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日本醫療 │ 遊日旅客生病求醫懶人包：網站、求醫流程、診所醫院位置及保險指南
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日本醫療 │ 遊日旅客生病求醫懶人包：網站、求醫流程、診所醫院位置及保險指南

健康解「迷」
健康解「迷」

　　徐熙媛（大S）於日本因感染流感併發肺炎逝世，事件震撼中港台，有不少人因此衍生了日本生病時如何自救的疑問？為了解答大眾赴日疑惑，整合日本臨時求醫的懶人包，一文睇清相關網站、求醫流程、診所醫院地點及保險。

 

遊日注意｜日本海外旅客「求醫指南」

 

　　為了應付海外旅客求醫需要，日本觀光廳推出了「求醫指南」網站，裏面可選擇旅客所用語言，然後跟著指示，協助尋找旅客附近所在地的醫療機構，如果不會日文，網站中也提供請人叫119的日文及症狀中日文對照，讓旅客可先存入手機中，以備不時之需。

 

　　網站亦提供「個人醫療資訊表格」下載，建議旅客可事先依據自身情況填寫是否有過敏、慢性病等健康資訊，並隨身攜帶（或拍下存入手機中），若真有就醫情況，可提供給醫院參考。

 

遊日注意｜日本最大的醫院、診所和藥房搜尋網站

 

　　病院なび網站是日本最大的醫院、診所和藥房搜尋網站之一，可讓您免費搜尋全國範圍內超過220,000家醫院、診所和藥房。旅客可透過該網站的條件篩選，搜尋出提供英文、外國語接待、公眾假期運作的醫療機構，亦會顯示有關醫療機構接受的付款方式，如是否接受信用卡付款等資訊，且在每一間診所旁會顯示鄰近車站。

 

找「JMIP認證」醫院

 

　　JMIP全名為「Japan Medical Service Accreditation for International Patients」，即是「接待外國患者的醫療機構」，進入官網後，旅客可選擇「都道府縣」名稱，再點選診療科目；或直接按日本地圖，即可得到符合條件的認證醫療機構的地址及聯絡電話。各位可再點選「審查結果」，就能進一步得知該醫療院通曉的語言。

 

海外旅客到埗日本的「旅遊保險」

 

　　針對在日停留時間不超過31天的訪日外國旅客的海外旅行保險，在日停留期間突然受傷或生病時可以獲得保險理賠。特點是旅客抵達日本才能投保，意即一落地日本機場、連上網絡便能申請，一天800日圓起。

 

　　投保範圍包括新型冠狀病毒、滑雪運動受傷等，並包括翻譯服務，且即便是高額的治療費，也提供支援的1000萬日圓（約50萬港元）的治療費補償。只要旅客去醫院前聯絡保險公司，保險公司就會直接向醫院支付治療費等。

 

轉載自晴報



Tags:#健康問題#肺炎#流感#日本#日本旅遊#求醫指南#海外旅客#醫院診所搜尋#保險理賠#翻譯服務
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