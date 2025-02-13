大腸桿菌｜瑪嘉烈醫生染產志賀毒素大腸桿菌，入院24小時離世，疑出現感染群組！附5大預防方法

瑪嘉烈醫院腫瘤科一名30多歲的年輕醫生感染產志賀毒素大腸桿菌，入院不足24小時於上周五（7日）離世。據悉，該名醫生在病發前一刻仍謹守崗位，留守在病房至最後一刻照顧病人。該名醫生立志懸壺濟世，更剛獲取腫瘤科專科醫生資格，驟逝消息讓人惋惜。

產志賀毒素大腸桿菌｜好醫生英年早逝 病發前仍照顧病患至最後一刻

醫務衞生局局長盧寵茂對事件表示哀痛，並向其家人致以慰問。他指，病逝醫生立志懸壺濟世，自醫學院畢業後一直在醫管局工作，且剛獲取腫瘤科專科醫生資格。據悉他在病發前一刻仍在病房照顧病患，「其專業精神實為醫護同業的典範」。盧寵茂向其家人致以深切慰問，醫管局亦會盡力提供協助。

瑪嘉烈醫院及北大嶼山醫院行政總監羅振邦醫生亦對此感到非常惋惜和沉痛，指離世的腫瘤科醫生是一位非常熱愛工作、得到很多同事尊重、很為病人設想的好醫生。

產志賀毒素大腸桿菌｜袁國勇：情況罕見

瑪嘉烈醫院員工出現懷疑產志賀毒素大腸桿菌感染群組，共涉3名病人，同為該院腫瘤科醫生。其中離世的醫生於本月4日發病、6日入院、7日隨即離世。另外兩名年青醫生6日及10日出現徵狀，包括發燒、肚痛及腹瀉，其中一名醫生已經出院。港大微生物學系傳染病學講座教授袁國勇指情況十分罕見，該名離世醫生病發後迅速轉差，病發後隨即休克送入ICU搶救，並需插喉。該名醫生不幸於入院後24小時內離世，中心其後再追查後發現另外兩名醫生有腹瀉，一名病徵輕微醫生感染產志賀大腸桿菌，其餘兩名醫生未感染。

產志賀毒素大腸桿菌｜甚麼是產志賀毒素大腸桿菌？

產志賀毒素大腸桿菌，能產生強烈毒素，並可引致嚴重的食物傳播疾病。O157:H7大腸桿菌是與公共衞生有關的最重要的血清類型。其他血清型的菌株，例如O104:H4大腸桿菌亦可引致嚴重疾病和爆發。

產志賀毒素大腸桿菌｜病徵

產志賀毒素大腸桿菌感染的病徵包括腹痛和腹瀉，甚至出血性腹瀉，亦可能會出現發燒和嘔吐。少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症，例如在幼童出現引致腎衰竭的「溶血性尿毒綜合症」。任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染。

產志賀毒素大腸桿菌感染病徵

腹痛

腹瀉

血性腹瀉

發燒和嘔吐

少數病人的感染可能會發展為危及生命的併發症

如腎衰竭的「溶生性尿毒綜合症」

任何年齡的人士均有可能受到感染。雖然幼童和長者會較多出現嚴重病情，但即使是年紀較大的健康兒童及成年人亦可能出現嚴重感染

資料來源：衞生署衞生防護中心

產志賀毒素大腸桿菌｜傳播途徑

產志賀毒素大腸桿菌感染主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類、受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等。該病亦可透過糞口途徑在人與人之間直接傳播。來自被污染的飲用水和遊憩用水的水源性傳播均曾有報告。此外，直接接觸農場動物或其周圍環境也是產志賀毒素大腸桿菌感染的一個重要風險因素。而潛伏期，約為3至8天，一般是3至4天。

產志賀毒素大腸桿菌傳播途徑

主要由進食或飲用受污染的食物，如生或未經煮熟的免治肉類

飲用被污染的飲用水皓遊憩用水

進食或飲用受污染的蔬果、未經消毒的奶類製品等

直接接觸農場動物或其周圍環境

病亦可透過糞口途徑狂人與人之間直接傳播

資料來源：衞生署衞生防護中心

產志賀毒素大腸桿菌｜治理方法

治理產志賀毒素大腸桿菌感染的主要方法是採用支援性治療。當患者出現嚴重腹瀉時，最重要的是補充水分和電解質。抗生素不應用作治療產志賀毒素大腸桿菌感染，亦有可能增加溶血性尿毒綜合症的風險。患者如出現溶血尿毒症，有可能需要特定的支援和輸血治療。

產志賀毒素大腸桿菌｜5大預防方法

處理食物或進食前、處理生的肉類或家禽後、如廁或更換尿片後和接觸動物後，都應該用梘液及清水徹底洗淨雙手。

進食和飲用已徹底煮熟和煮沸的食物和食水。烹煮或翻熱食物時，須確保其中心溫度達至70度或以上並維持至少30秒。

處理食物時應遵從安全五要點，即精明選擇（選擇安全的原材料）、保持清潔（保持雙手及用貝清潔）、生熟分開（分開生熟食物）、徹底煮熟（徹底煮熟食物）及安全溫度（把食物存放於安全溫度），以預防由食物傳播疾病。

如出現懷疑受到產志賀毒素大腸桿菌感染的腸道病徵，特別是出血性腹瀉，應立即求醫。

避免進食未經消毒的牛奶或未經煮熟的食物。

資料來源：衞生署衞生防護中心

轉載自晴報

