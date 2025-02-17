全方位照顧人生不同階段健康需要　仁昌堂結合現代AI科技　以中醫體現以人為本

本港的中醫治療愈來愈普遍，不過許多人對中醫的概念仍然停留於治病與調理。其實，今天中醫技術發展覆蓋的層面已十分廣泛，全面照顧每個人出生到年老的不同階段，由身體痛症疾病到成長發育、外觀至內在調理等一一涵蓋。於2016年創立的仁昌堂中醫診療所便一直致力發展成全面的中醫診所，更引入不同的嶄新療法，全面照顧都市人的健康。在今屆「健康同行夥伴大獎」中，更獲頒醫療及專業服務類別的「傑出全方位中醫治療服務」獎項。

仁昌堂徐澤昌博士於頒獎典禮上接受獎項

對於仁昌堂在今屆「健康同行夥伴大獎」中獲獎，該所創辦人、註冊中醫師徐澤昌博士除感謝社會各界對他們的認同外，又表示，仁昌堂一直秉持「仁德為本、昌盛人群」的信念服務社群，因而逐步將診療所的服務擴展，變得多元化。「中醫並非只着重治病，我們還會顧及增強病人體質達到『上工治未病』，包括防病治病、養生、美容。此外，我們也着重中醫推廣，希望將中醫醫學及箇中理論知識普及化。」

仁昌堂中醫診療所一直以來服務旺角油麻地區市民，去年由廣華街遷址至油麻地新店，空間更寛廣，設施更完備。

發時治標 平時治本

的確，市民大眾對中醫治療的接受程度愈來愈高，認同其固本培元的理念，惟對於中醫診治功效的認識仍然有限。徐博士強調，無論急病或慢病，中醫都能處理，所謂「急則治其標，緩則治其本」。他解釋，中醫著重「發時治標，平時治本」，當病患發作時治標，解決病人最痛苦的問題，表面問題消失後，便著手處理其「本」。「以濕疹為例，皮膚問題解決後，我們要令病情不再復發，這樣才算治療成功，而非長期靠藥物控制。」徐博士分享，有些濕疹病人甚至驚訝中醫治療收效速度，比他們預期快。

事實上，今天中醫的角色，已猶如一位家庭醫生，在人們不同的階段、面對不同的健康需要，都能全面照顧，故仁昌堂一直強調「全方位」中醫治療。徐博士進一步闡述：「即使未出生的嬰兒，可能已在『服用』我們的中藥；皆因孕婦懷孕調理身體時，我們幫助媽媽安胎，已母子同調。而孩童到兩、三歲的階段，便能夠服用中藥或做天灸調理身體，之後的成長過程亦能調理脾胃，改善食慾；至接近青春期，可接受轉骨增高治療。」

的確，市民大眾對中醫治療的接受程度愈來愈高，認同其固本培元的理念，惟對於中醫診治功效的認識仍然有限。徐博士強調，無論急病或慢病，中醫都能處理，所謂「急則治其標，緩則治其本」。他解釋，中醫著重「發時治標，平時治本」，當病患發作時治標，解決病人最痛苦的問題，表面問題消失後，便著手處理其「本」。「以濕疹為例，皮膚問題解決後，我們要令病情不再復發，這樣才算治療成功，而非長期靠藥物控制。」徐博士分享，有些濕疹病人甚至驚訝中醫治療收效速度，比他們預期快。

事實上，今天中醫的角色，已猶如一位家庭醫生，在人們不同的階段、面對不同的健康需要，都能全面照顧，故仁昌堂一直強調「全方位」中醫治療。徐博士進一步闡述：「即使未出生的嬰兒，可能已在『服用』我們的中藥；皆因孕婦懷孕調理身體時，我們幫助媽媽安胎，已母子同調。而孩童到兩、三歲的階段，便能夠服用中藥或做天灸調理身體，之後的成長過程亦能調理脾胃，改善食慾；至接近青春期，可接受轉骨增高治療。」

