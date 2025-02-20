詐騙園 │ 31歲大馬男子誤信朋友被賣至柬埔寨詐騙園，經歷半年虐待與生存艱辛

馬來西亞一名男子去年7月被友人騙往柬埔寨詐騙園區，期間曾受虐打及禁食、甚至要靠食老鼠肉維生，最終經歷長達半年非人生活，於早前終於成功獲救回國。事主透露，當時仍有40多名馬來西亞人被困在當地園區，呼籲外界關注並協助救援。

綜合馬媒及《中國報》報導，馬來西亞31歲的吉米去年7月認識一名新朋友，對方聲稱可為他提供柬埔寨工作機會，並承諾支付機票費用。吉米不疑有他、決定前往，未料卻被騙入詐騙園區。

柬埔寨詐騙園｜冒險向向詐騙目標救助 最終成功脫身

進入園區後，吉米便被要求每月達成6萬令吉（約10.4萬港元）業績，才可獲得使用手機的權利，惟吉米不願淪為幫兇拒絕了參與詐騙活動，之後便慘遭受虐打、禁食，甚至被迫違背宗教信仰食用豬肉及老鼠肉長達半年之久。期間吉米為了逃離園區，決定假意配合詐騙集團，開始進行詐騙活動，結果在一次與女性目標對話中時，他冒險向對方透露自身遭遇，請求對方協助聯絡母親，最終在對方幫助下，吉米成功與家人取得聯繫，並進一步尋求馬來西亞國際人道主義組織（MHO）幫助。

MHO接獲求助，隨即與柬埔寨當地政府及警方展開協調，經過1.5月文件審查及錄口供程序，成功救出吉米。隨後，吉米順利回到馬來西亞與家人團聚，他事後接受媒體採訪時透露指，目前柬埔寨詐騙園區仍有40多名馬來西亞人受困，呼籲馬來西亞政府與國際組織加強合作，盡快解救這些受害者，同時坦言是次經歷讓他讓他深刻體會到人性黑暗與光明，感激所有幫助他重獲自由的人之餘，亦學會更加謹慎看待人際關係，盼自身故事可提醒其他人切勿輕信陌生人誘惑。

馬來西亞男子吉令於去年7月被友人騙往柬埔寨詐騙園區，期間曾受虐打及禁食、甚至要靠食老鼠肉維生。（圖源：中國報）

馬來西亞男子吉令於去年7月被友人騙往柬埔寨詐騙園區，期間曾受虐打及禁食、甚至要靠食老鼠肉維生。（圖源：中國報）

柬埔寨內政部發言人杜速克曾發言稱將會就事件作出調查。（圖源：中國報）

柬埔寨詐騙園｜柬埔寨質疑事件真實性：將就事件展開調查

據《柬中時報》報道指，柬埔寨內政部發言人杜速克曾發言指，吉米獲救時並未有向柬埔寨執法部門詳細說明遭遇，導致當局無法及時介入調查，質疑對方為何獲救後未有向當局說明自己曾被強逼食用老鼠肉等信息，要求吉米積極配合柬埔寨執法部門，提供更多證據，以便當局深入調查，確保資訊的真實性。

他又強調，類似報道可能對柬埔寨的國際形象造成負面影響，目前正對其所述經歷的真實性展開調查，並將適時公佈結果，以澄清事實真相，又表示對部分外國媒體僅「憑單方面陳述進行報道和轉載」做法表示遺憾。

資料來源：中國報、柬中時報

轉載自晴報