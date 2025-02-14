駐顏有術 │ 曾為趙世曾未婚生女、失意三料自殺！74歲息影女星姚煒激罕曝光，保養得宜狀態佳

曾為富豪舊愛趙世曾未婚誕女、息影多年的前女星姚煒，近日因與藝人好友劉美娟聚會時，罕有地曝光現況。只見雖然已年屆74歲，但保養得宜的姚煒於相中依然十分年青。

劉美娟上周五（7日）在IG上載了當日的聚會照片，並留言「開心相聚#姚煒姐姐 #親姊姊」。相中，罕有露面的姚煒站在劉美娟與其胞姐劉祖莉中間，而且臉帶笑容，似乎當日心情十分愉快。儘管姚煒已年屆74歲，但相中的她卻仍然精神奕奕，而且絲毫未見縐紋，狀態甚好。有關照片曝光後，不少網民亦留言讚姚保養得宜。

1977年姚煒曾為富豪舊愛趙世曾未婚懷孕兼誕下女兒趙式芝。（影音使團YouTube截圖）

1977年姚煒曾為富豪舊愛趙世曾未婚懷孕兼誕下女兒趙式芝。（影音使團YouTube截圖）

姚煒曾經在美國大西洋城再婚，不過最終亦離婚收場。（影音使團YouTube截圖）

姚煒憑電影《金大班的最後一夜》成為金馬獎最佳女主角的大熱人選。（影音使團YouTube截圖）

姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。(影片截圖)

姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。(影片截圖)

姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」。(影片截圖)

前女星姚煒，近日因與藝人好友劉美娟聚會時，罕有地曝光現況。(IG圖片)

前女星姚煒，近日因與藝人好友劉美娟聚會時，罕有地曝光現況。(IG圖片)

姚煒曾試過3料自殺。（影音使團YouTube截圖）

姚煒曾試過3料自殺。（影音使團YouTube截圖）

姚煒曾試過3料自殺。（影音使團YouTube截圖）

當年割脈吞40粒安眠藥自殺

姚煒曾經是麗的電視合約歌星，被形容為「最有女人味的女人」，後來獲邀為電影《金大班的最後一夜》擔任女主角，一夜成名。1977年姚煒曾為富豪舊愛趙世曾未婚懷孕兼誕下女兒趙式芝，可惜雙方未能維繫關係，最終分手收場。後來姚曾經在美國大西洋城再婚，不過最終亦離婚收場。

姚煒過去曾接受訪問指當年事業失意，打算回歸家庭時，卻未能如願，因此情勢大受打擊：

先生提出同我離婚，又檢查到有癌症，成個人好似喺絕處咁樣。

萬念俱灰的姚煒當時於是生出自殺念頭，並付諸行動：

病完之後，人生望唔到任何生存出路，一日到黑都諗住自殺，每一日都唔知活落去為咩？有日我食40粒安眠藥，加一杯白蘭地，我仲驚死唔到，仲要用把刀喺手腕割多一刀。

不過，事後被救活的姚煒卻因此清醒過來，於是決定周遊列國，沒想到一次以色列的旅行卻讓她重新認識信仰，改變了她的人生。

抗拒女兒性取向 一度令母女關係陷入僵局

姚煒的女兒趙式芝曾經有一段同性婚姻，當初姚煒一度公開反對棒打鴛鴦，令母女關係陷入僵局。趙式芝在2012年與波爾錶太子女楊如芯於法國秘密結婚，令父母大為反對，趙世曾因此曾試過公開一擲5億招女婿，成為國際新聞；姚煒亦與愛女因而鬧僵，關係陷冰點。不過，姚後來似乎終接受愛女性取向，雙方關係才有好轉。不過，趙式芝與楊如芯的婚姻僅維持7年後，便步母後塵，最終離婚收場，並在2019年被爆與小學同學JW蜜運。

轉載自晴報