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洗面奶比拼 │ 日本雜誌評選15款洗面奶：5款獲A級 成分溫和潔淨不黏膩 最平$14買到
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洗面奶比拼 │ 日本雜誌評選15款洗面奶：5款獲A級 成分溫和潔淨不黏膩 最平$14買到

健康解「迷」
健康解「迷」

　　洗面奶平靚正之選！日本家品雜誌《LDK the Beauty》，近日進行了洗面奶產品評測，為大家挑選出15款清潔力強同時不會令皮膚乾燥緊綳、亦不會留下黏膩感的洗面奶，最平只需約$14就能入手！

 

選擇洗面奶3大重點

 

1. 按膚質考慮 檢查活性成分

 

　　《LDK》指出，市面上有許多不同類型的洗面奶，首先要根據「膚質」考慮是最重要的，例如中性皮膚、乾性皮膚、油性皮膚或混合性皮膚，所適合的洗面奶產品已各不相同。具有清爽清潔效果的產品，能徹底清除皮脂污垢，通常具有高清潔能力的界面活性劑（皂基），受油性肌膚人士歡迎；但也需要產品去除皮膚污垢同時保持滋潤。

 

　　另外，乾性皮膚會擔心洗臉後皮膚感覺乾燥緊繃，就需要產品具有溫和清潔力的胺基酸清潔成分，及透明質酸鈉、甘油、膠原蛋白等保濕成分。想防止皮膚粗糙的人士，可以考慮使用含有尿囊素和甘草酸二鉀等成分的藥用洗面奶，或使用帶有磨砂成分的洗面奶，可以去除污垢和死皮細胞，適合想要徹底清潔毛孔的人。而酵素洗面乳或含有酵素的潔面泡沫，則針對毛孔護理。酵素能夠分解導致角蛋白堵塞的蛋白質和皮脂，常見酵素成分包括蛋白酶、木瓜蛋白酶和脂肪酶。

 

　　因此，各式各樣的洗面產品不僅聲稱具有清潔力，還兼具保濕、美容功效；購買時無比仔細查看適合自身皮膚問題的活性成分。

 

2. 考慮洗面產品使用感

 

　　《LDK》舉例市面上常見洗面產品可分為4類，使用感大不相同，大家可按個人使用喜好或膚質所需進行選擇：

 

泡沫型：輕輕一按即可產生泡沫，毋須額外搓泡節省時間。但泡沫量及觸感恆定，無法自行調節，性價比較低。

奶油型：容易打出奶油般的綿密泡沫，起泡能力優秀，容易取得一次洗臉所需用量，物超所值。但需要花費時間和精力才能打出細膩泡沫。

潔面皂：固體皂清潔力強，對於皮脂分泌較多的人來說比洗面乳更有效去油。另外，潔面皂由天然油脂和強鹼製成。成分簡單天然，添加劑較少。

酵素洗顔粉：通常含有酶，適合鼻子多黑頭、毛孔阻塞的人，用於毛孔護理。

 

3. 香氣舒適度

 

　　洗面奶的產品有很多種香味，例如常見有柑橘味或花香味。《LDK》建議，皮膚困擾問題不多的人，可以選擇個人最喜愛的香味；但有敏感皮膚，或不喜歡洗面時受氣味影響的人，最好選擇無香型。

 

4大評測項目

 

  • 清潔力：將洗面泡沫放在塗有模擬皮脂的磨砂玻璃上，之後進行清洗，測試皮脂清潔能力。當皮脂脫落時，玻璃就會變成白色。非起泡的洗面產品，則使用人造皮革模擬污垢進行測試。
  • 成分：根據主要界面活性劑的類型及是否含有保濕成分，對所有成分進行分析評估。
  • 使用舒適感：透過多個監視器檢查洗面奶使用舒適度，例如泡沫與皮膚觸感及泡沫持久度。
  • 使用後膚況：洗臉後皮膚的滋潤度和緊緻度。

 

15款洗面奶推薦名單：

（排名由低至高）

等級 C

HABA 
Squa Creamy Facial Foam 280mL
清潔力　　：1.5
成分　　　：3.5
使用舒適感：3.88
使用後膚況：3.5
綜合評分　：3.09
售價　　　：約$120

等級 B

Yunth 
Pure VC White Clear Foam 120g
清潔力　　：4
成分　　　：4
使用舒適感：3.13
使用後膚況：2
綜合評分　：3.28
售價　　　：約$196

innisfree 
橄欖保濕潔面膏 150g
清潔力　　：3
成分　　　：3
使用舒適感：4.25
使用後膚況：3.5
綜合評分　：3.44
售價　　　：約$76

Karada Welcia
深層護膚泡沫洗面乳 200g
清潔力　　：2
成分　　　：4.5
使用舒適感：3.88
使用後膚況：3.5
綜合評分　：3.47
售價　　　：約$53

LA ROCHE POSAY
Cicaplast Lavant B5 舒緩淨化泡沫凝膠 200mL
清潔力　　：5
成分　　　：3.5
使用舒適感：3.13
使用後膚況：2.75
綜合評分　：3.59
售價　　　：約$185


NBiO 
HYDROBIOME AMPOULE FACE WASH 100g
清潔力　　：4
成分　　　：3
使用舒適感：3.88
使用後膚況：3.5
綜合評分　：3.59
售價　　　：約$49

F ORGANICS
亮白啫喱洗面乳 100g
清潔力　　：3.5
成分　　　：4
使用舒適感：2.75
使用後膚況：4.25
綜合評分　：3.63
售價　　　：約$174

ATTENIR
Prima Moist Facial Wash 保濕潔面乳 120g
清潔力　　：3
成分　　　：4.5
使用舒適感：3.5
使用後膚況：4.25
綜合評分　：3.81
售價　　　：約$89


DECENCIA
Tsutsumu Gentle Cleansing 100g
清潔力　　：4.5
成分　　　：3
使用舒適感：5
使用後膚況：2.75
綜合評分　：3.81
售價　　　：約$98

CLAYGE
Bright Wash 120q
清潔力　　：4.5
成分　　　：4
使用舒適感：3.88
使用後膚況：3.5
綜合評分　：3.97
售價　　　：約$53

等級 A

Wellderma 
夢蝸藍寶石膠原蛋白潔面乳 150g
清潔力　　：4.5
成分　　　：3
使用舒適感：5
使用後膚況：3.5
綜合評分　：4
售價　　　：約$88

FANCL 
嫩膚潔面乳 120mL
清潔力　　：4
成分　　　：4.5
使用舒適感：4.25
使用後膚況：4.25
綜合評分　：4.25
售價　　　：約$82

Dove 多芬
潤澤水嫩洗面乳 130g
清潔力　　：3.5
成分　　　：5
使用舒適感：3.5
使用後膚況：5
綜合評分　：4.25
售價　　　：約$14

Kose Cosmeport 高絲
Vitapuru 維C美肌菌淨透潔面泡沫 130g
清潔力　　：4.5
成分　　　：5
使用舒適感：4.25
使用後膚況：4.25
綜合評分　：4.5
售價　　　：約$26

Bifesta
碳酸潔面泡沫 200g
清潔力　　：5
成分　　　：4.5
使用舒適感：4.63
使用後膚況：4.25
綜合評分　：4.59
售價　　　：約$280

 

轉載自晴報

Tags:#美容#護膚#洗面奶#護膚品#LDK the Beauty#HABA#Yunth#Innisfree#Karada Welcia#La Roche Posay#NBiO#F ORGANICS#ATTENIR#DECENCIA#CLAYGE#Wellderma#Fancl#Dove 多芬#Kose Cosmeport#Bifesta
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