港男移英生活不如意：揭露英國3宗罪引發的精神困擾與日睡超過10小時的疲憊

移民前要想清楚！近年有不少港人看淡香港發展前景，移民英國展開新人生。但近日有一名移英港男就發文苦呻在英國生活不如意，力數當地3宗罪坦言「每天活在恐懼中」，更嚴重影響精神健康，引來一衆網民熱議。

移民英國的港男在社交平台Threads發文：「嚟英國係想要免於恐懼嘅自由，但原來喺英國比喺香港更多恐懼」。他坦言，英國有嚴重治安問題，令他每天都活在恐懼中，例如害怕被偷車、打劫、搶電話，「我連喺街㩒電話嘅自由都冇」；甚至每晚做夢被偷盜，沒有一天是感到開心。

網民熱議：完全身同感受

港男帖文引來兩派網民熱議。一部分同樣生活在英國的人表示感同身受：「講得啱，英國水又加電又加咩都加，稅又重，人工普遍又低，喺英國啲人真係生存唔係生活」、「昨日在倫敦的China Town遇上小偷」、「住喺英國真係住到ptsd」。

而另一部分人則抱持「要承擔自己選的路」的態度，認為事主應想辦法努力適應，為人生負責：「不如考慮搬去安全啲嘅區」、「驚呢樣驚嗰樣！咁樣做人真係唔得㗎 ！」、「呢個世界冇完美嘅地方，但既然你冇得揀，又要喺英國生活，就唯有見招拆招」。

面對部分批評的聲音，港男解釋，自己當時是即日買機票即日走，沒時間慢慢做資料搜集、等一年半載才移民，「仲要係疫情lock down緊，嗰陣冇咩香港人嚟，唔似而家咁多資訊」。

至於有人建議他辦離所住地區，港男就表示因是在英國置業，父母都同住，但兩老不懂開車，所以所住地需要步行應付日常生活。而治安稍好的地方，似乎都比較偏遠；言下之意是搬離之策未必可行。

另外，他更透露，因恐懼治安問題，他正經歷嚴重的精神困擾：

我而家精神狀態好差，長期好攰，每日瞓十幾個鐘都依然冇精神，連一般工作都應該做唔到。

同場加映：1分鐘自測是否患上抑鬱症

抑鬱症有多普遍？衞生署指出，本港每100名成年人，有3人是抑鬱症患者，但逾半數沒有尋求協助。抑鬱症病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。

抑鬱症沒有明顯表面徵狀，病人情緒會出現障礙，引致生理及心理失衡。抑鬱症很多時都是出自病人的感覺，但若果出現多項以下的症狀，而持續超過一段時間，並同時影響到正常生活（如工作和社交等），便可能是患上抑鬱症。

若你曾經持續兩星期，差不多大部分時間均出現5項或以上的徵狀（必須包括1或2），即有可能患上抑鬱症，宜及早求助。

1分鐘自測抑鬱症

1. 幾乎對所有活動失去興趣

2. 幾乎每天都感到情緒憂鬱

3. 食慾或體重驟降或驟升，但非刻意減肥或增肥

4. 幾乎每天都失眠或嗜睡

5. 行動或說話比平時遲滯或激動

6. 幾乎每天都感到疲累或失去動力

7. 專注力、思考力或決斷力減退

8. 幾乎每天都覺得自我價值低或有過份的罪疚感

9. 反覆想到死亡、重覆出現無特別計劃的自殺意念，甚至曾嘗試自殺或已有實行自殺的計劃

轉載自晴報