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口腔衛生 │ 醫生警告：不刷牙直接飲水恐增加口腔細菌比糞便多10倍，風險三大疾病
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口腔衛生 │ 醫生警告：不刷牙直接飲水恐增加口腔細菌比糞便多10倍，風險三大疾病

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人為了養生，起床後習慣先飲一杯暖水，但有醫生指出，剛起床時，人體口腔細菌量數量可達「糞便的10倍」，假如未經刷牙便飲食，恐將細菌吞入腹中，長久下去恐誘3大健康問題。

 

　　根據日媒《FNN》報導指，日本紬牙科醫院院長桐生健太醫生於當地一個健康研討會中指出，夜間睡覺時口腔唾液量會減少，口腔內細菌亦會因此出現爆發性地繁殖，每日醒來時，口腔中的細菌含量甚至會比糞便多出約10倍。

 

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

 

　　日本武藏新田站前牙科口腔外科主任青木大志表示，有研究報告顯示，晚上睡覺時口腔細菌更易繁殖，假如吞下這些細菌，很可能會改變腸道細菌環境，誘發多種疾病，其中包括腸胃病、糖尿病與心肌梗塞風險，早上起床時，只要稍微漱一下口便已可減少口腔中細菌數量。

 

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

口腔健康｜起身唔刷牙 口腔細菌比糞便多10倍 醫生：恐增3大疾病風險

 

口腔健康｜4大口腔護理關鍵

 

　　想要抑止口腔中細菌增長，桐生健太醫生則表示最重要仍是注意以下4大口腔護理關鍵，其中以刷牙最為關鍵：

 

● 口腔健康｜1.注重夜間牙齒護理

 

　　晚上睡前刷牙有助減少口腔細菌

 

● 口腔健康｜2.晚上刷牙後使用漱口水

 

　　不少人會於早上使用漱口水預防口臭，但晚上使用漱口水消毒口腔亦非常重要。

 

● 口腔健康｜3.使用漱口水停留約30秒

 

　　使用漱口水需停留約30秒，可讓其徹底分佈於整個口腔中。

 

● 口腔健康｜4.注意水分補充

 

　　口腔乾燥恐會導致細菌快速滋長，因此無論早上抑或睡前都應注意補充水分。

 

資料來源：FNN

 

轉載自晴報

 

Tags:#醫生#養生#糖尿病#日本#健康問題#口腔衛生#口腔護理#健康#細菌#疾病#糞便#刷牙#飲水#研究#牙科#腸道#心肌梗塞
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