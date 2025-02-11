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情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球
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情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
走肉廚房

　　2月12日，是元宵節；兩天過後，2月14日，是情人節。雙親雙愛的日子，今年靠得特別的近，讓浪漫溫暖的氣氛升溫，濃情蜜意的把整個禮拜包覆起來。

 

　　元宵，傳統上，香港不太會慶祝，但在其他華人居住的地方，都會張燈結彩，安排著各種燈會，點亮著整個城市。同時間，元宵是一種食物。「元宵，不就是湯圓了嗎？」 我們沒有吃元宵的觀念，總以為那看來用白色糯米粉包裹的小圓球，都統稱為「湯圓」。「元宵是在甜的饀料上，撲上一層層的糯米粉，由於糯米粉不是皮，不能放湯，所以，通常會把它拿去炸。」朋友這麼的跟我解釋著。

 

　　「聖華倫泰節」，一個由殉道者而來，變成了今天的花海和巧克力滿地的，情人節。是每對情侶，想必一起度過的日子。於是，各個餐廳，即便是茶餐廳，都來推出一些情人節專屬的套餐，好讓繁忙的上班族情人，下班後，不用特別訂位，都可以細嘗情人節的浪漫。

 

　　元宵節，是團圓的日子，不限於情人；但情人節呢，似乎自私了一點，是情侶的。不管怎樣，單身沒有情人的，這一週相信，將會有點落寞。沒關係，世上不只有情人的關係，在紜紜眾生中，有時候，找到知己比較重要。不管有沒有伴侶，不妨在元宵或情人節，跟生命中的那個知己好友，一起來吃小元宵吧？！

 

地瓜元宵球（2人份）

 

情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

 

時間：30分鐘

 

材料：

 

情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

 

番薯（地瓜） 1個／糯米粉 1／3茶杯

 

調味：

 

鹽 半茶匙／紅糖 半茶匙／杏仁粉 1湯匙／橄欖油 1湯匙

 

工具：

 

煮鍋／平底易潔鍋（不沾鍋）／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／茶匙／湯匙／不銹鋼盤／廚房紙巾

 

步驟：

 

　　1.    清洗蕃薯（地瓜），連皮的放水裏煮15分鐘。

 

　　2.    放涼步驟1，然後把皮剥掉，放入 大沙律（拉）碗，將蕃薯弄成蓉（泥）。

 

　　3.    加入調味料，攪拌均勻（如圖）。

 

情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

 

　　4.    將步驟3揉搓成小圓球（如圖）。

 

情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

 

　　5.    將糯米粉放在不銹鋼盤上，加入步驟4，輕輕滾動小圓球至表面敷上了薄薄的糯米粉（如圖）。

 

情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

 

　　6.    以中火預熱4湯匙的食油，放步驟5於平底易潔鍋（不沾鍋）中，不停搖動鑊子，至所有小圓球變成金黃色。

 

筆記：

 

1.    番薯（地瓜）有豐富的膳食纖維和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

2.    蔬果全部要徹底洗淨。

3.    每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。

 

Tags:#元宵#情人節#湯圓#地瓜元宵球#番薯#地瓜#素食#素食譜#食譜#台灣#甜品
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