流感高峰期 │ 赴日旅遊注意！流感住院費用高達一日2.6萬，女子被迫提前出院

大S遊日期間染流感病逝，讓不少人提高對於流感的警覺性。一名馬來西亞女子，同樣在遊日期間感染流感，但因為不想支付龐大住院費，堅持出院回國治療。女事主病情嚴重，後來跟發現自己的症狀與大S完全一樣。

據《中國報》報道，一名馬來西亞女子秦玉芬1月4日與家人到日本旅行。1月6月，她登上北海道山頂時支氣管炎發作，起初她以為是低溫天氣引發的氣管炎，故自行到藥店購藥醫治，但因找不到合適藥物，只能夠到當地醫院求醫。

女事主在日本住院的病床。（網上圖片）

女事主在日本住院時使用的儀器。（網上圖片）

女事主在日本住院。（網上圖片）

女事主在日本住院時只能飲用冰水，讓她無法接受。（網上圖片）

抵達醫院後，她曾向當地醫護人員表示自己缺氧，但由於語言不通，治療過程幾經波折：

我缺氧，需要吸氧氣，我們用手機翻譯卻溝通不了，剛好遇到1位中國翻譯員。我告訴他們我的情況，（院方）只是讓我吸一次氧氣，就一直吊水，但我仍然感到呼吸困難。

女事主出發日本前有購買旅遊保險，但獲告知如在日本緊急住院，需提前支付現金，而當地住院費竟然高達港幣2.6萬/日。她擔心現金不足，加上不習慣日本的醫療方式，所以決定簽署免責聲明，堅持出院回馬來西亞治療。

日本流感｜狂吃退燒藥 隱瞞病情離境

當時女事主的病情每況愈下，僅服食止痛藥（Panadol）控制病情，惟翌日已開始出現嘔吐、呼吸困難等症狀，且一直沒有進食，同行家人非常擔心。女事主為了順利出入境，她返回馬來西亞時，刻意吃藥及冷敷額頭，以求降溫順利通過海關。成功上機後，她亦一直訛稱自己腸胃不適，全程躲進廁所，並以吃藥、敷額頭等方式降溫，直到沒有發燒症狀才匆忙過關入境。

日本流感｜與大S症狀相似 慶幸自己非常幸運

到埗後她馬上求醫，隨即被醫生送進深切治療部（ICU），「（醫生）說，我必須住在加護病房，因為我的血氧上不回來」。女事主最終留院5天4夜，出院後再休息隔離了一段時間才能重回工作。後來為了向保險公司申報醫療費用，她索取自己的醫療報告，才驚覺自己的症狀與大S相似，

在大S出事前三天，我們回大馬時要申請保險理賠，醫院方給我們發了醫療報告，結果發現症狀和大S完全一樣，所以我覺得自己非常幸運。

外遊免疫3大自保法

日本流感肆虐，去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時教3大自保法：

● 注重個人衛生尤其手部清潔

● 接種相關防疫疫苗

● 留意環境空氣流通高危人士在人多擠迫地方逗留戴上口罩

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

預防感染5大方法

1. 公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2. 勤洗手

3. 不煙不酒

4. 維持充足睡眠

5. 維持足夠維他命C及鋅（兩種元素有助人體減低感染風險、加速痊癒。）

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

轉載自晴報