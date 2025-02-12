鼻咽癌 │ 前無綫印度裔男星罹患末期鼻咽癌，4個月內接受12次化療與33次放射治療，體重驟減26磅

前TVB印度裔男星陳振華（Ricky）去年8月自爆確診鼻咽癌第四期，並於10月開始專注治療。抗癌4個月，他近日拍片現身向觀眾拜年，並透露自己暴瘦12公斤（約26磅）。

陳振華近年轉為北上發展，不時在抖音上載影片分享美食及生活點滴。去年8月，他拍片透露自己確診患上鼻咽癌第四期，但就表示會樂觀面對，相信可以戰勝病魔，之後亦不時分享發現自己患癌的經歷及抗癌經過。直到去年10月1日國慶，陳振華指自己希望「打贏場仗先」，因此決定暫停更新。

陳振華去年8月自爆患上鼻咽癌4期。（影片截圖）

陳振華去年8月自爆患上鼻咽癌4期。（影片截圖）

陳振華近日現身向觀眾拜年，身形明顯消瘦不少。（影片截圖）

陳振華在影片中祝福觀眾「最緊要身體健康，咁就乜都得」。（影片截圖）

神隱4個月，陳振華近日終於再次現身拍片向大家拜年，從畫面可見，雖然他身形明顯較從前瘦削，頭髮亦剪短不少，但精神狀態不俗。他在影片中祝福觀眾「最緊要身體健康，咁就乜都得」，之後又在留言透露自己今年在廣州過年，目前已完成了12次化療、33次放射治療，但要3個月後覆診才知道是否抗癌成功。

另有觀眾問他瘦了多少，他就回覆表示體重在由86公斤（約190磅）降至74公斤（約163磅），待情況許可，將會再次直播與大家見面。

前TVB男星｜被爆出軌家暴星途盡毀

陳振華當年在同鄉喬寶寶的介紹下入行，曾參演過不少劇集，當中包括《金宵大廈》，亦曾與天后容祖兒一同拍廣告，發展不俗。然而其妻子Alison在2020年7月在社交平台上發布千字文，控訴他根本沒有負起養妻活兒的責任，而是幾乎將所有錢，包括女兒的利是錢、政府資助津貼、朋友的接濟錢等都全數袋走北上偷食「北姑」，又四處借錢，更曾出手打女兒至流血，甚至失聯一年，導致她無法辦理離婚手續。最後Alison在文中宣布與陳振華割席，並呼籲曾被陳振華借錢走數的人報警求助。

陳振華過往曾參演不少劇集。（《金宵大廈》劇照）

陳振華過往曾參演不少劇集。（《金宵大廈》劇照）

陳振華亦曾作客Viu TV電視節目。（影片截圖）

更曾與天后容祖兒一同拍廣告。（影片截圖）

2020年7月，陳振華太太Alison在網上發千字文控訴他出軌及家暴，更四處借錢走數。（網上圖片）

2020年7月，陳振華太太Alison在網上發千字文控訴他出軌及家暴，更四處借錢走數。（網上圖片）

2020年7月，陳振華太太Alison在網上發千字文控訴他出軌及家暴，更四處借錢走數。（網上圖片）

此後，陳振華星途盡毀，轉為北上發展，曾有媒體發現他在廣州一間餐廳打工，負責洗碗、掃地等清潔工作外，同時也要負責傳菜、擺位等樓面工作。

轉載自晴報