歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

18
十二月
香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆重亮相 香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆重亮相
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館全新特展：「當紫禁城遇上凡爾賽宮 ── 十七、十八世紀中法文化交流」中法宮廷珍藏隆...
推介度：
18/12/2024 - 04/05/2025
06
四月
亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOUR KNOCK ON Vol.1 IN HONG KONG 亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOUR KNOCK ON Vol.1 IN HONG KONG
大型盛事 文化藝術
亞洲國際博覽館｜韓國人氣男團 BOYNEXTDOOR 4月香港首開唱 BOYNEXTDOOR TOU...
推介度：
06/04/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【即時期權】etnet新增每周期權功能，操作更靈活！
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
旅遊急病 │ 70歲鄔友正自爆偕妻翁嘉穗歐遊患急病：臉長滿紅瘡，因無知錯過黃金治療期！險毁容變盲
健康Tips

旅遊急病 │ 70歲鄔友正自爆偕妻翁嘉穗歐遊患急病：臉長滿紅瘡，因無知錯過黃金治療期！險毁容變盲

健康解「迷」
健康解「迷」

　　現年70歲的鄔友正近期於小紅書非常活躍，繼分享保養心得、投資失敗經歷外，近日又再爆與太太翁嘉穗歐遊期間，因患急病加「無知」，令臉部險毀容兼盲，慨嘆健康無價。

 

　　鄔友正近日常於小紅書分享自己的患病經歷，繼早前分享2022年於內地患上肺炎發高燒險死兼暴瘦10公斤之外，他又再爆自己於10年前與太太翁嘉穗「去西班牙、意大利同法國旅行」期間患急病經過。他指當年60歲的自己原先是「興高采烈的上飛機，準備同太太享受一個愉快的旅程」，惟在飛機上，他的眼睛同面部卻突然「非常痕癢」，因以為只是普通敏感，當時他未有太在意。但當抵達西班牙時，病情即開始惡化，他發現臉部「出了很多紅瘡，又好痛！」但當時鄔依然沒理會:

 

　　照去睇鬥牛！而且烈日當空，照去山上玩！我真係好捱得，就這樣頂咗幾天！

 

　　不過由於太痛關係，倆口去到意大利時，鄔指由於「真係頂唔順」，所以終在當地求醫，而且沒有心情外出，獨自留房休息，但病情卻沒有一絲好轉:

 

　　實在太痛苦，所以叫我太太自己一個人出去玩！我自己留在房間休息！可惜完全沒有好轉！

 

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

鄔友正2022年於內地患上肺炎發高燒險死兼暴瘦10公斤。(小紅書圖片)

 

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

鄔友正近日再爆10年前與太太翁嘉穗「去西班牙、意大利同法國旅行」期間患急病經過。(小紅書圖片)

 

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

鄔友正指當時在飛機上，他的眼睛同面部卻突然「非常痕癢」。(小紅書圖片)

 

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

健康無價丨前港姐冠軍富商老公 歐遊突患1重病錯過黃金72小時治療期

鄔友正當時因病變爛面。(小紅書圖片)

 

　　直到最後一站的法國巴黎，鄔友正再看醫生，不過他指法國醫生當時亦對他的病束手無策，只寫醫生信轉介他去巴黎的美國醫院睇專科。經專科醫生觀察檢查，鄔才正式知自己原來是「生蛇」，而且才對症下藥。

 

　　那個專科醫生是美國人，一眼就睇出我是生蛇，開咗抗生素給我食！他說我生蛇生到眼睛，好危險，隨時會盲，又寫信轉介我去睇埋眼科！今次食咗藥舒服好多！

 

　　回到香港後，鄔友正立即去看家庭醫生，不過對方卻指他因錯過黃金72小時治療期，需要食足藥1個月才可以完全康復。他因此慨嘆:

 

　　因為無知，折騰了一個多月，整個歐洲旅遊沒有享受過！.....所以在我心目中，健康才是排第一，其他都不重要！

 

轉載自晴報

Tags:#健康#名人八卦#旅遊#西班牙#意大利#法國#巴黎#生蛇#醫療
Add a comment ...Add a comment ...
行山意外｜父親登山途中暈倒 8歲兒誤以為睡著 最終失救不治
更多健康解「迷」文章
行山意外｜父親登山途中暈倒 8歲兒誤以為睡著 最終失救不治

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處