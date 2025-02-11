過勞警訊！40歲男子火車站昏倒吐白沫，拒絕就醫堅持上班

農曆新年假期完結，不少人開始回歸工作。內地一名40歲男子於周二（4日）於火車站排隊登車時突然倒地昏迷、心臟驟停，醫護人員現場緊急搶救20分鐘後才將其救回，惟男子醒後第一句話竟是：「我要趕去上班」，拒絕入院治療，令不少網民大感唏噓。

綜合內媒及《瀟湘晨報》報道，周二（4日）是內地春節假期的最後一日，長沙南站月台一名約40歲男子於湖南長沙南站排隊登車時，突然倒地昏迷。現場救護人員得悉情況後緊急趕往救治，發現男子呼吸微弱、頸動脈搏動消失、瞳孔散大並且口吐白沫，經過體外去顫、心肺復甦術及人工呼吸多種急救，搶救逾20分鐘才成功讓男子恢復呼吸、回復神智。

沙南站月台一名約40歲男子於湖南長沙南站排隊登車時，突然倒地昏迷。（網上圖片）

醫護人員經搶救逾20分鐘才成功讓男子恢復呼吸、回復神智。（網上圖片）

惟男子甦醒後第一句說話便是「要趕高鐵去上班」，又向醫護表示暫不考慮去醫院，醫生認為男子暈倒時可能有外傷，且不排除合併腦出血的可能性，因此多番勸說，最終說服患者前往醫院進一步就診。

心臟驟停｜網民感嘆：活著不易

事件一出，不少網民認為事件雖然誇張，但亦理解男子的選擇：「有人說，什麼工作這麼重要？這也許是他趕不上就會失去、很難再找到的工作！」「打工人現在都太難了，尤其到中年上有老下有小顧慮的更多」，亦有不少人分享自己類似經歷，嘆指男子瀕死救回來仍要做「牛馬」，實在是生活不易，但亦有人認為身體健康最重要，不應本末倒置：

網民有乜講：

我年前甲流高燒3天，吃著退燒藥加班到10點。

現在生活真的把人逼得太緊了……

牛馬的生活太不容易了。

命都沒了還怎麼工作，去醫院！

跟我一樣，假裝身體健康，天天加班、生龍活虎，其實我加班到免疫力低下，還有胃炎。

心臟驟停｜按壓人體7大「搏動點」 測試血管健康

身體不同部位的脈搏跳動，可以揭示不同血管的健康狀況。清華大學附屬北京清華長庚醫院血管外科主任醫生吳巍巍指出，人體有7大「搏動點」，若出現異樣恐怕是嚴重心腦血管疾病的先兆，提醒大眾要盡快求醫做詳細檢查。

按壓7大部位自測血管健康

顳部

頭部兩則太陽穴位置

搏動性耳鳴

耳內會間歇性出現波浪聲或脈搏聲

頸部

雙側頸速、喉頭兩側

手腕

手腕掌側內外分嚀是尺動脈、橈動脈的摶動點

腹股溝

大腿根部、腹股溝的中點

足背

足背的腳趾公和第二趾的趾縫延長線上

肚臍

肚臍周圍出現摶動性腫塊

資料來源：血管外科主任醫生吳巍巍

心臟病｜預防中風心梗12項飲食宜忌

近日氣溫驟降心血管收縮，血液循環不良，是冬季心臟病好發高峰期。台灣營養師林世航在「好食課」網站曾建議12項飲食宜忌，可以預防兩種嚴重心血管疾病，保養血管：

減少攝取含糖飲料與甜食

減少進食加工肉

多喝茶

攝取堅果及豆類

選擇低脂肉或植物性油脂

多攝取膳食纖維

每周吃魚2次以上

多吃全穀及未精製雜糧

每日3份蔬菜、2份水果

少喝酒及吸煙

少吃反式脂肪及高脂飲食

避免進食高鈉或過鹹食物

資料來源：營養師 林世航

資料來源：瀟湘晨報

轉載自晴報