醫，有異常症狀就要盡早就醫、及早治療。

 

膀胱癌7大常見症狀

 

　　香港泌尿腫瘤科學會副會長、臨床腫瘤科專科潘明駿醫生指，早期的膀胱癌症狀不明顯，患者可能會有無痛血尿、尿頻及排尿時感到痛楚等。當病情惡化至晚期或癌細胞已擴散時，則可能會感到骨盆疼痛、骨痛、體重突然下降及腿部浮腫。「膀胱癌有較高風險惡化，一旦腫瘤擴散，其五年存活率僅為百分之五。」

 

新療法如「追蹤子彈」抑制癌細胞

 

　　潘明駿醫學界研發出新一代治療藥物「抗體藥物複合體」，有三個重要元素，包括抗體、連接子及藥物。抗體藥物複合體猶如「追蹤子彈」，當藥物進入體內後，抗體能識別癌細胞，並透過連接子直接在腫瘤表面釋出藥物，抑制癌細胞。

 

轉載自晴報

 

Tags:#台灣#膀胱癌#健康問題#免疫治療#癌症#癌症治療#醫學#健康#免疫療法#抗體藥物複合體#鄭光人#潘明駿#香港泌尿腫瘤科學會
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