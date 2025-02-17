新娘減肥 │ 150磅準新娘3個半月激減42磅索爆出嫁，公開瘦身秘訣：靠2個飲食法成功減磅

愛美之心人皆有之，何況是面臨人生大事。內地一名女子因嫌自己身型肥胖，穿婚紗不好看，在3個半月內狂減19公斤（約42磅），最終成功如願漂亮出嫁。

綜合內地媒體報道，來自浙江台州的陳女士因為覺得自己穿上婚紗不夠好看，希望結婚時能漂亮一點，在婚禮上展現最美的一面，於是下定決心減肥，用3個半月時間從原本68公斤（約150磅）的體重減至49公斤（約108磅），如願穿上心儀婚紗出嫁。她接受媒體採訪時坦言：

瘦下來之後就會發現，整個人的狀態就會輕鬆很多。

來自浙江台州的準新娘陳女士嫌自己穿婚紗不好看，於是下定決定減肥。（影片截圖）

陳女士原本體重達68公斤（約150磅）。（影片截圖）

減肥大作戰｜靠節食成功減磅

陳女士之後亦在社交平台上公開瘦身歷程，指出自己減肥期間並沒有刻意運動，主要靠控制飲食達成目標。她表示自己最開始使用「循環法」減脂，第一天進行液斷（只喝液體），第二天只吃粟米或紅薯，第三天只吃蛋白質，第四天只吃水果，第五天則只吃蔬菜，以此類推；如有不適可進行適當調整、加大食量，但需注意一定要多喝水，每天至少喝1.5升。

至於第二階段，陳女士就表示自己開始「佛系減肥」，改為每天中午吃一餐，可以搭配任何適合減脂的食物，如在用餐時間以外感到飢餓亦可以吃一些減脂零食解饞，但同樣需要多喝水。

為了結婚時漂亮一點，陳女士用3個半月從68公斤（約150磅）減至49公斤（約108磅）。（影片截圖）

陳女士直言減肥後覺得「整個人狀態輕鬆很多」。（影片截圖）

陳女士減肥成功後如願漂亮出嫁。（影片截圖）

陳女士公開自己的減肥歷程。（影片截圖）

對於減肥，她認為「想成功，最重要的就是堅持不放棄，沒有任何捷徑」，但亦勉勵網民無論身形胖瘦，都應該保持自信：

不管胖還是瘦，美麗的女孩們，自信的你們最美。

減肥大作戰｜日本票選10大減肥法

1.步行

2.減少糖分

3.重量訓練

4.戒碳水化合物

5.戒零食

6.間歇性斷食

7.跑步

8.呼吸減肥法

9.按序進食

10.一天一餐

同場加映｜4大血型瘦身指南

台灣營養師高敏敏曾在Instagram專頁發文分享，指出不同血型有不同的減肥方式，主要分4種血型包括A型、B型、AB型和O型。4種不同血型的人，體質存在差別，因此飲食方式及運動都不建議一式一樣。

各血型建議瘦身指南如下：

A型血

建議飲食

多吃蔬果

選擇植物性蛋白質，例如蔬果、豆類糞、豆製品、五穀雜糧

建議運動

瑜伽

伸展

B型血

建議飲食

少吃澱粉

選擇動物性蛋白質，例如蔬果、肉類、海鮮、乳製品

建議運動

有氧運動

AB型血

建議飲食

多吃蔬果、豆類/豆製品、海鮮

少吃刺激食物

建議運動

綜合型運動

O型血

建議飲食

高蛋白飲食

多攝取好油，例如蔬果、肉類、海鮮、omega-3

少吃澱粉

建議運動

重訓

有氧

資料來源：台灣營養師高敏敏

轉載自晴報