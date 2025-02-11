流感＋肺炎球菌爆發變重症 ，易受忽略  政府免費或資助老友記雙重預防  

本地流感季節或會維持至3至4月。想起48歲台灣藝人徐熙媛(大S)早前因流感併發肺炎，魂斷日本，難免惋惜和傷感。從而關注青壯年成人，流感重症死亡的風險。由於不少照顧者身處相關年齡層，如果能夠預防流感，就可有效保護自己與照顧對象免受感染，一舉兩得。

進一步而言，公眾驚訝肺炎的殺傷力，然而肺炎早已成為香港第二號殺手，僅次於癌症，於2023年造成超過1.1萬人死亡。它可以由流感或其他原因引發，對老友記威脅尤甚。除了流感疫苗，原來還有一項由政府提供，免費或資助的預防肺炎方案，讓65歲以上的長者雙管齊下，遠離惡疾。

提起流感與肺炎「雙煞」，近日令人嚴陣以待。公共衛生醫學專科譚一鴻醫生說，由上周開始，多了20至45歲年輕成人查詢及注射流感疫苗，當中不乏首度接種。

青壯年流感重症 佔總數三成

究竟青壯年群眾的重症風險，是否低至毋須理會？且讓數據說話。筆者翻查資料，本年流感季節起，截至2月5日的240宗嚴重流感個案中，有27宗來自18至49歲群組，當中有4人離世。

至於50至64歲群組，則有51宗，當中有10人病逝。亦即65歲以下青壯年，嚴重流感個案佔總數逾三成，重症和死亡也非孤例。

值得關注的是，身為照顧者的年輕及壯年成人，接種流感疫苗除了保護自己，避免被流感纏繞的痛苦，也能夠減低傳染至照顧對象的機會。譚一鴻醫生說，照顧者或外傭患上流感後，傳染給長者的個案甚為常見，而且老友記中招後，未必出現流感典型病徵，需提高警覺。

公共衛生醫學專科譚一鴻醫生。

長者流感徵狀不明顯 宜提高警覺

「不少長者本身有慢性疾病如糖尿、心血管疾病等，或者年紀較大。患上流感也未必發高燒和咳嗽，原本的疾病病情卻變得嚴重，例如血糖與血壓變差、血氧跌至95%以下。也有機會出現呼吸困難，難以喚醒等狀況。」他提醒，一旦老友記出現上述徵狀，就要盡快求醫。

有長期病患的長者若患上流感，未必出現典型的流感病徵，然而血壓有可能變差，是發病警號。(圖：Thirdman@Pexels)

眾所周知，65歲以上長者因流感而併發重症以至死亡的風險，遠較其他年齡群組高，其中肺炎是常見的併發症。原來除了流感，老友記尚有另一個引發肺炎，卻又備受忽略的風險，那就是「肺炎球菌」(又稱「肺炎鏈球菌」)感染。

有別於流感由病毒所致，肺炎球菌感染由細菌引起，藥物與疫苗也有所不同，其中流感採用抗病毒藥物，肺炎球菌感染則使用抗生素。譚醫生說，常見患上流感同時，被肺炎球菌「夾擊」引致細菌性肺炎的病例，「因為流感削弱了肺部對抗病菌的能力。」

除了流感，長者也是感染肺炎球菌的高危群組。(圖：Tima Miroshnichenko@Pexels，圖中長者非病人)

肺炎球菌引爆敗血症 疫苗防感染

更可怕之處，在於長者是肺炎球菌感染高危一族，嚴重者或會變成肺炎重症，甚至形成「入侵性肺炎」，細菌入血導致敗血症，致命風險極高。

可是，肺炎球菌四處出沒，因為大部分人也是「帶菌者」，只不過沒有發病。細菌透過飛沫傳播，除了肺炎，感染或會引起較輕微的病症，例如中耳炎與鼻竇炎。

幸好肺炎球菌也如季節性流感般，能夠透過接種疫苗預防感染。政府的「肺炎球菌疫苗接種計劃」全年進行，為合資格 65 歲或以上長者，提供免費或資助肺炎球菌疫苗。沒有高風險情況者，可接種一劑「23價」疫苗；高風險者則可先接種一劑「15價」疫苗，一年後再後接種一劑「23價」疫苗。

除了接種疫苗，要預防流感與肺炎球菌感染，也需注意均衡飲食，有充足運動和休息等，去建立良好的身體抵抗力。

同場加映 醫護拆解疫苗迷思

至此，若對流感及肺炎球菌仍有疑惑，不妨看看由譚一鴻醫生，註冊護士黃寶欣及註冊護士吳倩如，拆解坊間迷思。

譚：公共衛生醫學專科譚一鴻醫生

黃：註冊護士黃寶欣

吳：註冊護士吳倩如

(由左至右)註冊護士吳倩如及註冊護士黄寶欣。

1.接種流感疫苗，有多少保護率？

譚：流感疫苗可減低七成至八成感染、引發重症及致命的機會。接種後，約需兩星期製造抗體。

2.為甚麼健康的50歲以下成年人，感染流感後，也有可能演變成重症？

譚：這是機會率的問題。另一方面，部分年輕成年人未必全面了解自己的身體狀況，有可能患上慢性或免疫力疾病而不自知，這些均是導致流感重症的高危因素。

3.一開始注射流感針，豈非像服藥不能停藥般，以後要不斷打針？

黃：流感針產生的抗體水平，一年內已大幅下降。此外，流感病毒不斷變化，每年世衛也會預測病毒流行趨勢，並就下年流感疫苗採用的病毒品種，提出建議，製造商按此生產疫苗。亦因此每年流行的病毒品種，以及流感疫苗成分，也有所不同，宜於每年流感季節前接種。

4.65歲或以上長者，若已接種新冠肺炎疫苗和流感疫苗，就毋須接種肺炎球菌疫苗？

吳：不。為了預防疾病，仍然需要接種肺炎球菌疫苗，因為三種疾病的源頭不一樣。新冠肺炎及流感是病毒，而肺炎球菌是細菌。

5.「15價」，「20價」與「23價」肺炎球菌疫苗，當中的「價」字，是甚麼意思？

黃：疫苗中的「價」，代表不同種類（血清型）的肺炎球菌。現存肺炎球菌近100種，其中20至30種，會令人類感染肺炎。

6. 肺炎球菌疫苗，是否愈多「價」愈好？

吳：不。因為疫苗的調配方法不同，對每種血清型的肺炎球菌功效也不一樣，而非數字愈大愈好。其中「23價」是多醣疫苗，而「15價」是結合疫苗，如屬65歲或以上合資格長者，兩種疫苗也獲政府資助。至於最新的「20價」是結合疫苗，並非政府資助範圍，需自費接種。