情況與大S類似：兒子帶感冒母親遊日病情惡化，肺炎併敗血症送ICU搶救，一個決定成功補命

48歲的徐熙媛(大S)於新年與家人遊日時因感染流感併發肺炎病逝。事件令不少人關注日本當地醫療情況，有網民便分享過去與母親遊日時，與大S類似經歷，指母親當時因肺炎併發敗血症需要緊急插喉搶救，並留醫ICU，付出了天價診金才成功保命。

該網民在社交平台Threads發文指2018年11月他與母親於北海道旅遊，不過，出發前一周其母已有小感冒，不過症狀十分輕微，只是疲倦、想睡。為了不想掃興及浪費金錢，他們最終如期出發，未料到埗首天，母親病情卻開始惡化，晚上難以呼吸，曾想過浸溫泉是否可紓緩，不過最終卻走不動，只能在酒店房裡「翻來覆去整晚都沒睡」。

第二天母親從早上開始昏睡，整天就這樣從遊覽車躺到飯店，結果一到晚上，整個人癱軟叫說喘不過氣，只好快點叫救護車送醫，當時立即被醫院判定是肺炎+併發敗血症，馬上插管送加護病房了。

網民指母親在北海道需留醫ICU一日的醫療費用已高達380萬日圓（約19萬港元），加上需要安排醫療專機返台灣，將華航8個機位拆解以容納醫療設備，總開銷近200萬元台幣 (約47萬港元)。返台後，他的母親亦需要於台灣醫院的ICU留醫足足一個月才轉回普通病房。

有網民母親遊日時，因肺炎併發敗血症需要緊急插喉搶救，並留醫ICU。

網民指母親在北海道需留醫ICU一日的醫療費用已高達380萬日圓（約19萬港元）。

網民花80萬台幣(約19萬港元)，安排醫療專機送母親返台灣繼續接受治療，總開銷近200萬元台幣 (約47萬港元)。

網民事後指十分慶幸自己當時果斷決定返台，否則至今便極可能需背負巨額醫療債務，又指醫生指還好當時媽媽最終沒有浸溫泉，不然會加速惡化，他因此提醒大眾出國旅遊時應注意健康狀況，並要買相關醫療保險:

生病就別硬撐要出國了，幾萬旅費換幾百萬醫療費很不化算。

文章已獲「xiao__ji」授權轉載。

轉載自晴報