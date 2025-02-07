防流感攻略 │ 西醫拆解甲流、乙流及普通感冒分辨法，建議最佳預防針接種時機！附中醫及營養師推介流感預防食療及食物

大S（徐熙媛）日前因感染流感併發肺炎，在日本旅行期間猝逝，享年48歲。流感的致命性不容輕視，經過整合了中西醫及營養師的專業意見，為大家科普如何正確應對流感高峰期。

拆解甲流/乙流/普通感冒症狀

呼吸系統科專科醫生梁子超向傳媒表示，流感高峰期一般出現在1至2月及7至8月，流感症狀又與感冒、新冠肺炎頗為相似。醫生教大家分辨方法：

感冒：一般情況下，多為輕微的呼吸道感染，症狀相對較不明顯，患者亦有較大機會在短時間內自行痊癒。

流感及新冠病毒：大多會出現疲倦、發燒、肌肉痛、頭痛等症狀。

不過，醫生亦坦言，在臨床上即使行醫經驗豐富，也較難單憑症狀分辨兩者；因此建議可使用快速抗原測試進行檢測。

透過流感病毒抗原或核酸檢測的方法，患者更能明確清楚究竟是患甲型流感或乙型流感。首都醫科大學附屬北京朝陽醫院感染和臨床微生物科副主任醫生李冉、首都醫科大學附屬北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗，曾分別指出「季節性流感」（甲流/乙流）的症狀區分：

臨床表現

甲流/乙流皆起病快，一般出現不適後第二天就高燒；

乙流的症狀會比甲流稍微輕微，爆發機率低，傳播速度相對慢，但同樣會有發燒、全身酸痛、喉嚨痛、咳嗽等症狀；

兒童染上乙流，更容易有嘔吐腹瀉的消化道症狀。

變異性

甲流更容易引起流感病例高發，傳播速度也更快，同時變異比乙流病毒更快。大部分人即使感染甲流後，獲得的免疫力保護期也較短，相反感染乙流後獲得的保護力持續時間更長。

3種情況應即入院

本港家庭醫生林永和曾接受訪問時指出，流感症狀一般來得比較急速，「可能原本好健康，短短幾個小時就發高燒四肢無力，咁就有較大機會係感染流感，而非一般感冒」。

林醫生提醒，甲型流感有機會引致嚴重併發症，最嚴重可引致死亡，建議一旦出現感冒病徵後應盡快求醫，如出現以下情況應考慮立即入院：

含氧量持續低於95／心跳持續在每分鐘100下以上

出現抽筋／持續嘔吐

神志不清／步履不穩

接種疫苗最佳時機

由於流感病毒種類較多，且會不斷變異，即使曾感染流感並康復，亦僅有3個月左右的時間，染疫風險較低，之後仍有機會再感染其他流感病毒，因此梁子超醫生建議接種流感疫苗，主要目的是預防重症，以及減低在下一個季度染病的風險。

流感患者在康復4至8周、症狀完全消失後接種，以減少副作用。

據衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會建議，本港以下人士應優先接種季節性流感疫苗：

季節性流感 8類人士較高危

1. 6個月至11歲兒童

2. 50歲或以上人士

3. 醫護人員（包括安老院舍和殘疾人士院舍的護理人員）

4. 居於護理院舍（例如安老院舍和殘疾人士院舍）的人士

5. 孕婦

6. 長期病患者

7. 家禽業從業員

8. 從事養豬或屠宰豬隻行業的人士

資料來：疫曲可預防疾病科學委員會

預防流感懶人包

1. 用藥須知

傷風感冒甚至發燒，家中必備「看門口」的銀翹散、連花清瘟膠囊、必理痛等大派用場，但專家提醒，若不了解其功效及使用禁忌，切勿自行服藥。經過綜合中西醫意見，整理出8大常見成藥服用注意事項。



