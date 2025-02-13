抽濕機比拼 │ 8款消委會推薦高評分抽濕機名單，其中一款連登仔力推「有效減輕敏感」！

天氣濕凍，家中需要一部抽濕機防止家居潮濕發霉！消委會曾測試市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，當中有8款獲得總評分4星或以上推薦；此外有充滿「民間智慧」的LIHKG連登討論區網民，力推4大品牌抽濕機，評價指抽濕量大又耐用，CP值極高！

消委會8款高分抽濕機 最平$2099極高CP值

消委會曾測試市面上10款抽濕機及4款二合一空氣淨化抽濕機，售價由$2099至$6080不等。其中有8款抽濕機在抽濕量、使用方便程度及寧靜程度上均有出色表現，獲得總評分4星或以上推薦。

獲得4.5星高評分的「三菱電機」和「LG」抽濕機，表現最為出色，兩款產品抽濕量較大，每日抽濕可達16至18升，惟售價亦相對較高，分別是$6080及$5690。至於最便宜的「小米」則獲得4星總評，每日抽濕11至14.4升，售價僅$2099，表現媲美$5,980的「日立牌」，追求CP值高的市民可以考慮入手！

8款抽濕機推薦名單：

1. 三菱電機 Mitsubishi Electric MJ-E160HR-H

2. LG MD16GQWE0

3. 東芝 Toshiba RAD-Y300H

4. 日立 Hitachi RD-290GX

5. 飛利浦 Philips DE5205/39

6. 飛歌 Philco PDA22WWX

7. 小米 Xiaomi CSJ0111DM

8. 開利 Carrier DC-190A-X

連登仔力推4大品牌：慳電耐用、有效減輕敏感症狀

除了消委會專業評測，真實用家體驗後的推薦也非常具參考價值。連登討論區LIHKG有關於抽濕機的討論帖文，不少網民分享私藏多年的好用抽濕機，當中有4大品牌極具人氣：

1. Panasonic 2合1空氣淨化抽濕機 F-YAV28H

售價：HK$5680（豐澤）

賣點：空氣淨化功能 用完「敏感都少咗」

Panasonic抽濕機在討論區的呼聲非常高。「2合1空氣淨化抽濕機」配備nanoe®X納米離子除菌淨化技術，加上HEPA多功能過濾網，並採用超強活性碳的脫臭過濾網，在抽濕之餘還可以除菌、清除房間潮濕霉臭味。有網民表示，使用後「連敏感都少咗」。

2. LG 變頻式離子殺菌智能抽濕機 MD17GQSE0

售價：HK$3980（HKTVmall）

賣點：寧靜又慳電

連登網民大讚LG抽濕機操作性能出色，可連接手機應用程式無線操作、定時預約開關。外觀設計上亦方便使用，機頂推拉手柄高度位於腰部，讓用家能輕易將產品移動至室內任何地方，輕鬆換水。同時，LG的變頻技術令抽濕機「又靜又慳電」，難怪受到一衆網民力推。

3. 開利 DC-28KX抽濕機

售價：HK$1870（Price.com）

賣點：操作簡單CP值高

「世紀開利」雖算不上家電大牌，但其出品勝在CP值夠高。網民大讚開利抽濕機定價相宜，簡化不必要功能，特別專注抽濕。抽濕力強勁之餘還非常耐用，有人稱家中的開利抽濕機「已用超過10年」。

4. 三菱電機 MJ-E160HR-H抽濕機

售價：HK$4620（友和YOHO）

賣點：超耐用可傳宗接代

三菱電機出品的抽濕機獲大量網民盛讚抽濕量強、運作時寧靜且十分耐用。不少人直言家中的三菱電機抽濕機「用咗十幾年都冇問題」，性能完好足以「傳宗接代」。

安全使用抽濕機小貼士

消委會提醒，用戶應根據說明書安裝二合一空氣淨化抽濕機的過濾器，必須適時清潔及更換過濾器，否則淨化能力會大減。用戶清潔過濾器的塵埃時，應使用軟刷或吸塵器。

乾衣時切勿把衣服遮蓋出入風口，以免導致通風不良而出現過熱。切勿將未完全扭乾仍在滴水的衣服放置在抽濕機的上方進行乾衣抽濕，以免水滴流入機內構成危險。

不少型號設有定時關機功能，用戶應善用，避免抽濕機開機時間過長或忘記關機。

避免於無人看管或晚上睡覺時使用抽濕機。若不使用抽濕機，應把電源關掉，既省電又安全。

用戶應定期清洗抽濕機的盛水器及隔塵網，避免細菌滋生及塵埃積聚妨礙散熱，清洗及晾乾後才放回。

轉載自晴報