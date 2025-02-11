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器官捐贈 │ 年輕放射師車禍身亡，器捐助6人延續生命
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器官捐贈 │ 年輕放射師車禍身亡，器捐助6人延續生命

健康解「迷」
健康解「迷」

　　生命無常！南韓一名30歲放射師去年12月，在下班途中遭遇車禍腦死，家人遵循他生前所簽署器官捐贈同意書意願，完成器官捐贈，讓6名患者獲得重新。

 

　　綜合韓媒及《의학신문》報道，放射師趙錫元（조석원）去年12月13日於醫院下班後，在步行回家路上不幸遭遇車禍急送院搶救，惟之後趙錫元未能甦醒並進入腦死狀態。院方事後獲家屬同意，將其心臟、肝臟、肺部及雙側腎臟進行了器官捐贈，成功讓6名患者重獲新生。

 

　　韓國器官捐贈組織昨日（6日）表示，趙錫元去年12月20日於圓光大學醫院完成腦死器官捐贈，成功拯救了6名患者。報道亦指出，圓光大學醫院為其舉行了供醫療人員自發參與「回聲之路」活動，以向器官捐贈者作出尊敬及感謝。

 

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

放射師趙錫元（조석원）去年12月13日於醫院下班後，在步行回家路上不幸遭遇車禍。（網上圖片）

 

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

趙錫元胞嘆指弟弟離世令她感到十分遺憾。（網上圖片）

 

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

急送院搶救後未能甦醒並進入腦死狀態，家屬事後捐出器官，成功讓6名患者重獲新生。（網上圖片）

 

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

圓光大學醫院為其舉行了「回聲之路」活動，以向器官捐贈者作出尊敬及感謝。（網上圖片）

 

遺愛人間｜收工途中遇車禍亡 韓放射師捐器官救6人 親姐痛泣：非常想念你

趙錫元胞姐趙恩彬受訪時不禁落淚。（網上圖片）

 

遺愛人間｜家屬忍痛捐器官：以另一種方式活著

 

　　據了解，趙錫元來自群山市，是家中的第二個孩子，自幼便開始打工，以負擔自己的生活費，過去曾想成為職業電競選手，惟電競遊戲市場消失後便又專心學習，最終畢業於大學放射科，並於圓光大學醫院中任職放射師。

 

　　韓媒《신아일보》報道表示，趙錫元家人雖然對其離世感到極為傷心，但認為器官捐贈一事意義重大，認為雖然他已經離世，但卻以另一種方式在其他地方活著，這一點讓他們感到極為安慰。趙錫元胞姐趙恩彬不禁落淚，嘆指弟弟太早成熟，辛苦地度過了一生，令她感到十分遺憾，希望他在天堂可以快樂地生活：

 

　　我希望你一切都好，臉上掛著燦爛的笑容，在天堂快樂地生活，因為你直到生命的最後一刻都做了好事。

 

遺愛人間｜本港器官捐贈流程

 

1.以「腦死亡」作為醫學上捐贈器官的準則

2.醫療團隊會評估離世者是否適合捐贈遺體器官 

3.器官捐贈聯絡主任與家屬溝通，給予關懷和輔導

4.醫療團隊評估並維持腦死者器官功能

5.從以下途徑，確認離世者生前是否己表達捐贈器官的意願：

  • 查閱「中央器官捐贈登記名冊」電腦系統
  • 查閱已簽署的器官捐贈證
  • 向家屬查詢

6.取得病人家屬同意器官捐贈

7.進行相關檢查及配對以確定適合捐贈的器官

8.安排器官/組織摘取及移植

9.遺體被送返病房

資料來源：衞生署、香港器官移植基金會

 

資料來源：의학신문신아일보

 

轉載自晴報
 

 

 

Tags:#器官捐贈#醫療#韓國#圓光大學醫院#腦死亡#群山市#電競#醫療保健#心臟#肝臟#肺部#腎臟
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