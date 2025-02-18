行山杖當拐杖 容易手攰兼勞損！增加長者跌倒風險

近日在戲院熱播的紀錄片《香港四徑大步走》，越野跑者的毅力與片中的香港郊野壯麗景色，同樣迷人。適逢行山季節，身邊不少老友記閒時抓起行山杖，登山踏青去，偶爾也會把行山杖當作拐杖，但覺走在街上也可穩妥一點。專研社區安老的職業治療師劉志豪（David）一聽，立即說「一杖二用」萬萬不可，提醒長者誤用行山杖逛街行公園，長遠甚至增加手部勞損和跌倒的風險。

老實說，之所以把行山杖充當拐杖，無非為了慳錢兼方便，手杖外觀又可「掩人耳目」。不少老友記覺得，手持拐杖易顯老態，象徵體能衰退，非常抗拒。對於自尊心較重卻又開始步履不穩的長者來說，行山杖傷健皆宜，容易接受得多，也是照顧者游說老友記接受輔助步行器材的「起步工具」。究竟出了甚麼問題？

不少登山者慣用行山杖，減輕腿部負荷。

(圖：Dmitriy Ganin@Pexels)

拐杖腳墊吸震 穩定助行

「行山杖的設計，適合在泥濘與沙地環境輔助登山，抓紮地面的方式也跟拐杖不同，並非用作日常走路之用。如果在城市的行人路，行山杖壓在路面石屎的衝擊力，會比一般長者拐杖更大，手掌容易隨之愈抓愈緊。」STEP Health註冊職業治療師劉志豪解釋，原來拐杖腳墊多為塑膠材質，有輕微吸震效果，衝擊力遠較行山杖低，好讓老友記走路時舒服又穩定。

如果繼續把行山杖當拐杖，在石屎路上行走，雖然沒有即時風險，然而手掌承受來自地面的衝擊力日積月累，有機會令長者手部勞損。例如手指與手腕關節痛楚，手掌容易疲累，扶扙不穩，反而增加跌倒的機會。

行山杖的腳墊物料，有別於拐杖。若長期把行山杖當作拐杖，日常在街上走路時使用，有可能會造成手部勞損。

(圖：PNW Production@Pexels)

那麼可否改用摺合式拐杖？它具備拐杖功能，外觀輕巧，方便攜帶又容易收藏，老友記較易接受。

劉志豪認為，摺合式拐杖較適合輕度步行不便，只需要短暫輔助步行的長者。箇中關鍵在於拐杖的承托能力，如果長者步行能力較差，拐杖的負荷也會較大。假若摺合式拐杖物料的剛性不夠，有可能令拐杖變形，險象橫生。

STEP Health註冊職業治療師劉志豪。

(圖：被訪者提供)

留意耐力與平衡力

「最重要是因應長者能力，去選擇合適的輔助步行工具。」這是專業範疇，需由職業治療師等專業人士介入，作出評估和建議。除了一般拐杖，三腳叉與助行器，也是考慮之列。

長者何時需要輔助步行工具，有跡可尋。如果老友記耐力差了，平日一口氣走完的路，現在行到一半就要休息，又或者曾經跌倒，平衡能力弱，照顧者不妨由此切入，建議長者接受評估。小至拍攝一段老友記走路姿態的片段，也有助治療師判斷其行動能力。

輔助步行的拐杖，長者適用。

(圖：被訪者提供)

想維持身體壯健，盡量延長能夠自由走動的自主歲月，就要未雨綢繆。在《香港四徑大步走》內，跑手參與的「香港四徑超級挑戰」，嚴苛至行山杖也不准使用，全靠一己體力與意志向前衝。筆者沒有這種能耐，惟有鞭策自己多做運動鍛煉體能，做個有耐力的照顧者。穩定心志的手杖，就在心中。