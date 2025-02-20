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24歲女子遊日本回國後雙腳腫痛，72小時內病情惡化入院搶救不治
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24歲女子遊日本回國後雙腳腫痛，72小時內病情惡化入院搶救不治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　英年早逝！澳洲一名24歲女子到日本旅遊3周，回國後發現雙腳莫名腫痛，送院途中情況急劇惡化，短短72小時內便不幸離世。面對噩耗家人大感悲痛，懷疑是旅行途中出現1病肇禍，其兄嘆指妹妹回國後未有任何明顯症狀，病發後惡化極快，令一家人措手不及。

 

　　綜合外媒及《news.com.au》報道，澳洲女子Christine Visnjic於去年11月遊日3周後，在12月6日由日本回國，期間並未有任何明顯不適症狀，惟年1月10日早上起床時，卻發現雙腳出現紅腫且伴隨劇烈痛楚。

 

　　Christine父親見狀急開車將其送院求醫，期間她然感到噁心，停車嘔吐後卻出現癲癇及心臟驟停，隨即便陷入昏迷。當時現場有2名護士上前幫忙，隨後救護車亦趕到將其送院搶救，入院當日Christine曾清醒約 1.5 小時，但仍未感到劇烈痛感，惟院方掃描報告顯示，她腿部血栓脫落後，經過肺部和心臟並到達大腦，導致大腦兩側的血流受阻，引發中風，最終搶救3天後不幸宣布腦死。

 

英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛 入院72小時猝死

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英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛 入院72小時猝死

英年早逝｜24歲女遊日回國突雙腳腫痛 入院72小時猝死

澳洲女子Christine Visnjic遊日回國後，突然雙腳紅腫劇痛猝死。（網上圖片）

 

英年早逝｜病發前未見任何不適 家屬1原因拒驗屍

 

　　家人得悉Christine腦死後，決定忍痛拔管，其憶述指，妹妹去世前一個晚上仍與家人一同共進晚餐，未見任何疼痛或不適，不料翌日卻突然感到不適，嘆指：「她很幸運，沒有遭受任何痛苦就去世了，安息了。」

 

　　報導續指，Christine家人懷疑她是在乘搭飛機時誘發深部靜脈栓塞（DVT），惟Christine離世時走得很安詳，因此拒絕進行驗屍，但仍呼籲大眾緊記生活寶貴：「即使在年輕時，生命也可能毫無預警地消逝。」、「騰出時間與家人和所愛的人相處，不要追逐金錢，想著以後可以享受生活。」

 

同場加映｜中風4大先兆

 

　　本港腦神經科專科醫生盧文偉曾受訪，指出腦中風分為兩種，分別是「出血性中風」和「缺血性中風」，前者是俗稱的「爆血管」，成因包括腦血管天生較脆弱、腦血管畸形，或高血壓令血管爆裂，不同年齡層均有機會患上「出血性中風」；後者的高危因素則為「三高」、長期吸煙或酗酒，增加血栓形成風險，令腦部血管被堵塞，從而患上「缺血性中風」。

 

  • 半邊臉無法郁動
  • 說話有困難
  • 一邊手腳無知覺
  • 視野變窄

資料來源：腦神經科專科醫生盧文偉

 

同場加映｜中風「120」口訣

 

　　臨床上，中風急救有3小時的「黃金時間」，愈早接受治療，愈能降低死亡率和致殘率，所以早期識別尤為重要，需在5分鐘內準確辨別，記住「中風120」口訣，關鍵時刻能救命。

 

「１」

看１張臉，如是否突然出現口角歪斜、流口水、面癱不對稱症狀

 

「2」

查２個肩膀以下，如是否存在肢體麻木，平行舉起存在單側無力情況

 

「０」

聆聽語言，是否說話困難、含糊或不能語言

 

資料來源：news.com.au

 

轉載自晴報

Tags:#旅遊#日本#澳洲#健康#醫療#中風#腦神經科#靜脈栓塞#醫院#家庭
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