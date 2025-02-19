歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

21
二月
香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色生活盛宴 香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色生活盛宴
大型盛事 節慶活動
香港會議展覽中心｜全港最大型素食展2月登場！ 6,000款素食新品及創意活動 打造年度健康與綠色生活...
推介度：
21/02/2025 - 23/02/2025
27
六月
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！ 啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
大型盛事 音樂會
啟德體育園｜亞洲天王周杰倫進駐啟德體育園主場館，明年6月約定歌迷一起進《嘉年華》連瘋三晚！
推介度：
27/06/2025 - 29/06/2025
health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪 即睇30周年慶特輯
香港好去處
易經看世界 世界風雲變
新聞
股票
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
etnet榮獲「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項
立即讚好etnet Facebook專頁！
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
名模猝死 │ 28歲巴西名模腹痛送院，搶救3日終告不治，醫院公開死因：感染1種女性病
健康Tips

名模猝死 │ 28歲巴西名模腹痛送院，搶救3日終告不治，醫院公開死因：感染1種女性病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　身體不適應及早求醫！巴西28歲知名模特兒Laleska Alexandre，早前因腹部痛劇痛急送院，惟接受手術後仍未見好轉，並於3日後宣告不治，院方隨後公開死因，證實其病情與感染一女性疾病相關。

 

　　綜合外媒及《Daily Star》報道，巴西名模Laleska Alexandre於當地時間2月2日，因腹部出現痙攣劇痛緊急送院，雖然院方隨即為其進行手術治療，惟期間醫生發現Laleska Alexandre已出現感染現象，病情已屬晚期，最終經搶救後仍於2月5日不治離世。

 

　　據悉，Laleska Alexandre患有卵巢輸卵管膿瘍（TOA），最骨盆腔發炎（PID）的嚴重表現，同時亦是女性急性或慢性下腹疼痛原因之一，其症狀包括發燒、腹痛、噁心等，假如體內膿瘍破裂可能會引發併發症，甚至引發敗血症，院方證實Laleska Alexandre死因為「卵巢感染引發敗血性休克」。

 

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

巴西28歲知名模特兒Laleska Alexandre，早前因腹部痛劇痛急送院，搶救3日後不幸離世。（IG截圖）

 

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

腹痛猝死｜28歲巴西名模腹痛送院 搶救3日後不治身亡死因曝光：染1病肇禍

Laleska Alexandre是巴西知名模特兒及網紅，Instagram帳號有2.6萬粉絲，同時亦經營了自己的服裝品牌。（IG截圖）

 

腹痛猝死｜疑早前已感不適未有正視  網民湧入社交平台悼念

 

　　Laleska Alexandre是巴西知名模特兒及網紅，Instagram帳號有2.6萬粉絲，同時亦經營了自己的服裝品牌。其表妹Karízia Temóteo接受媒體訪問時透露，Laleska Alexandre早前已感到身體不適，但卻未有到院求醫，直到事發當日因為腹痛嚴重才被緊急送往醫院。

 

　　Laleska Alexandre突然驟逝，不少粉絲都感到非常突然，紛紛湧入其Instagram帳號悼念，希望她一路好走：

 

網民有乜講：

前段時間才參加她的活動！

一直關注她，都不知道她病了。

真的難以置信……

消息太突然了，我感到非常震驚。

希望她的家人節哀…

 

同場加映｜敗血症6大病徵

 

　　中大醫學院麻醉及深切治療學系助理教授凌若崴醫生曾指出，及時治療是對抗敗血症的關鍵，假如出現以下敗血症6大病徵，應盡早求醫接受治療：

 

1.神志不清

2.寒顫

3.排尿減少

4.嚴重呼吸急促

5.頭暈

6.皮膚變色

資料來源：香港中文大醫學院

 

資料來源：Daily Star

 

轉載自晴報 

Tags:#健康#醫療#模特兒#社交媒體#網紅#服裝品牌#敗血症#女性健康
Add a comment ...Add a comment ...
腦腫瘤｜美女網紅患腦瘤停播 後悔忽略生活2件小事
更多健康解「迷」文章
腦腫瘤｜美女網紅患腦瘤停播 後悔忽略生活2件小事

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處