1. 連花清瘟膠囊

有清瘟解毒、宣肺泄熱功效

適用的證型為：流行性怠冒（熱毒襲肺證）

症狀包括：發燒或高燒；惡寒（較度）；頭痛；肌肉痠痛；咽乾咽痛；鼻塞流涕（色黃或稠）；咳嗽（痰黃或質黏）；舌偏紅、苔黃或黃膩等。

部份成分有少許毒性，不宜長期或大量使用。

要視乎疾病和體質情況使用。若體質不合適卻服用，反而會削弱正氣質免疫力），減低身體抗病能力。

兒童、孕婦、脾胃虛弱者等多類人士不宜服用。

資料來：註冊中醫師林家揚

2. 藿香正氣散

有解表化濕、理氣和中功效

主治外感得寒、內傷濕滯，應用於治療四時感冒、食傷、水土不服、腸胃炎等症狀。

此藥只治寒濕症狀，若有熱症一定不能使用。

資料來：註冊中醫師林家揚

3. 銀翹散

有辛涼解表、清熱解毒功效

適用於溫病初起，出現風熱感冒、惡寒、鼻咽乾熱、咳嗽咽痛症狀的患者。

但不適用於紓緩風寒症狀；孕婦慎用此藥。

資料來：註冊中醫師馬琦傑

4. 板藍根

針對性較為單一，適合症狀簡單輕微者，即只出現咽腫痛、口乾渴症狀，而沒有發燒身痛等不適的人士。

板藍根不適合用來預防疫症，或用於症狀較複雜、程度較重或寒性感冒人士身上。

資料來：註冊中醫師彭子芯

5. 小柴胡湯

有和解少陽功效

適用於時熱時冷、食慾不振、頭暈、作嘔作悶、口苦咽乾等症，及外感風寒或感冒中後期所屬少陽症；但不適用於風熱症狀。

孕婦、陰虛血少人士慎用。

資料來：註冊中醫師馬琦傑

6. 葛根湯

作用為解肌發汗、調和營衛，適用於因外感風邪所引致的感冒。

若初起不適，如怕冷、頸膊疼痛、肌肉酸痛、頭痛發熱及鼻塞等症狀均適用。

不適用於風熱症狀。孕婦要慎用。

資料來：註冊中醫師馬琦傑

7. 必理痛

含撲熱息痛的止痛藥。

主要用於普通痛症，包括頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等，並具有退燒功效，但無消炎功效。

藥效相對非類固醇消炎止痛藥會較弱。

8. 日本白兔牌EVE

含布落芬成分的非類固醇消炎止痛藥。

有退燒、止痛、消炎功效。若身體出紅腫、痛、輕微發燒也可服用布洛芬。

但布洛芬會刺激胃壁，故有胃潰瘍病史或嚴重胃病人士要慎服。

資料來：香港醫院藥劑師學會會長崔俊明

另外，消委會曾檢視市面上41款喉糖，包括得果定、使立消及龍角散等人氣品牌。其中11款含中西藥成分，包括10款屬於註冊西藥，1款為註冊中成藥；消費者需要注意分量慎服。餘下30款喉糖不含藥性，屬一般糖果食品。11款藥用喉糖名單：

