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大S猝逝 │ 徐熙媛肺炎離世：醫生警告2大重症指標病徵，應比發燒更需關注
健康Tips

大S猝逝 │ 徐熙媛肺炎離世：醫生警告2大重症指標病徵，應比發燒更需關注

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大S（徐熙媛）大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因患流感併發肺炎，並於大年初五（2/2）清晨不幸猝逝，終年48歲。台灣胸腔內科醫生強調，流感患者出現2大關鍵症狀即屬重症指標，比起發燒更值得關注，假如未能及時求醫，後果可能難以挽回，情況絕對不容忽視。

 

大S離世｜大S流感併肺炎猝逝 醫生揭2大流感重症指標：不是發燒

大S離世｜大S流感併肺炎猝逝 醫生揭2大流感重症指標：不是發燒

大S於到達日本第一日便已出現咳嗽哮喘，後面情況每況愈下開始昏睡。（網上圖片）

 

大S離世｜大S流感併肺炎猝逝 醫生揭2大流感重症指標：不是發燒

大S離世｜大S流感併肺炎猝逝 醫生揭2大流感重症指標：不是發燒

大S於最後一次求醫不幸猝逝。（網上圖片）

 

　　胸腔內科醫師蘇一峰日前於Facebook專頁，根據網上導遊描述，指大S於到達日本第一日便已出現咳嗽哮喘，後面情況每況愈下開始昏睡，4次就醫3次被叫回家，最後一次求醫不幸猝逝，而其中氣喘及昏睡便已是流感重症的前兆。

 

　　蘇醫生於另一帖文解釋指，流感重症常於病發一周內出現，期間假如出現氣喘及精神狀況變差、意識昏睡，便可能是極其關鍵的重症指標，甚至相比出現發燒症狀更為關鍵，呼籲大眾「千萬不要輕忽」。他強調指，假如患者已出現「喘不過氣」的情況，仍打算過幾日再求醫，期間病情很可能轉化成重症，到時再求醫便可能已「來不及了」。

 

大S離世｜流感3大類型

 

　　本港已踏入流感季節，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在電台節目表示，近日天氣轉冷，亦有不少市民外遊回港，預料流感的感染率會持續向上，可能要兩至三周才會回落，呼籲市民盡快接種疫苗。

 

　　呼吸系統專科醫生吳健聰醫生指流感屬於流行性病毒感染，假如病人未曾注射流感疫苗，通常會發高燒、頭痛、嚴重骨骹痛、肌肉痛等病徵，相較傷風感冒，流感嚴重性，包括併發症、死亡率及傳染性，都遠比傷風病症更多。

 

流感3大類型

 

1.甲型流感

症狀較為嚴重，病毒可經人及動物傳播

 

 

2.乙型流感

症狀較甲流輕微，病毒只會經人傳播

 

3.丙型流感

較為罕見，病例中亦較少嚴重個案

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

 

大S離世｜預防流感5大方法

 

1.公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2.勤洗手

3.不煙不酒

4.維持充足睡眠

5.維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體，減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

 

資料來源：Facebook@蘇一峰

 

轉載自晴報

 

Tags:#藝人離世#大S#徐熙媛#流感#肺炎#猝逝#醫療健康#流感重症#預防流感#口罩#維他命C#鋅#疫苗#流感季節#流感病毒#甲型流感#乙型流感#丙型流感
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