日本疫情 │ 多重疫情夾擊日本！NTM肺病感染個案上升，初期無明顯症狀，4類人最易中招

台灣女星大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎不幸離世，令大眾開始關注當地疫情，惟日本多個媒體指出，當地除了流感與新冠外，非結核分枝桿菌（NTM）的肺部感染病例也在增加中，其中又以1類人感染比例最高，大部分患者初期幾乎無明顯症狀，情況不容忽視。

綜合日媒 《Gooday》及《時事メディカル》報道，日本一種由肺部感染非結核分枝桿菌 (NTM)肺病病例數量正在激增，日本引用今年全國性調查發現，相關肺病患者數量持續增加，而病原菌亦開始出現變化。

日本疫情｜細菌存在於生活環境 4類人最常見受感染

慶應義塾大學醫院（東京新宿）臨床感染症中心的長谷川直樹教授受訪時亦表示，NTM肺病有90% 病例由一種被稱為「MAC細菌」所引起，這種細菌存在於日常環境中，例如田野、土壤、浴室淋浴噴頭、排水管、游泳池或公共浴池的積水附近，人體會在不知情下吸入了這種化學物質，其中有一小部分人會受到感染。

長谷川直樹教授引用調查數據指出，該肺病由2014年全國調查的14.7上升至2017年的19.2，今年是10年來首次全國性調查，發現其染病率仍呈上升趨勢，而患者較常見於以下4大類人：

NTM肺病 4類人最易受感染

1.女性

2.40至70多歲的人

3.平均水平瘦的人

4.非吸煙者

資料來源：慶應義塾大學醫院臨床感染症中心的長谷川直樹教授

日本疫情｜NTM肺病初期難發現 專家拆解6大症狀

慶應義塾大學醫學院感染病科專任講師南宮湖指出，感染NTM肺病後主要會出現以下6大症狀，但病情早期少有明顯症狀，多數人於身體檢查時才發現感染，因此經常會在發展到相當嚴重時才被發現：

NTM肺病 6 大症狀

1.有痰

2.痰中帶血

3.發燒

4.食慾不振

5.體重下降

6.全身疲倦

資料來源：慶應義塾大學醫學院感染病科專任講師南宮湖

同場加映｜預防流感5大貼士

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

1.公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2.勤洗手

3.不煙不酒

4.維持充足睡眠

5.維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體，減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

資料來源：Gooday、時事メディカル

轉載自晴報