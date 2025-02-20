18歲少年確診骨肉瘤抗癌3年病逝，母親以為只是生長痛

山西一名少年15歲時被查出患上骨肉瘤，雖一直積極治療，更在化療後收到學校的錄取通知書，但病情不幸復發，最終在抗癌3年後於日前病逝，終年18歲。

綜合內地媒體報道，來自山西忻州、時年15歲的「晟寶」王子晟在升上高中後經常感到腳痛，媽媽最初以為只是生長痛，帶他去做針灸治療，但效果並不理想；後來他經常在半夜痛醒，家長才意識到嚴重性，於是連夜到當地醫院接受檢查後懷疑患上骨肉瘤，隨後再經上級醫院確診為骨肉瘤。

時年15歲的「晟寶」王子晟升上高中後不幸患上骨肉瘤。（影片截圖）

晟寶經常感到腳痛，家人最初以為只是生長痛。（影片截圖）

之後他開始在半夜痛醒，於是到醫院接受檢查。（影片截圖）

當地醫院懷疑他患上骨肉瘤，隨後再經上級醫院確診。（影片截圖）

進行化療一段時間後 ，醫生建議晟寶截肢，所幸透過手術勉強保肢。（影片截圖）

雖成功保肢，但就在腿上留下了長達43cm的「蜈蚣」疤痕。（影片截圖）

晟寶在治療期間收到電腦學校的錄取通知書。（影片截圖）

然而就在一家人以為能展開全新生活時，晟寶癌症復發。（影片截圖）

晟寶最終在2月16日病逝。（影片截圖）

晟寶確診癌症後開始接受化療，一段時間後，醫生建議他截肢，所幸透過手術勉強保肢，但就在腿上留下了長達43cm的「蜈蚣」疤痕。

治療期間，晟寶並未放棄學業，更曾收到大學錄取通知書。就在一家人以為可以開啟全新的生活時，晟寶的病情卻再次復發。2月17日，其家屬短影音平台上載影片，表示晟寶已於2月16日早上在老家離世，結束了3年的抗癌旅程。

據報，骨肉瘤是一種發生於骨內、腫瘤細胞成骨的高級別惡性腫瘤，且進展迅速，致死及致殘率極高。由於這種癌症易發生在青少年和兒童時期，因此又被稱為「青少年殺手」。

骨癌｜患者存活率只約3成

兒童癌症專家、中文大學兒科學系教授李志光曾接受TOPick訪問時指出，骨癌中的「骨肉瘤」，可分為「局部性」和「擴散性」。「局部性骨肉瘤」只局限於某一個位置，患者存活率約為70%；但「擴散性骨肉瘤」顧名思義，腫瘤會經淋巴擴散到其他地方如骨和肺等部位，存活率僅約30%。

骨肉瘤在本港並非常見。李志光指出，骨肉瘤通常會長在膝蓋的周圍，常見徵狀包括骨頭或關節疼痛、腫脹等。過往曾每年接收約10宗此病例，罹患者大多為兒童。患童中也只有約20%患「擴散性骨肉瘤」，可見是一種罕見癌症。

骨癌｜骨癌常見症狀

根據台灣癌症基金會資料，骨癌是由骨骼系統長出的惡性腫瘤，而骨骼系統包括骨頭、軟骨、骨髓及其中的血管和結締組織，並可分為「骨骼腫瘤」與「軟組織腫瘤」。

持續性疼痛

因為骨膜被腫瘤撐開而瘀痛，是最常見症狀，尤其是夜間，症狀出現約3-4個月，甚至有超過6個月之久。多數青春期患者表示膝蓋疼痛而沒有明顯的外傷病史。

組織腫脹

良性腫塊通常可出現很久，但成長速度不快且比較小，皮膚外觀良好；惡性腫塊則可能會迅速長大，且會出現局部皮膚腫脹、潰爛。

運動功能障礙

可能與疼痛或腫瘤剌激到肌肉或神經系統或發生病理性骨折而造成運動功能的障礙。

神經系統障礙

因為腫瘤壓迫神經造成，必須觀察是否有神經急症，必要時需施行緊急手術，也可能出現排泄功能障礙。

病理性骨折

平時沒有明顯症狀的患者，突然不明原因或輕度外力而發生骨折，表示骨骼已被癌細胞嚴重破壞。

其他症狀

如疲倦、厭食、體重減輕等這些症狀可能與癌症的進展和轉移部位有關。

資料來源：台灣癌症基金會

轉載自晴報