天王保養之道 │ 59歲郭富城體重30年不變，分享驚人Keep Fit秘訣：每日只食1餐，早上6點才睡

體重30年來不變、長期維持在63公斤（約139磅）的「舞台王者」郭富城（Aaron），繼新年與愛妻方媛（Moka）回鄉探親後，近日又忙於參與內地音樂節目《聲生不息》，只見年屆59歲的他於舞台上依然活力充沛，狀態甚佳，令新一代歌手李昊亦忍不住問及他的保養心得。而Aaron亦大方分享多年FIT爆關鍵，原因竟在於「1天只吃1餐」。

59歲的Aaron與27歲內地歌手李昊，同場綵排時的對話被《聲生不息》官方節錄成短片上載網上，片中李昊先問起Aaron的作息時間：「城哥，你平時幾點睡？」，Aaron之後回答：「六點多。」並補充是「早上」。此時李昊則好奇他的睡眠時間，而Aaron則繼續回應道：「睡到一點左右，睡七、八個小時。」Aaron其後更語出驚人指自己因怕胖，所以每天只食一餐：

白天我不吃，起床就吃個麵包，我一天只吃一餐……我一吃就很容易胖的。沒辦法，我不可以吃那麼多東西。

Aaron更指惟一發胖的時候，已是多年前於台灣剛起步時：

我在台灣的時候，剛剛開始發展的時候，好胖，所以現在胖過之後，你就不會再胖了。

李昊先問起Aaron的保養方法。(影片截圖)

Aaron其後更語出驚人指自己因怕胖，所以每天只食一餐。(影片截圖)

年屆59歲的Aaron於舞台上依然活力充沛，狀態甚佳。(影片截圖)

年屆59歲的Aaron於舞台上依然活力充沛，狀態甚佳。(影片截圖)

郭富城（Aaron）體重30年來不變、長期維持在63公斤（約139磅）。

郭富城（Aaron）體重30年來不變、長期維持在63公斤（約139磅）。

郭富城（Aaron）年青照。

拆解「23：1斷食法」

其實除了郭富城外，古天樂亦曾分享過自己也是一天只吃一餐。台灣營養師高敏敏過去就曾在Facebook詳細介紹了這種一天一餐飲食法，亦即是「23：1斷食法」的利弊。

高敏敏指，「23：1斷食法」又稱為One Meal A Day斷食法。當中的「1」代表規定每天只有1個小時的時間可以進食，而「23」則代表每天有23個小時要保持空腹，期間若感到肚餓，亦只能飲用不含熱量的飲品，如清水及無糖茶。

高敏敏表示，「23：1斷食法」幫忙維持身形的成效顯著，但這種斷食法並不適合所有人，也不宜長時間執行。若要長期執行「23：1斷食法」，必須定期有營養師作出檢視與適當調整。

她續指，若民眾在執行「23：1斷食法」前，必需先了解自己是否合適，因並非每個人的身體也能負荷這種斷食法。而她亦不建議以下8種人進行「23：1斷食法」：

23：1 斷食法

長時間斷食可能容易養成假瘦的體質，因為掉的肌肉比脂肪還多

8類人不適宜用

● 體重過輕者、肌少症者

● 銀髮族

● 懷孕、哺乳媽咪

● 兒童、青少年

● 糖尿病者

● 治療癌症者

● 長期服藥人士

● 飲食失調人士

資料來源：台灣營養師高敏敏

轉載自晴報