靈感之源：基督教培恩小學的藝術培訓之旅

基督教培恩小學的視覺藝術科積極培訓激發學生的創意思維和藝術表達能力，讓他們在視覺藝術的世界中探索與成長。今年，培恩的校隊「視藝精英」參加了多項培訓、體驗計劃及活動。

視藝精英參加了香港年度最具標誌性的大型戶外青年藝術活動——「渣打藝趣嘉年華」，活動於2024年11月30日至12月1日在銅鑼灣維園舉行。今年的活動以法國作家凡爾納的歷險小說《八十日環遊世界》為主題。學生在專業導師的指導下，以EVA海綿製作具日本特色的壽司。在12月1日下午的壓軸巡遊中，視藝精英展現了他們的自信，不斷向途人招手、介紹自己的裝束，令人印象深刻。

探索「城市藝坊」的魅力

此外，視藝精英早前參加了「沙田大會堂城市藝坊」的公共藝術導覽遊。沙田大會堂的「城市藝坊」融合了國際級公共藝術與大型戶外雕塑，展出19件來自本地及世界知名藝術家的作品，佔地約19萬平方呎，為公共空間增添了濃厚的藝術氛圍。這是一次深入了解立體藝術創作的絕佳機會。在導賞員的引領下，學生們不僅欣賞了大型戶外雕塑，還了解到這些藝術品背後的故事，包括雕塑家的創作意圖、所用的材質以及每件作品的擺放位置等。這次活動不僅令學生獲益良多，更激發了他們對立體藝術的深入思考。

健康貼圖設計工作坊

除了參觀公共藝術，視藝精英還參加了由電影、報刊及物品管理辦事處舉辦的「健康貼圖設計工作坊」。在專業導師的指導下，學生們學習了如何使用電腦進行繪畫，這是一個全新的體驗，有別於以往的傳統手繪方式。學生們學會了製作貼圖和基本動畫技巧。活動讓學生以一個正確的途徑使用電子產品及學習電子產品的應用，電繪亦為學生將來投身社會中做好準備。

培恩的校隊「視藝精英」參與的這些活動不僅提升了學生的藝術素養，還增強了他們的創意表達能力。