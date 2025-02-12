61歲苑瓊丹秘嫁億萬富豪，做直播帶貨變富婆，低調生活卻流露老態

「石榴姐」近況曝光！現年61歲的苑瓊丹曾是周星馳愛將，出演過多部膾炙人口的作品如《唐伯虎點秋香》、《逃學威龍》。有網民近日在居民樓下野生捕獲苑瓊丹，表示她的真實狀態看起來比實際年齡老。

居民樓下低調食粥

有家住東莞的網民在小紅書發文「東莞下樓吃麵竟然碰到明星！石榴姐！」，表示自己在家樓下的平民中式食店遇到苑瓊丹正在開餐。從網民拍攝到的照片可見，苑瓊丹當日頭戴白色冷帽，素顔架上眼鏡，身穿厚衣及戴上紅色頸巾；身旁坐著一位後生女。

其實，苑瓊丹的外貌並無走樣，氣色亦不錯，但網民就指素顏的苑瓊丹進食時眼鏡滑落，瞬間呈現出老態。有人留言問：「她人nice嗎？要合照會不會鬧人？」，網民回覆表示苑瓊丹非常親和：「不會呀，她有和店員合照」。

秘嫁億萬富豪 轉型做KOL帶貨吸金

2001年，苑瓊丹與擁有2億身家的「玻璃大王」黃乃掦相親後一見鍾情，二人於2004年11月在美國結婚。而苑瓊丹本人也一直都有生意頭腦，早年經營生髮中心，吸金力十足，買車又買樓，是圈中富婆。

2009年開始，苑瓊丹主力拍攝內地劇集，近兩年亦於國內參與多個真人騷及主持節目，已甚少參演香港劇集。2018年，苑瓊丹率先進駐抖音，是最早在抖音開通賬號的香港藝人。

另外，長駐內地的她更積極經營社交平台，做直播主帶貨。她曾在訪問中透露，直播帶貨的酬勞異常吸引，一場直播可以賺到一百萬。若果每個月做四場，收入就相當豐盛；又坦言若果拍一部戲可以有千萬酬勞，她當然會繼續拍戲，可惜卻沒有這樣的機會。當被問及由演員轉為當直播主是否感覺有點自貶價值，苑瓊丹就表示不太認同，反而覺得是新挑戰，稱直播時跟觀眾互動，要短時間内令他們相信自己，其實都跟演戲相似。

曾是周星馳愛將 評論星爺：我唔覺佢惡

苑瓊丹為亞視藝訓班出身，於亞視年代參演過不少劇集，包括《少女慈禧》、《阿SIR阿SIR》、《俄羅斯輪盤》及《殭屍道長》等，但在亞視工作近12年仍未受大眾注意，大家認識她也是從電影開始。由1991年開始，苑仔參與不少喜劇電影，包括《逃學威龍》、《審死官》、《武狀元蘇乞兒》及《唐伯虎點秋香》等，憑著演喜劇醜角開始為觀眾熟悉，之後苑仔加入TVB，演出《真情》、《男親女愛》和《皆大歡喜》等人氣劇。她演過的不少經典角色例如石榴姐、龜婆、姚田氏、奶媽等，都讓人留下深刻印象。

最近，苑瓊丹在接受深圳電視台節目訪問時就講起當年往事。曾身為周星馳愛將，她談到星爺稱：

我同佢係同年嘅。好多人話周星馳喺拍戲現場好惡，但你諗下如果有個投資方，出資兩三億去拍大片，佢有乜辨法唔去認真咁拍好部戲？…… 佢係個百分百付出嘅演員。

苑瓊丹又補充，指很多演員去到片場都會先叫早餐，但周星馳從來不會；她亦從來未見過周星馳在片場睡覺。演員拍戲時，他會放手讓演員盡情發揮，例如在《唐伯虎點秋香》中，苑瓊丹與陳百祥在柴房的戲份，當時周星馳任由苑瓊丹發揮，於是她就畫了一大粒星星在臉上，「佢就同我講，你使唔使咁搶戲呀！」。

轉載自晴報