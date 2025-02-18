抽濕機大比拼 ｜ 消委會評測14款抽濕機，10款獲4星或以上，最平$2,980 媲美7千元品牌

消委會今日（17日）公布了對市面14款抽濕機的測試，發現在不計算空氣淨化功能下，有三款獲4.5星，另外亦有7款獲4星，當中最平僅$2980。消委會測試亦發現，抽濕機電費較高的樣本與最低的樣本之間差距約可達54%。

消委會是次測試的14款抽濕機，其中8款具備「HEPA」過濾器作空氣淨化，售價由$3698元至$7580元，當中6款的「HEPA」過濾器屬基本配件，2款則需額外選購或屬免費贈品；其餘6款樣本，不具淨化功能，售價由$2400元至$3998元。

消委會10款4星或以上高分之選

在不計算空氣淨化功能下，$7090元的LG、$5180元的東芝及$4930元的開利，皆獲得最高的4.5星。至於計算空氣淨化功能下，聲寶、Panasonic、東芝、開利皆獲4星。

聲寶 SHARP DW-S27FA-W

不計空氣淨化功能：4星

空氣淨化功能：4星

$5280

Panasonic F-YAV28H

不計空氣淨化功能：4星

空氣淨化功能：4星

$7580

東芝-TOSHIBA RAD-DIA17HK

不計空氣淨化功能：4星半

空氣淨化功能：4星

$5180

開利 Carrier DC-22VSB

不計空氣淨化功能：4星半

空氣淨化功能：4星

$4930

豐澤牌 fortress FDHA25DC24

不計空氣淨化功能：4星

空氣淨化功能：3星半

$3,698

LG MD19GQCEO

不計空氣淨化功能：4星

空氣淨化功能：3星

$7,090

三菱重工MHI MDC20W-HLEU

不計空氣淨化功能：4星

空氣淨化功能：3星

$4,780

TCL DE 26LEU

不計空氣淨化功能：4星

$2,980

飛利浦 PHILIPS DE3223／30U

不計空氣淨化功能：4星

$3,998

樂信牌 Rasonic RPD-YG20U

不計空氣淨化功能：4星

$3,580

資料來源：消委會

除此之外，消委會亦提醒抽濕機濾網成本不容忽視，以首5年來看，東芝TOSHIBA的濾網費用總計便高達$3510；而LG的濾網費用總計則為$2150。

消委會抽濕機電費比較

電費方面，消委會假設這些抽濕機每年運行450小時（此數字指的是抽濕運轉時間，並不包括僅送風的時段），即每年使用約90天，每次運行5小時，若以每度電$1.7計算，電費最高的樣本較最低的可高出約54%。如聲寶SHARP、Panasonic、東芝TOSHIBA及LG，每年的電費估算範圍在$194至$218之間；抽濕 量較低的樣本如開利Carrier、豐澤牌Fortress、飛歌PHILCO、三菱重工MHI、TCL、飛利浦PHILIPS、樂信牌Rasonic、惠而浦Whirlpool、VINO及伊瑪Imarflex，每年估算電費由$127至$196不等。

轉載自晴報