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十二月
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28歲網紅挑戰7日行25萬步，體重下降、大腿變瘦，建議每日走這個步數已足夠！
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28歲網紅挑戰7日行25萬步，體重下降、大腿變瘦，建議每日走這個步數已足夠！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　挑戰腳骨力挑戰！英國一名28歲網紅早前成功挑戰一連7日行25萬步，平均1日花上幾小時狂行3.5萬步。完成挑戰後，他身體更出現驚人變化，可說是「步步皆辛苦」啊！

 

　　據《每日郵報》報道，英國一名28歲男網紅Jack Massey Welsh在個人YouTube頻道上載短片，在去年11月初挑戰連續步行7日，並實測身體變化。Jack為自己訂立步行目標，7日累計要行25萬步，平均1日要行起碼3.5萬步方可達標。

 

　　從影片中可見，Jack第1日開始步行挑戰，每日外出散步2次。他表示，一開始身體不太適應，回家後小腿肌肉有點痠痛，飲食方面如平日差不多，但多攝取蛋白質避免肌肉流失，同時亦服用補骨丸修補關節組織。

 

步行挑戰｜28歲網紅真人實測7日行25萬步 身體驚人變化全面睇

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　　第2日，他同樣分開2次散步，當日累計走了3.6萬步，飲食方面仍以蛋白質為主。

 

步行挑戰｜28歲網紅真人實測7日行25萬步 身體驚人變化全面睇

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　　第3日，早上他如常外出散步，但因英國冬天日照時間很短，下午5時多街上已經漆黑一片，故他轉用跑步機在家散步代替外出，惟跑步機操作異常，他最終仍是外出散步，當天完成3.5萬步。

 

步行挑戰｜28歲網紅真人實測7日行25萬步 身體驚人變化全面睇

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其他日子如下：

 

第4日

 

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第5日

 

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第6日

 

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第7日

 

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步行挑戰｜鼓勵適量走路 不建議模仿

 

　　連續多天的挑戰後，Jack每天都會下午小睡半小時，因不停走路幾小時，運動量遠大於平日讓他非常疲憊。完成7日挑戰後，Jack表示雙腳劇痛，腳上出現了許多水泡。步行4日後雖然身體適應肌肉疼痛的耐力增加，但關節位置有關節痛；步行到第5日時，甚至走到腳指甲發黑，最後腳踝也變得腫脹。

 

　　完成25萬步創舉的一刻，他難掩興奮之情。雖然經歷了許多痛苦，但達到目標步數一刻感覺非常值得，且很有成就感。綜觀7日挑戰，在正常飲食下，他體重輕了0.9公斤（約2磅）；小腿肌肉變大，大腿圍變窄，長度增加0.5厘米。完成創舉雖然很有成功感，但對比起走路帶給身體的痛苦和傷害，Jack不建議大家和他一樣每天狂走3萬多步，但適量走路能夠強身健體，故可以依據自身健康情況，自行制定走路的步數和強度，如可以先嘗試每天行8,000或2萬步。

 

　　我確實覺得，大家如果願意每天多走路的話，感覺會更好。但如果你問我會否鼓勵大家一星期行25萬步，我是絕對不建議的。

 

轉載自晴報

 

Tags:#步行挑戰#英國#運動#減重#肌肉#關節痛#減肥#走路
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