11款含中西藥成分喉糖

1. 得果定 喉片檸檬

價格*/每盒粒數：$15.5/18

來源地：馬來西亞

含西藥成分：地喹氯銨

2. 得果適 特效喉糖檸檬蜜糖味

價格*/每盒粒數：$19.9/18

來源地：英國

含西藥成分：笨扎銨、己雷瑣辛

3. 特快靈 消炎殺菌喉糖不含糖分（潤喉檬蜜）

價格*/每盒粒數：$73.1/16

來源地：印度

含西藥成分：西吡氯銨、鹽酸苄達明

4. Scassh Trouch Lozenge

價格*/每盒粒數：$38/18

來源地：日本

含西藥成分：地氯銨、馬來酸氯笨那敏

5. 使立消 化痰止咳配方

價格*/每盒粒數：$41.9/24

來源地：泰國

含西藥成分：鹽酸氨溴索

6. 使立消 橙味維他命C

價格*/每盒粒數：$31/24

來源地：泰國

含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

7. 使立消 冰涼薄荷味喉糖

價格*/每盒粒數：$31/16

來源地：泰國

含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

8. 使立消 特強舒爽

價格*/每盒粒數：$31/24

來源地：泰國

含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

9. 使立消 MAX

價格*/每盒粒數：$41.9/16

來源地：泰國

含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

10. 使立消 無糖檸檬味

價格*/每盒粒數：$31/16

來源地：泰國

含西藥成分：2,4-二氯苄醇、戊間甲酚

11. 都樂金嗓子喉片

價格*/每盒粒數：$19.8/12

來源地：中國柳州

含中藥成分：西青果、羅漢果、桉油、薄荷腦、金銀花、橘紅、八角茴香油

12. Fisherman's Friend Mint Flavour Lozenges

價格*/每盒粒數：$7.5/22

來源地：馬來西亞

每100克/每粒含糖量：0/0

*實際價格各大零售商或官網站為標

至於港人熱愛去日本旅行時囤藥妝，有5大日本熱賣的藥妝成分要注意。台灣藥劑師花逸修（小花藥師）於個人Facebook專頁解析日本熱銷5大藥妝產品，種類包括眼藥水、感冒藥、止痛藥、腸胃藥及維他命B雜等。但產品中含有不少特別成分，購買時應注意標示。

5大日本熱賣藥妝成分

1. 眼藥水

根據功效，分別含有血管收縮劑、抗組織胺、NSAID抗炎藥成分、Neostigmine、各類維他命或牛磺酸。

2. 感冒藥

「大正系列」感冒藥含Dihydrocodeine強效止咳成分，具成癮性，服用後毒品尿液檢測可能呈現毒品陽性反應。

3. 止痛藥

「EVE系列止痛藥」含Allylisopropylacetylurea鎮定劑成分，以及lbuprofen。

4. 腸胃藥

「太田胃散」含強鹼碳酸氫鈉和中藥漢方；「Waxamoto」含鏈球菌。

5. 維他命B雜

「EX PLUS B群」含高位維他命B1、6、12，並不含維他命B2。

資料來：台灣藥師花逸修（小花藥師）

同時，本港衞生署藥物辦公室亦拆解常見消炎止痛藥「撲熱息痛」（Paracetamol）及「布洛芬」（Ibuprofen）的區別。

拆解撲熱息痛

特點

適用於普通痛症（如：頭痛、肌肉痛、骨關節疼痛等），但沒有消炎功效

較少會引起胃部不適，不傷胃而經由肝臟代謝，正常劑量下不會傷肝腎，但服用期間應避免飲酒，以免增加肝臟負擔

副作用

耐受性良好，正常劑量下較少出現副作用

噁心、嘔吐、便秘等

注意事項

每天最大劑量為4000毫克（即8片每片500mg），只要使用份量恰當，此藥相對上安全，適合長者、小童服食。它對腸田的刺激很少，因此不須與胃藥同服

但若一天服用超過4000毫克（即8片每片500mg），就會引發急性肝衰竭的危險。所以如果已經吃了含此成分的感冒藥，又必須吃其他止痛消炎藥，可要特別小心，不可超過安全劑量的標準

拆解布洛芬

特點

消炎作用比較強

具消炎、止痛的功效，亦能退燒，常被使用於受傷引起的肌肉發炎、退化性關節炎、類風濕性關節炎、痛風、坐骨神經痛等症狀上

副作用

有機會引致腸胃不適、出血，甚至胃潰瘍等情況；因此建議病人飽肚服用，以減輕藥物對腸胃之刺激

如病人需要長期服用此藥（如類風濕關節炎患者），或同時患有胃部疾病的人士，則可按個別需要配合胃藥同服，以減低腸胃出血的機會

或可能導致低血糖，糖尿病者服用要特別留意

如發現容易出血或瘀傷，應立即停藥，諮詢醫生

注意事項

服用alendronate（Fosamas）治療骨質疏鬆症的病人，要避免使用傳統「非類固醇消炎藥」，因為造成胃潰瘍的比例非常高，除非經醫生指示，否則曾經對此藥有過敏反應的人士、正在服用抗凝血劑的人及痛風症、高血壓、糖尿病或哮喘病患者，切勿隨便服用「非類固醇消炎藥」