仁昌堂中醫診療所擁有專業中醫團隊，各司不同專門項目，為病人提供更多專業服務。

此外，香港人工作、學習壓力大，尤其當升讀大學、投身社會後，生活壓力上升，都市人容易出現月經失調、脫髮、失眠等問題。徐博士表示，中醫能幫助這些病人調整體質，改善症狀。「到日後更年期需要調經，長者患三高、關節痛、退化等，甚至出現腫瘤問題，我們都照顧得到。」

技術「全方位」 為都市健康把關

的確，《黃帝內經》有載「上工治未病」，意指高明的醫師在疾病尚未發生前已及早干預，以防病變，故中醫指治療並非單單指現存疾病。徐博士建議大眾，即時平日感覺不到身體有任何不適，亦可每一至兩個月找中醫師把脈，了解個人健康情況。皆因為有些微少的身體變化，個人未必意識得便會被忽略，而這些身體變化，即使從血液、尿液等醫學報告上亦未必反映得到，但透過中醫望、聞、問、切，直接從人體中「取得資料」，其實能夠提早預防和治療。「例如有些病人胃部不適，但從醫學數據上未必見到問題，不過中醫可能會發現是脾胃虛弱的問題。若能在這階段以中藥調理，便不會惡化變成胃炎，甚至演變成胃癌。」

至於「全方位」中醫治療的定義，亦不限於年齡層外，還包括技術。仁昌堂不僅採用中藥治療，還有針灸、穴位埋線、外用中藥和情緒治療等等；而針灸並不限於痛症治療，還可調整內分泌、神經系統，亦即調整經絡和臟腑功能，臨床上能治療多種都巿病包括失眠、不孕、痛經、感冒、胃痛、脫髮、濕疹等等。其他技術還有艾灸、梅花針、小兒推拿、正骨治療、拔罐等。徐博士形容，「現代醫學的疾病如三高等，我們都可處理。」

引入嶄新中醫醫美技術 台灣轉骨增高技術

近年，仁昌堂更引入不同的新技術，以滿足都市人的需要。香港中醫美容日漸盛行，過去很多人只認識玻尿酸、肉毒桿菌，不過近年人們亦開始留意中醫美顏針。仁昌堂便引入「F.A.C.E美顏針」技術，徐博士指，F.A.C.E美顏針是由韓國宋貞和教授於2000年左右發明，其後在世界各地推廣，在台灣等地已經成為藝人和名人的天然中醫醫美首選，能改善人的面部輪廓，令面部的筋膜放鬆、肌肉提升、刺激骨膠原生長，並改善面部血液循環。「除即時改善當刻的容貌問題，包括各種皺紋、黑眼圈、眼袋、皮膚肌肉鬆馳下垂、色斑、雙下巴、大細面、咬肌過大、面部凹陷，也有助預防面容衰老，回復年輕面貌，及治療面部暗瘡、濕疹、玫瑰痤瘡、顏面神經麻痹等等。」

中醫博士徐澤昌多次跟韓國慶熙大學宋貞和教授進修最新流行的F.A.C.E.美顏針技術。

F.A.C.E.美顏針技術為韓國慶熙大學宋貞和教授於2000年所創，其後在世界各地推廣，在台灣等地已經成為藝人和名人的天然中醫醫美首選。

此外，於台灣流行多年的兒童轉骨增高治療，仁昌堂亦將之引入香港，幫助兒童天然增高、促進生長發育。徐博士指出：「香港學童學習壓力大，睡眠不足或睡眠質素差，加上缺乏運動、營養不均衡，身高發育未如理想。」有見及此，仁昌堂特意請來從台灣來的中醫師，將台灣的轉骨增高技術帶來香港，為香港兒童帶來天然增高的另一途徑。「當時我在南京讀書的時候認識了不少台灣同學，我們一起打籃球，在香港我180cm的身高可以打中鋒，跟他們打的時候我只能打前鋒，因為他們比我還要高！後來我從他們口中知道，原來幾乎每個台灣人都會在青春期都會接受轉骨（增高）治療！」

前瞻未來 開創香港中醫AI 先河

雖說中醫醫學發展源遠流長，但亦必須與時並進，才能應對今天的病患。尤其當人工智能發展成為大趨勢，仁昌堂亦不甘後人，與國際科技團隊合作，引入全球頂尖中醫大模型，輔助醫師診症；同時亦有助推廣中醫，提供個性化健康建議。