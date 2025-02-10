歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【專訪陶冬】系列一連三日登場，香港篇：憂財赤惟政策忌急煞車，極需新行業增長點（普通話視頻，繁體字幕）
從李小龍、港產片到廣東歌，談香港文化IP產業
Art & Living 藝術人的修藏物

從李小龍、港產片到廣東歌，談香港文化IP產業
灣仔合和:東京米芝蓮日山壽喜燒、打卡玉子布甸咖啡、Landa...
吃喝玩樂 Foodie What’s On

灣仔合和:東京米芝蓮日山壽喜燒、打卡玉子布甸咖啡、Landa...
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
說說心理話
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
小兒濕疹 │春季濕疹困擾：中醫解構小兒濕疹內外成因，內治及飲食調理策略
養生Tips
望聞問切
濕疹

小兒濕疹 │ 春天濕疹易作怪皮膚超級痕，中醫解構小兒濕疹內外成因，著重內治及飲食調理

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　立春過後，不時落著毛毛細雨。註冊中醫師李殷兒話，本港進入春季，天氣潮濕，不但令人感覺納悶，就連皮膚都會「作怪」。相信最令人困擾的皮膚問題，可說是「濕疹」，而當中最多在嬰兒和兒童時期發病，又俗稱「小兒濕疹」。濕疹是一種常見的由多種內外因素引起的炎症性皮膚病。其特點為自覺劇烈瘙癢，皮損多形性，對稱分布，慢性病程，易反覆發作。

 

小兒濕疹的成因

 

　　濕疹病發與遺傳、免疫系統有直接關係，尤其是免疫系統稍弱的嬰孩，或嬰孩的皮膚先天性比較乾燥者，便很容易受某類的病菌和過濾性病毒感染。另一成因是血清中的免疫球蛋白IGE較高，對某些食物或物質特別過敏，例如魚、蝦、牛、羊肉、奶類及豆類等；有時天氣轉變、感冒、扁桃腺發炎及緊張的情緒都能引發濕疹。

 

　　李醫師表示，在中醫的文獻之中，濕疹即所謂「濕毒瘡」。毒是指一些熱毒，令身體產生排斥及敏感反應，而這些熱毒可能是由食物、藥物或日常用品（如油漆、樟腦丸等）引致。濕是身體的其中一種代謝物，過量積聚會阻滯循環。故濕疹雖病在皮膚表層，但來源於內，外治只能減輕不適，往往不能根治。因此。中醫醫治濕疹首重內治。所謂內治，是把體內積聚的熱毒濕阻予以排除，同時要改善體質，調節情緒，令機能回復正常，視乎病者的體質而採用健脾、化濕、活血、清瀉等方法。

 

 

小兒濕疹 │ 春天濕疹易作怪皮膚超級痕，中醫解構小兒濕疹內外成因，著重內治及飲食調理

小兒濕疹病發常在面部，繼後伸延到頸、手及腳的內折部位。

 

小兒濕疹的徵狀

●    皮膚痕癢及乾燥 

●    紅玫色的鱗屑

●    病發的部位通常都是對稱的

●    常病發在面部，繼後伸延到頸、手及腳的內折部位

●    嚴重的皮疹成膿瘡狀而有傷口

●    長久病發的皮膚部位會逐漸增厚

●    皮膚乾燥，手腳有裂紋，下眼臉皺折，嘴角破裂 

 

小兒濕疹會隨年齡增長而改善嗎？

 

　　李醫師表示，濕疹何時痊癒因人而異，亦很難作出準確的預測。一般來說，濕疹會隨著年齡增加而逐漸減少至痊癒，但也有病例會繼續發展至成人期甚至老年，困擾深遠。小兒濕疹除用上述療法治療外，還必須重視飲食調理。初起或嚴重發病時，應戒掉濕熱性味之食物，例如牛、羊、海鮮、菇菌、芋頭等等，還有煎炸、辛辣，亦應戒掉精制糖類食物，減少脾胃負擔以減低體內濕氣積聚。蛋白份量也是按需進食，過量的蛋白質也會誘發濕疹加重，特別是牛奶、魚蝦、雞蛋等。患者應特別紀錄進食的食物種類及份量，如有發現飲食誘發的濕疹，即暫時對該種食品做相應處理或停用。對已患濕疹的小兒，應給以清淡，少鹽飲食，以減少炎症反應，同時還應多給富有維生素和礦物質的菜汁，果汁、菜泥、果泥等，這對調節生理功能，減少過敏反應甚屬必要。至於皮膚表面局部亦要謹慎處理，為傷口消炎消毒，乾燥者予以護膚，痕癢甚者可以冰敷，切忌抓癢。

 

小兒濕疹 │ 春天濕疹易作怪皮膚超級痕，中醫解構小兒濕疹內外成因，著重內治及飲食調理

　　對患濕疹小兒，必須重視飲食調理，初起或嚴重發病時，應戒掉濕熱、煎炸、辛辣，精製糖類食物，以減低體內濕氣積聚。（圖片來源：Unsplash）

 

小兒濕疹 │ 春天濕疹易作怪皮膚超級痕，中醫解構小兒濕疹內外成因，著重內治及飲食調理

李殷兒中醫師簡介
畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

Tags:#濕疹#小兒濕疹#中醫#皮膚科#內治#健脾#化濕#活血#清瀉#炎症性皮膚病#菜汁
Add a comment ...Add a comment ...
頸椎痛忌亂推拿、亂按摩！點為之有頸椎病？中醫教防治頸椎退變；同場加映：活血行氣、祛風止痛食療
更多中醫話文章
頸椎痛忌亂推拿、亂按摩！點為之有頸椎病？中醫教防治頸椎退變；同場加映：活血行氣、祛風止痛食療

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處