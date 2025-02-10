小兒濕疹 │ 春天濕疹易作怪皮膚超級痕，中醫解構小兒濕疹內外成因，著重內治及飲食調理

立春過後，不時落著毛毛細雨。註冊中醫師李殷兒話，本港進入春季，天氣潮濕，不但令人感覺納悶，就連皮膚都會「作怪」。相信最令人困擾的皮膚問題，可說是「濕疹」，而當中最多在嬰兒和兒童時期發病，又俗稱「小兒濕疹」。濕疹是一種常見的由多種內外因素引起的炎症性皮膚病。其特點為自覺劇烈瘙癢，皮損多形性，對稱分布，慢性病程，易反覆發作。

小兒濕疹的成因

濕疹病發與遺傳、免疫系統有直接關係，尤其是免疫系統稍弱的嬰孩，或嬰孩的皮膚先天性比較乾燥者，便很容易受某類的病菌和過濾性病毒感染。另一成因是血清中的免疫球蛋白IGE較高，對某些食物或物質特別過敏，例如魚、蝦、牛、羊肉、奶類及豆類等；有時天氣轉變、感冒、扁桃腺發炎及緊張的情緒都能引發濕疹。

李醫師表示，在中醫的文獻之中，濕疹即所謂「濕毒瘡」。毒是指一些熱毒，令身體產生排斥及敏感反應，而這些熱毒可能是由食物、藥物或日常用品（如油漆、樟腦丸等）引致。濕是身體的其中一種代謝物，過量積聚會阻滯循環。故濕疹雖病在皮膚表層，但來源於內，外治只能減輕不適，往往不能根治。因此。中醫醫治濕疹首重內治。所謂內治，是把體內積聚的熱毒濕阻予以排除，同時要改善體質，調節情緒，令機能回復正常，視乎病者的體質而採用健脾、化濕、活血、清瀉等方法。

小兒濕疹病發常在面部，繼後伸延到頸、手及腳的內折部位。

小兒濕疹的徵狀

● 皮膚痕癢及乾燥

● 紅玫色的鱗屑

● 病發的部位通常都是對稱的

● 常病發在面部，繼後伸延到頸、手及腳的內折部位

● 嚴重的皮疹成膿瘡狀而有傷口

● 長久病發的皮膚部位會逐漸增厚

● 皮膚乾燥，手腳有裂紋，下眼臉皺折，嘴角破裂

小兒濕疹會隨年齡增長而改善嗎？

李醫師表示，濕疹何時痊癒因人而異，亦很難作出準確的預測。一般來說，濕疹會隨著年齡增加而逐漸減少至痊癒，但也有病例會繼續發展至成人期甚至老年，困擾深遠。小兒濕疹除用上述療法治療外，還必須重視飲食調理。初起或嚴重發病時，應戒掉濕熱性味之食物，例如牛、羊、海鮮、菇菌、芋頭等等，還有煎炸、辛辣，亦應戒掉精制糖類食物，減少脾胃負擔以減低體內濕氣積聚。蛋白份量也是按需進食，過量的蛋白質也會誘發濕疹加重，特別是牛奶、魚蝦、雞蛋等。患者應特別紀錄進食的食物種類及份量，如有發現飲食誘發的濕疹，即暫時對該種食品做相應處理或停用。對已患濕疹的小兒，應給以清淡，少鹽飲食，以減少炎症反應，同時還應多給富有維生素和礦物質的菜汁，果汁、菜泥、果泥等，這對調節生理功能，減少過敏反應甚屬必要。至於皮膚表面局部亦要謹慎處理，為傷口消炎消毒，乾燥者予以護膚，痕癢甚者可以冰敷，切忌抓癢。

對患濕疹小兒，必須重視飲食調理，初起或嚴重發病時，應戒掉濕熱、煎炸、辛辣，精製糖類食物，以減低體內濕氣積聚。（圖片來源：Unsplash）

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。