在街巿遇上晶瑩剔透閃亮亮的青菜！今期素食譜：三絲炒冰花

很愛逛菜市場去發掘新食材，好來做出一些特別的食譜。這一趟，看見了青綠菜葉上，沾滿了如朝露的菜。原以為這只是為了保持新鮮，菜販刻意地在菜葉上撒滿水珠而已。走近一點查看，卻發現那些水珠根本驅不散，在光線下更顯得晶瑩剔透，閃閃亮亮的，很是好看。

這菜葉上滿布冰晶的蔬菜，叫「冰花」，又名「冰菜」。它不常見，每年年末春天的時候，如果幸運的話，可以在菜市場找得到。不過，由於它不及菜心和大白菜那樣，廣受歡迎，會賣冰花的菜販不多。而且產量亦不多，如菜販解說， 多會送到餐廳去，所以很少會出現在菜市場，給我們遇見。

就在這個好奇心的驅使下，買了半升回去。沒想到冰花吃來自帶淡淡的鹹味，平常喜歡吃得清淡的朋友，可以試一下不加鹽巴來煮。清炒下的冰花，清爽香脆。在這霧氣漸濃的日子裏，濕氣底下食慾不振時，不妨試一下自己的運氣，去找找冰花看。用它來做個簡單的家常清炒，或是放湯裏燙，都滿滿春回大地的清新感。

三絲炒冰花（2人份）

時間：25分鐘

材料：

冰花（冰菜） 1湯碗／紅蘿蔔 半個／鮮木耳 4塊／果皮（陳皮） 1塊／牛蒡 1條／青葱 2束

調味：

豉油（醬油）半湯匙／糖 1茶匙／烏醋 半湯匙／薑黃粉（黃薑粉）半茶匙／蒜香粉 1湯匙／麻油 1湯匙／白胡椒粉 半茶匙

工具：

砧板／菜刀／蔬果刨刀／蔬菜磨絲器／平底易潔鍋（不沾鍋）／茶匙／湯匙／木筷子

步驟：

1. 清洗青葱，切去根部，再切成段

2. 用熱水泡浸果皮（陳皮），洗淨後，切成絲（如圖）。

3. 將鮮木耳切成絲（如圖）。

4. 刨走紅蘿蔔的皮，洗乾淨，切成絲 （如圖）。

5. 刨走牛蒡的皮，清洗後，用蔬菜磨絲器磨成絲（如圖）。

6. 徹底清淨冰花（冰菜），瀝乾水待用。

7. 放步驟1和2於平底易潔鍋（不沾鍋）上，以中火炒一炒，倒入1湯匙的食油。

8. 放入步驟3、4和5，續以中火炒1分鐘，加入調和了3湯匙清水的調味料，多炒3分鐘。

9. 放入步驟6，改以中小火，加入半湯匙的麻油，炒3分鐘。

筆記：

1. 冰花（冰菜）有膳食纖維、β-胡蘿蔔素、維生素K和鉀等有助提升免疫力的營養。

2. 木耳屬菇類，菇類有「高分子多醣體」，是提升免疫力系統能力的主要營養之一。

3. 紅蘿蔔含維生素B1、B2、C、D、E、K、葉酸、鈣質、和胡蘿蔔素，全都能加強人體的免疫力。

4. 牛蒡含有具抗氧化作用的多酚，亦有幫助維持腸道健康的不可溶性與可溶性膳食纖維。

5. 果皮（陳皮）健脾開胃、化痰止咳、養肝養心，能提升人體的免疫力。

6. 蔬果全部要徹底洗淨。每次煮食和進食前，請徹底洗手喔。