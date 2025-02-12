卓健醫療以數碼化升級醫療體驗　全力推動香港醫療革新

隨著現代社會對醫療健康服務的需求日益增長，使用創新科技提升醫療體驗至關重要。卓健醫療服務有限公司（卓健醫療）秉承結合傳統智慧與創新思維的核心理念，致力提升醫療體驗，同時減輕公營醫療系統的負擔。

在總經理朱怡菁的領導下，卓健醫療積極以無縫結合線上線下為目標，將兩者連成一體，讓醫健服務更便捷和切合用戶需要。

卓健醫療的智慧醫療方針並非僅限於電子化，更著重線上與線下的無縫對接，提供以患者為中心的醫健服務。憑藉與時並進的醫健服務，卓健醫療於2024年獲頒醫療及專業服務類別的傑出智慧醫療方案獎項 - 「健康同行夥伴大獎」，展現其對推動醫療創新的努力。

兩款手機應用程式 全方位推動醫健服務

卓健醫療在數碼醫健領域的其中一項重要發展，是推出一站式的數碼健康手機應用程式。「卓健醫療手機應用程式」（卓健醫療App）自2017年推出以來，已吸引接近42萬名本港用戶登記。卓健醫療App的功能多元化，包括電子掛號與預約醫療服務、視像會診、建立及查閱個人健康紀錄、查看公私營合作計劃詳情，以提升醫療服務的便捷性和可及性。卓健醫療App還設有電子配藥服務，患者可選擇將藥品直接送至家中或指定地點，為患者節省時間與交通成本，對行動不便或居住偏遠地區的用戶尤其便利。所有卓健醫療App 用戶亦可於App 上獲得健康建議，幫助他們更有效地預防疾病並維持健康。

去年，卓健醫療更推出「卓健護理介紹所流動應用程式」，以科技優化醫護人員招聘及服務配對流程。經登記的醫護人員可透過應用程式隨時隨地查閱最新工作機會與申請適合自己行程的工作。醫護人員可透過GPS功能完成工作簽到，同時對收入記錄一目了然 。這應用程式不僅為各界醫療專業人員有效率地提供工作配對，也有效地支援社會及患者的醫護需要。

響應政府醫療政策 促進智慧醫療與居家護理服務

作為香港的私營醫療服務機構，卓健醫療積極支持本地基層醫療系統及政府相關政策。政府推出的電子健康紀錄互通系統「醫健通」，被視為香港醫療改革的重要里程碑。卓健醫療與「醫健通」於2023年完成接軌後，已授權的病歷紀錄、處方藥物、疫苗接種及藥物敏感等資訊可被上載至「醫健通」平台，用戶無需重複提供資料，有助提升診治服務體驗。同時，用戶可透過「醫健通」手機應用程式預約卓健醫療服務及查閱個人健康資料，此功能進一步支援大眾的自我健康管理。

卓健醫療希望透過與「醫健通」互通，為市民建立終身健康紀錄，讓他們掌握個人醫療紀錄，更自主管理健康。

卓健醫療亦積極配合政府在家養老的方針，於去年推出「卓健居家護理」服務（居家護理），透過18,000多名註冊護士及護理人員網絡，為長者及患者提供專業、個人化的居家護理及照顧服務，確保他們的安全、舒適和身心健康。居家護理設有度身訂造的護理計劃、專屬護理顧問、上門醫護、上門物理治療及陪診接送等服務，並支援使用長者社區照顧服務券，有助減輕長者及其家人的財務負擔。這項服務不僅為有需要人士提供安心支持，亦有助於紓緩公共醫療系統的壓力，實踐政府「老有所屬、老有所養、老有所為」的目標。用戶可透過卓健醫療App預約居家護理及醫院護理服務，進一步體現數碼醫健的便捷性。

展望數碼醫健的未來

展望未來，卓健醫療將繼續提升旗下醫療服務及優化其數碼醫健可及性，包括使用二維碼（QR Code）進行快速登記，進一步提升用戶體驗。卓健醫療App用戶現時已能夠在個人戶口中為家人線上預約醫療服務，今年內更將加入查閱家人的健康紀錄功能，方便用戶一站式守護家人的健康。同時，卓健醫療亦將積極聆聽各界的意見，拓展更多元化的服務，深化公私營合作，全面配合政府的醫療政策，助力市民活出更長壽、更健康、更愉快的人生。

卓健醫療App用戶可在個人戶口中為家人，例如小孩或長者線上預約醫療服務，用戶並將從登記的電郵中獲得預約提示。