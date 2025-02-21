18歲內地足球新星西班牙集訓期間重創，顱內出血致腦死亡

集訓期間發生致命意外！18歲北京國安U19梯隊球員郭嘉璇周二（11日）於西班牙集訓期間受重傷，送院後被判定為腦死亡，其兄事後於社交平台上發文求助，斥責北京足協和國安俱樂部未有妥善處理後續救治及賠償事宜，甚至阻止消息流出，直言：「誰能不心寒？」北京足協事翌日向媒體確認事件，相關回應再惹質疑。

郭嘉璇胞兄日前於社交平台小紅書發文曝光事件，帖文中分享了一張郭嘉璇躺在病床上插喉的照片，指弟弟在一場由北京足協舉辦的足球比賽中，受對方球員的膝蓋擊中頭部昏迷，緊急送院後證實顱內出血過多，生命受到嚴重威脅。一家人被告知噩耗後，其父立即聯絡北京足協及國安領導安排簽證趕往西班牙。

郭嘉璇胞兄於社交平台公開事件始末。（網上圖片）



郭嘉璇胞兄於社交平台公開事件始末。（網上圖片）



郭嘉璇胞兄於社交平台公開事件始末。（網上圖片）



郭嘉璇胞兄於社交平台公開事件始末。（網上圖片）

嚴重意外｜曾承諾負擔後續治療費用 簽諒解書後突然改口

到達當地後，其父被告知郭嘉璇已確診腦死，據當地法律需要對其進行屍檢，以追究主辦方北京足協責任，惟家屬希望可將郭嘉璇帶回中國繼續搶救，以博一線生機，痛心表示當時父親「跪在地上給醫生磕頭，拋下了所有的尊嚴，感動了西班牙的醫生」，才能避免拔喉、可運送回國尋求治療。而北京足協及國安當時向他們協商，承諾可為郭嘉璇後續治療負責到底，但要求其父簽署一份諒解書交予西班牙，承諾不追究主辦方責任。

其兄表示，北京足協及國安當時承諾可為郭嘉璇後續治療負責到底，但要求其父簽署一份諒解書交予西班牙，承諾不追究主辦方責任。（網上圖片）



其兄表示，北京足協及國安當時承諾可為郭嘉璇後續治療負責到底，但要求其父簽署一份諒解書交予西班牙，承諾不追究主辦方責任。（網上圖片）

遞交諒解書後，北京足協及國安卻改口稱只負責西班牙當地治療及轉運回國費用。（網上圖片）



遞交諒解書後，北京足協及國安卻改口稱只負責西班牙當地治療及轉運回國費用。（網上圖片）

不料其父遞交諒解書後，北京足協及國安卻改口稱只負責西班牙當地治療及轉運回國費用，回國後治療費用需由雙方共同承擔、賠償問題則之後再商議，或交由北京法院解決，嘆指如今「全家現在已經被逼到絕境了」，因此才決定於網上求助。

郭嘉璇胞兄續指，當地醫生曾向家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死，因此質疑弟弟受傷後，主辦方送弟弟到院前到底做了哪些急救，同時認為北京足協和北京國安本向他家人承諾的保障卻不了了之，怒斥：

在比賽中出了這麼嚴重的意外事故都得不到後續的保障，以後中國足球還有誰敢踢？誰能不心寒？

郭嘉璇胞兄續指，當地醫生曾向家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死。（網上圖片）

郭嘉璇胞兄續指，當地醫生曾向家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死。（網上圖片）

當地醫生曾向郭嘉璇家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死。（網上圖片）

當地醫生曾向郭嘉璇家人透露，指郭嘉璇到院時已經因大腦缺氧而腦死。（網上圖片）

網傳西班牙俱樂部於事發後曾發文公布事件，但隨即被北京市足協下「封口令」。（網上圖片）n

嚴重意外｜北京足協回應事件

相關帖文在網上引起巨大迴響，一名體育博主「清蒸樹袋熊」亦隨即發文透露，指京市足協在此次出征西班牙的訓練中，並未給球員購買全額運動意外保險，而是以普通旅遊保險代替，北京市足協更未在出事後第一時間發布官方公告，甚至要求西班牙俱樂部刪掉帖子，同時對球隊教練組、所有球員下達嚴格封口令，又強調事發後，北京國安積極聯繫專家會診，並為郭嘉璇父親辦理簽證前往西班牙，竭盡所能幫助，但「某些團體卻在絞盡腦汁不讓發聲，意欲何為？」

據《南方都市報》報道，北京足協事後於2月12日回應媒體，解釋事發後，北京足協和俱樂部第一時間進行了急救，醫療直升機五分鐘抵達現場，後續將詳情公告，而保險問題及後續責任歸屬則未有給出明確答覆，被問及是否確認為球員購買了全額運動意外保險，對方則具體回答，只強調目前與家屬達成一致，將郭嘉璇帶回國內繼續救治。

資料來源：小紅書@大琪 呀哈比比、微博@清蒸樹袋熊、南方都市報

轉載自晴報