春天養生 │ 早春養肝飲食智慧：順應天時喚醒肝臟，推介2款食療 吃出好氣色好心情

早春時節，萬物俱長，一杯剛泡好的陳皮春尖普洱，一碟香噴噴的蘆筍淮山炒肉片，這些都是中醫養生最精妙的智慧——「藥食同源」、「四時養生」。新年該有新氣象，當你寧願呆在冷氣房、反覆吃著幾款外賣，不妨為自身健康創造點新意。今期有註冊中醫師程榕教路大家，掌握早春養肝飲食智慧，喚醒身心朝氣！

春氣通肝的養生密碼

程醫師表示，中醫五行學說將春季歸於木行，對應人體肝膽系統和各種綠色食物。《黃帝內經》記載「春三月，此謂發陳」，此時天地陽氣始生，人體氣血如同樹木抽芽般向外舒展。肝主疏泄的特性在此時格外活躍，就像調度氣血的指揮官，既要確保能量順暢運行，又要防止過度升發。

現代人常見的「春困」現象，早上起床特別疲倦，實為肝氣疏泄失常的徵兆。辦公室白領長期久坐工作，導致氣血鬱滯；加上熬夜、追劇等行為耗傷肝血，無形中削弱肝臟的調節功能。

春季食療的奧義在「疏肝」。清代名醫王孟英在《隨息居飲食譜》強調：「春宜食辛」，並非指辛辣刺激，而是選擇具備升發之性的天然食材，《本草綱目》主張「以葱、蒜、韭、蓼、蒿、芥等辛嫩之菜，雜和而食」，亦可以配搭各種蔬菜，如豆芽、春筍、韭菜等，這些時令食物都蘊含著喚醒身體的能量密碼。

腸胃虛弱者疏肝要謹慎

程醫師表示，凡事總有例外，對於平時腸胃虛弱，容易胃脹腹瀉、消化不良的人士，選擇食物則切忌不宜疏散太過，淺嘗即止。在五行上，肝木克制脾土，肝氣太旺反而令脾胃更弱，而疏肝的食材多屬於行氣散氣；要知道，氣虛者本就不夠氣被調動，行氣太過反而會破氣、耗氣，所謂「偷雞不成蝕把米」。這類人士也經常很疑惑，臨床上反映食用了玫瑰花茶、芫荽湯、白蘿蔔等食材後，胃脘部總感覺涼涼的，呼吸亦變淺，或者忽然喉嚨癢癢，咳嗽頻作，這些都源於中氣不足，行氣散氣太過，會導致中氣更加虛弱。

同時這類人士也不宜做過分劇烈的運動，出太多汗、「太散氣」亦會誘發相似問題；反之，瑜伽、散步、太極等緩慢又低強度的運動更為適合，既能放鬆全身又能練氣，徐徐說話、徐徐呼吸、「留返啖氣暖肚」這些都是脾胃虛弱的人要特別關注的鍛煉要點。

在食材方面，除了要選擇順應春季的綠色植物，脾胃虛弱還需要配合健脾開胃的淮山、扁豆、紅棗、茶樹菇、南瓜、芋頭等一同烹飪，疏肝、健脾兩不誤，才能食得更滋味、健康。

肝火旺還要疏肝嗎？

程醫師指出，肝火旺盛者常有眼紅、口乾、口苦、眼屎多、易生瘡、易怒等症狀。肝火與肝鬱總是脫不開關係，最典型的例子就是壓力大又體質偏熱的人，經常會有「火爆」的表現。所以，肝火旺盛的人在春天更應多食新鮮蔬果，令肝氣發散而不生鬱結！

在食療方面，肝火旺盛可用菊花、桑葉泡茶；肝氣鬱結、情緒不暢者適合玫瑰花、陳皮等理氣食材；兼有腸胃濕熱、大便黏滯可加赤豆、薏米。記得避開反季節水果，過早上市的西瓜、榴槤容易助長濕熱，擾亂身體平衡。

程醫師推介早春養肝食譜

疏肝三鮮粥（2人份）

材料︰鮮枸杞葉50克、豬肝80克、乾貝3粒、糙米半杯。

製法︰豬肝切片用米酒醃製，糙米與乾貝慢熬成粥，起鍋前加入枸杞葉與豬肝燙熟。

功效︰此粥能養血明目，特別適合用眼過度的上班族。

雙花陳皮茶

材料︰乾燥茉莉花3克、杭白菊5朵、十年陳皮1小片。

製法︰用85℃熱水沖泡，燜5分鐘後飲用。

功效︰茉莉解鬱、菊花清熱、陳皮理氣，午後飲用可緩解春困，注意體寒者宜加兩枚紅棗平衡寒熱。

被訪者簡介

程榕中醫師簡介

畢業於廣州中醫藥大學，香港浸會大學中醫內科研究及應用碩士，並修讀香港大學專業進修學院中醫學深造證書(臨床婦科學)及皮膚病中醫六經辨治證書，現任(香港)中國醫藥學會理監事會理事。程醫師專注內科方藥研究，擅長把脈分析體質，治療周期明確，利用祛邪固本兼顧，攻克各種虛實夾雜疾病例如久咳、慢性濕疹、更年期諸證、改善三高等。