健身Keep Fit │ 甜美女神唐寧變身筋肉人！43歲為Hyrox比賽狂操，兩個半月完成挑戰

43歲唐寧自幼童星出道，以出色演技與可愛樣貌深受觀眾喜愛，曾接拍過不少廣告及劇集，甜美標緻外貌更大眾公譽為「童顏天花板」、甜美女神。雖然唐寧近年已移居紐西蘭，但仍一直活躍於社交平台，近日她的一輯爆肌相片與過往形象大相徑庭，引發網民熱議。

唐寧於2022年舉家移居紐西蘭奧克蘭，之後便未再接拍劇集電影，主力轉型從事KOL工作，平日仍活躍於社交平台分享生活日常，上周四（6日）她於Instagram上分享多張參加女子雙人組別健身賽事相片，相片中見其頭髮染金、一身肌肉，造型極為粗獷，皮膚亦變得黝黑，一改過往甜美形象。

唐寧於2022年舉家移居紐西蘭奧克蘭，之後便未再接拍劇集電影，主力轉型從事KOL工作。（網上圖片）

唐寧甜美標緻外貌曾被大眾公譽為「童顏天花板」、甜美女神。（網上圖片）

上年7月她開始參與多場公開跑步賽事。（網上圖片）

唐寧甜美標緻外貌曾被大眾公譽為「童顏天花板」、甜美女神。（網上圖片）

她於留言中表示，自己由上年7月開始跑步，之後陸續參加過多場公開跑步比賽項目：「上年7月開始跑步，11月頭去咗跑步11km『 Run The City』，繼而11月中開始力量訓練，今年2月頭去咗玩 『Hyrox』，之後3月頭都仲有啲嘢玩，不過係會輕鬆好多嘅8.4km Fun Run」。

唐寧解釋指，自己過去未曾認真做過重訓，因此未想到可以用兩個半月時間「操到完成咗呢個有啲癲嘅比賽。」同時亦感謝隊友不介意帶著她這個新手參賽，又感恩「Join咗一間好有heart嘅Gym，係佢哋令我完成咗一樣，我諗都冇諗過會做嘅嘢。」坦言自己目前有許多感受未能整理，歡迎大家提問，自己亦可能之後開live與大家交流。

上周四（6日）她於Instagram上分享多張參加女子雙人組別健身賽事相片，外表一改往日甜美形象。（網上圖片）

凍齡女星｜網民：完全認唔出係你呀！

相片一出，不少粉絲都大驚於她截然不同的形象，直呼：「完全認唔出係你呀」、「女中豪傑你改變形象更好」，亦有不少網民大讚其短短半年可以有這個成績，令人佩服：「練咗兩個半月就可以咁有效率！」、「哇，太有型！」

網民有乜講：

睇完就算三分熱我都要去運動！

好勁，不過個樣有少少諗起許冠傑。

太有型！立刻 follow你！

完全認唔出係你！

資料來源：Instagram@leilakong1205

轉載自晴報