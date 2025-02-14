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大S猝逝 │ 徐熙媛生前長期節食減肥，產後變胖一年激減30kg！中醫：2個習慣或成致命關鍵
健康Tips

大S猝逝 │ 徐熙媛生前長期節食減肥，產後變胖一年激減30kg！中醫：2個習慣或成致命關鍵

健康解「迷」
健康解「迷」

　　大S（徐熙媛）大年初一（29/1）與家人日本旅遊期間，因流感併發肺炎不幸猝逝，消息震驚大眾。惟大S過去長期茹素，加上產後為減肥曾以極嚴苛的方式減肥，於一年內由80kg激瘦至30kg。有台灣中醫師認為，大S平日2大習慣，恐影響身體循環及免疫系統，導致難以抵抗流感病毒，成為致命關鍵。

 

　　綜合台媒及《TVBS NEWS》報道指出，愛美的大S產後體重曾一度接近80kg，為了回復完美身材，最終於一年內成功減去30kg重量。

 

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S產後體重曾一度接近80kg，為了回復完美身材，於一年內成功減去30kg重量。（網上圖片）

 

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S過去曾多次分享不同的瘦身方法。（網上圖片）

 

大S離世｜一年內成功減去30kg 大S減肥方法極嚴苛

 

　　瘦身期間大S曾公開減肥食譜，指自己當時每日僅食1至2餐，早餐只飲半杯乳酪、吃4分1個火龍果；中午只吃2片肉及2碗灼青菜，同時亦戒食白飯；忌食所有甜品及高脂肪食物，一周再堅持運動4日；而大S過往亦曾分享減肥花茶，稱只要將玫瑰花茶加加州蜜棗一同泡煮當清水每日飲用，便可以變瘦。

 

　　早前亦曾有健康節目曾透露，稱大S每日只吃一條香蕉，成功維持35kg體重：「她（大S）有160幾以上（身高），35kg是甚麼概念，35kg是我小學時候的體重。」可見大S減肥方式頗為嚴苛。

 

大S離世｜曾被傳產後復出突然暈倒 中醫師料2習慣成致命關鍵

 

　　《TVBS NEWS》報道又表示，大S於2017年3月產後復出、出席代言活動時，曾傳出心臟不適，當時大S回應稱自己剛生產完，身體可能仍未回復，加上開始減肥才突然出現暈眩。

 

　　有中醫師指出，大S茹素多年，期間不吃醣類食物、只吃蔬菜水果，恐怕沒有足夠能量，來到維持正常循環和免疫系統，才會導致流感病毒直侵犯呼吸道及肺部，成為致命關鍵。中醫師吳明珠則認為，大S可能因長年茹素，加上藝人經常需要拍片熬夜，飲食作息不正常，加上生產不適及流產造成的損耗氣血、導致體虛。

 

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

大S離世｜大S生前長期節食 產後曾一年激瘦30kg 中醫料2習慣成致命關鍵

中醫師吳明珠認為S可能因長年茹素，加上生活及生產等多種原因導致體虛。（網上圖片）

 

大S離世｜預防流感5大方法

 

　　本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

 

　　若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

 

1.公眾地方戴口罩

病毒大流行季節期間，乘搭巴士、人潮密集的地鐵、使用公共廁所時，應戴上口罩。

2.勤洗手

3.不煙不酒

4.維持充足睡眠

5.維持足夠維他命C及鋅

兩種元素有助人體，減低感染風險、加速痊癒。

資料來源：呼吸系統專科醫生吳健聰醫生

 

大S離世｜外遊免疫3大自保法

 

　　至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染？感染及傳染病科專科醫生連慰慈接受TOPick訪問時，教大家3招自保法：

 

接種相關防疫疫苗

注重個人衞生，尤其手部清潔

留意環保空氣流通，高危人士在人多擠迫地方，逗留戴上口罩

資料來源：感染及傳染病科專科醫生連慰慈

 

資料來源：TVBS NEWS

 

轉載自晴報

Tags:#藝人健康#大S#徐熙媛#產後減肥#流感併發肺炎#茹素#減肥食譜#免疫系統#中醫師#預防流感#外遊防疫
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