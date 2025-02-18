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韓星逝世 │ 韓國最美童星金賽綸家中離世 年僅24歲，曾醉駕形象重創，復出不獲網民接受
健康Tips

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

健康解「迷」
健康解「迷」

　　韓國「最美童星」金賽綸日前（16日）被發現在家中身亡，年僅24歲。

 

　　韓國「最美童星」金賽綸（김새론、Kim Sae-ron）日前（16日）被發現在首爾城東區家中身亡，年僅24歲。綜合韓媒報道，當地警方下午接報後到場，入屋時已發現金賽綸倒臥家中身亡，現場無外在侵入的犯罪痕跡，正調查明確死因，未有透露現場是否留有遺書。警方亦對外表示：「考慮到死者與家屬的心情，請克制不要寫到死因與死亡方式」。據悉，報案人是金賽綸的朋友。

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸被發現家中身亡，年僅24歲。（IG@ron_sae）

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

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金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

 

金賽綸最後一次更新IG

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

最後IG story祝賀已故圈中好友文彬冥誕。（網上截圖）

 

　　據悉，金賽綸生前最後一次更新Instagram限時動態在1月26日，當天是ASTRO的已故成員文彬的冥誕，金賽綸寫下「HBD」（生日快樂），並附上了2015年拍攝網路劇《To Be Continued》時與文彬的合照。文彬於2023年於家中離世，得年25歲。

 

金賽綸｜酒駕後有意復出 惟未獲網民支持

 

　　童星出身的金賽綸10歲時與元斌主演電影《大叔》走紅，2022年5月因酒駕撞爛路邊變電箱後肇逃，導致形象重創。她星途一落千丈，同年12月更遭舊經紀公司「GOLDMEDALIST」不續約，沉寂2年，期間甚至被拍到在咖啡廳打工。

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

曾因酒駕一事發文道歉，惟未獲網民支持。（IG截圖）

 

　　2024年，金賽綸有意復出，原定出演舞台劇《水蘿蔔泡菜》裡的小女兒，惟一連串負面新聞及遭受網民輿論指復出時機過早，金賽綸隔天以健康理由宣布辭演。

 

　　據金賽綸的親近人士近期透露：「去年年底見過金賽綸，她打算更改名字為『金雅任』（김아임），並計劃重新開始。」而她生前才剛宣布完成了《Guitar Man》的電影拍攝，準備回歸演藝圈。

 

金賽綸生前出演劇集劇照：

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

《殺手代父》劇照

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

《優秀巫師賈斗心》劇照

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

《魔女寶鑑》劇照

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

《獵犬》劇照。

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

最後作品《Guitar Man》劇照

 

金賽綸｜曾因1合照與金秀賢傳緋聞 慘被網民抨擊

 

　　據悉金賽綸和男星金秀賢於同月同日生日，金賽綸在去年3月突然在Instagram發布與金秀賢「頭貼頭」的親密合照，繼而傳出緋聞。雖然當時二人否認戀情，但金賽綸被網民認為是乘機炒作，以借金秀賢人氣助自己復出。

 

金賽綸｜韓國「最美童星」金賽綸 驚爆家中離世年僅24歲 曾因酒駕形象受創

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#韓國娛樂#金賽綸#童星#演員#酒駕#形象受創#離世#文彬#元斌#大叔#電影#戲劇#網路劇#圈中好友#咖啡廳#復出#健康問題#改名#金雅任#Guitar Man#殺手代父#優秀巫師賈斗心#魔女寶鑑#獵犬#金秀賢#緋聞#IG#Instagram
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