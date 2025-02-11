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瀕死研究重大突破：科學家記錄到大腦活動，揭示臨終回憶人生重要時刻
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瀕死研究重大突破：科學家記錄到大腦活動，揭示臨終回憶人生重要時刻

健康解「迷」
健康解「迷」

　　死亡前後真的會出現「人生跑馬燈」？有外國研究日前首次捕捉到人類臨終前的大腦活動，證實大腦於死亡前後腦電波會出現極大變化，證實死亡過程間的確有可能會出現「人生跑馬燈」。研究人員兼神經外科醫生Dr. Ajmal Zemmar認為，這種研究有助為未來醫學決策帶來新挑戰。

 

　　綜合外媒及《School Of Medicine》報道，路易維爾大學教授兼神經外科醫生 Dr. Ajmal Zemmar 早前曾於《Frontiers》發布一項有關「瀕死人類大腦中神經元」的新研究，指一名87歲加拿大癲癇患者在接受腦電圖（EEG）監測時，突然出現心臟驟停離世，令腦電圖意外錄得該名患者死亡前後900秒的大腦活動，亦是科學界首次記錄到瀕死人類大腦活動。

 

　　根據該分析顯示，該名患者於心跳停止的前後30秒內，大腦中用於處理高階認知功能，例如集中注意力、做夢、冥想、記憶檢索、資訊處理和意識感知的腦電波「伽瑪頻率（gamma frequency）」激烈增加，而與記憶檢索相關的腦電波依舊活躍。Dr. Ajmal Zemmar 推測大腦通過產生與記憶檢索有關的腦電振盪，在逝者臨終前最後一次回憶重要的人生事件，與過去曾有瀕死體驗個案的事件報告吻合。

 

瀕臨生死｜未來或將重新探討死亡定義

 

　　報道又表示，科學家對於這種現象有兩種不同解釋，其中一種理論認為可能與大腦的生物機制相關，是由於缺氧環境促使神經元異常放電，導致腦電波活躍；另一類理論則認為是因為人體情緒記憶相關的杏仁核（amygdala）感受到死亡威脅時啟動並釋放大量記憶。

 

　　Dr. Ajmal Zemmar 表示，雖然目前研究尚未確認死前出現「人生跑馬燈」的確切成因，但卻確實證明這是一種真實存在的情況，而這種發現可引發科學及哲學上多個角度的探討，例如對於「如何定義死亡」，可能需要重新探討具體時間：「心臟停止跳動時，因為大腦仍在繼續運作。除了心電圖之外，我們是否還應該記錄腦電圖活動來宣告死亡？」、「我們死亡的具體時間是甚麼時候？」這些探討亦可能影響器官捐贈的時間，為未來的醫學決策帶來新的挑戰。

 

瀕臨生死｜心跳停頓患者10分鐘內沒有施救 死亡率達100%

 

　　本港心臟科專科醫生王泰鴻醫生曾指出，醫學上沒有所謂的黃金時間，一旦出現心跳停頓 （Cardiac arrest），即昏迷不醒、沒有心跳、沒有血壓，就要立即進行CPR及使用AED，而且愈快愈好。他又提到，如果病人心跳停頓（Cardiac arrest）後，每延遲1分鐘做CPR，或於未有在適當時候用AED，死亡率就會增加7-10%。即代表心跳停頓（Cardiac arrest）的患者，10分鐘內沒有接受施救，死亡率會接近100%。

 

心肺復甦法CAB程序（2020最新指引）

 

1. 壓胸-C （Chest Compression）

● 每分鐘100至120次的速率進行胸部按壓

● 成人胸骨的壓下深度為5-6cm

 

2. 氣道-A（Airway）

● 按額托顎，暢通氣道

● 不斷進行直至傷病者有復甦跡象

 

3. 吹氣-B（Breathing）

● 按壓與吹氣比例為30：2

● 每次吹氣時間約一秒

 

瀕臨生死｜臨終7大徵兆

 

　　紓緩專科醫生林國光接受本報訪問時表示，當病人將要離開世界，病人不一定會出現發燒、感冒等問題，大多會有以下跡象：

 

病人臨終7大徵兆

 

1. 非常疲累

 

2. 睡眠時間增加

● 一天可以睡10多小時

 

3. 呼吸節奏緩慢

● 正常人每分鐘呼氣12至14下；病人則每分鐘呼氣10下或以下

 

4. 手腳較冰冷

 

5. 出現紫斑

● 尤其是手掌、腳板

 

6. 身體溫度下降

● 身體循環系統和血氣不佳

 

7.  臉色蒼白

 

資料來源：紓緩專科醫生 林國光

 

資料來源：School Of MedicineFrontiers

 

轉載自晴報

 

Tags:#器官捐贈#健康問題#心臟病#醫學研究#瀕死#死亡#大腦#生死教育#腦神經科
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