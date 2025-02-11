情人眼中的元宵！甜蜜蜜素食譜：地瓜元宵球

2月12日，是元宵節；兩天過後，2月14日，是情人節。雙親雙愛的日子，今年靠得特別的近，讓浪漫溫暖的氣氛升溫，濃情蜜意的把整個禮拜包覆起來。

元宵，傳統上，香港不太會慶祝，但在其他華人居住的地方，都會張燈結彩，安排著各種燈會，點亮著整個城市。同時間，元宵是一種食物。「元宵，不就是湯圓了嗎？」 我們沒有吃元宵的觀念，總以為那看來用白色糯米粉包裹的小圓球，都統稱為「湯圓」。「元宵是在甜的饀料上，撲上一層層的糯米粉，由於糯米粉不是皮，不能放湯，所以，通常會把它拿去炸。」朋友這麼的跟我解釋著。

「聖華倫泰節」，一個由殉道者而來，變成了今天的花海和巧克力滿地的，情人節。是每對情侶，想必一起度過的日子。於是，各個餐廳，即便是茶餐廳，都來推出一些情人節專屬的套餐，好讓繁忙的上班族情人，下班後，不用特別訂位，都可以細嘗情人節的浪漫。

元宵節，是團圓的日子，不限於情人；但情人節呢，似乎自私了一點，是情侶的。不管怎樣，單身沒有情人的，這一週相信，將會有點落寞。沒關係，世上不只有情人的關係，在紜紜眾生中，有時候，找到知己比較重要。不管有沒有伴侶，不妨在元宵或情人節，跟生命中的那個知己好友，一起來吃小元宵吧？！

地瓜元宵球（2人份）

時間：30分鐘

材料：

番薯（地瓜） 1個／糯米粉 1／3茶杯

調味：

鹽 半茶匙／紅糖 半茶匙／杏仁粉 1湯匙／橄欖油 1湯匙

工具：

煮鍋／平底易潔鍋（不沾鍋）／大沙律（拉）碗／矽膠拌匙／茶匙／湯匙／不銹鋼盤／廚房紙巾

步驟：

1. 清洗蕃薯（地瓜），連皮的放水裏煮15分鐘。

2. 放涼步驟1，然後把皮剥掉，放入 大沙律（拉）碗，將蕃薯弄成蓉（泥）。

3. 加入調味料，攪拌均勻（如圖）。

4. 將步驟3揉搓成小圓球（如圖）。

5. 將糯米粉放在不銹鋼盤上，加入步驟4，輕輕滾動小圓球至表面敷上了薄薄的糯米粉（如圖）。

6. 以中火預熱4湯匙的食油，放步驟5於平底易潔鍋（不沾鍋）中，不停搖動鑊子，至所有小圓球變成金黃色。

筆記：

1. 番薯（地瓜）有豐富的膳食纖維和β-胡蘿蔔素，都是有助抗氧化，提高免疫力的。

2. 蔬果全部要徹底洗淨。

3. 每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。