資料來源：香港藥學服務基金

2. 中醫推介防流感食療湯水

註冊中醫師許懿清推介2款養肺益氣茶湯：

益肺保健茶

材料：

北芪2錢

大棗2枚

防風3錢

菊花1錢

甘草1錢

水1200毫升

功效：

可益氣固表，健脾養肺，有助身體對抗病邪及預防獄病。

做法：

全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮30分鐘即成。

龍脷葉蜜棗瘦肉湯

材料：

龍脷葉3錢

蜜棗5粒

黨參半両

陳皮一細塊

瘦肉1斤

水2500毫升

功效：

可清肺化痰補氣養脾，可改善肺熱、喉涸等問題，有助減少傷風咳嗽症狀。

做法：

全部材料加水以大火煮滾後，改文火煮60分鐘，加鹽調味即成。

資料來源：註冊中醫師許懿清

註冊中醫師楊明霞則為大家提供3個防流感食療：

鮮百合粥

材料：

鮮百合2-3個

銀杏5錢

蒠仁5錢

小米及糙米，視乎個人口味而加

功效：

鮮百合有潤肺止咳的功效，煮成粥進食可以令人更有胃口，適合易有燥熱及咳嗽的人飲用。

做法：

此粥只需煮半小時，而小米及糙米的比例則可就個人口味調節，如果喜歡吃較有咬口的粥，可以多加糙米。

無花果豬𦟌湯

材料：

豬𦟌半斤

無花果2粒

南北杏各3錢

生薑3片

紅棗5粒

功效：

無花果具有清心潤肺的功效，加上生薑驅寒及紅棗補血的效果，能為身體較虛的人士補氣，特別適合女性飲用，燉煮時間為兩小時。

葱白薑水

材料：

葱白3段

薑2片

功效：

葱白及薑均有驅風散寒的效果，現代藥理更指蔥有抗菌及輕微袪痰作用，兩者一起煮可使機體發汗，表邪隨汗出而解。

做法：

1.不要只以熱水泡，最好直接以開水煮。

2.葱白與薑的有效成份在其芳香，如果「翻煲」會失坎效果。

3.以上三款食療應每周吃兩至三之。

資料來源:註冊中醫師楊明霞

3. 營養師推介高維他命C食物增強免疫力

「Nutri Life營養顧問中心」註冊營養師謝詠瑩（Gloria）表示，進食含有豐富維他命D的食物，有助減少患上急性呼吸道感染的機會；攝取足夠維他命C可減低患肺炎風險至80%。攝取足夠的胡蘿蔔素、奧米加3脂肪酸、鋅，也有助保護上呼吸道，減低患肺炎及流感的風險。

Gloria教大家如何從一日三餐選取合適的食物，增強免疫力。建議如下：

早餐

2條黃色番薯（含有豐富胡蘿蔔素）

6粒士多啤梨（含有豐富維他命C）

1杯乳酪／ 1隻雞蛋

1杯添加維他命D 高鈣低脂奶（含有豐富維他命D） 或 高鈣低糖豆漿

午餐

豬潤牛肉木耳米線（豬潤、牛肉含有豐富鋅質）

韭菜（含有豐富胡蘿蔔素）

晚餐

煎三文魚配薯仔長豆（三文魚含有豐富Omega-3脂肪酸；豆類含有豐富鋅）

1個橙／1個奇異果（含有豐富維他命C）

Gloria指出，成年女性每日維他命C攝取量建議為75毫克，男性則為90毫克。攝取足維他命C，可維持一般免疫力。另有多份研究指出，攝取200毫克以上維他命C，可明顯縮短感冒時間至50%。

Gloria建議，每天進食兩次維他命C，例如早晚可吃一個奇異果或橙。但不要一次過攝取太多維他命C，分兩個時段進食會更有效吸收。因為一次過吃得太多，多出的維他命C會從尿液中排出，造成浪費。

另外，她建議進食新鮮蔬菜、水果攝取維他命C。因為市面上一般補充劑的維他命C含量也太高，介乎500至1000毫克，人體無法完全吸收。攝取逾2000毫克以上，更有可能出現肚瀉、腸胃不適症狀，甚至增加患上腎結石風險。或攝取足夠的胡蘿蔔素、奧米加3脂肪酸、鋅，有助增強免疫力，保護上呼吸道，減低患肺炎及流感的風險。

她又提醒，每日要喝8至12杯水，以保持上呼吸道黏膜濕潤，令細菌難以入侵。

除了以上建議，富含維他命C的食材還有柑、西柚、檸檬、黑加倫子、番茄、綠葉蔬菜、青椒等，都可加強抵抗力。同時，奶類、魚肝油、肝臟、深綠和深黃色的蔬菜和水果，富含維他命A，能夠維持呼吸道及腸道健康，預防由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。

轉載自晴報



