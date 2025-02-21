58歲梅小惠宣布復出！素顏示人無懼歲月痕跡

58歲的藝人梅小惠久違幕前多年，不過新一年她卻宣布復出，並與好友阮兆祥進駐「小紅書」頻頻上載「搞笑」賀年及「互窒對方」短片。事實上，女方雖然多年無拍劇，但卻經常於社交平台上分享自己生活狀況，更經常大晒素顏照，近年更被爆出疑似有新戀情！

梅小惠復出丨抖音平台與老拍檔阮兆祥合作

梅小惠與好友阮兆祥今年又有新搞作，便是進駐小紅書與抖音平台，開「哥哥姐姐加友站」與粉絲作交流。這隊「祥惠組合」第一波便是大玩賀年歌，不但拍攝新版本，又將兩人在30多年前拍攝的舊版賀年歌作對比，大放笑彈。而另一條片，則以梅小惠剛入行的《健美小姐》硬照作笑料，雙方互窒。

58歲梅小惠久違幕前多年，不過新一年她卻宣布復出。(影片截圖)

梅小惠與好友阮兆祥過去曾拍賀年照。(影片截圖)

另一條短片是以梅小惠剛入行的《健美小姐》硬照作笑料。(影片截圖)

梅小惠復出丨無懼歲月 屢晒素顏相

一向敢於表現真我的梅小惠，雖然多年未有於幕前拍劇亮相，但其實她在IG卻甚為活躍，不時分享自己的生活狀況，而且不少更是素顏上陣，只見58歲的梅小惠臉上卻沒有太多皺紋，僅皮膚有些許發黃，保養尚算不錯。

一向敢於表現真我的梅小惠於IG經常大曬素顏照。

梅小惠復出丨單身多年 疑有新戀情

向來沒有太多緋聞的梅小惠近年卻被爆疑有新歡，於去年6月便曾有街坊見到梅小惠與疑似男友，以及一班友人於紅磡街市的平民熟食市場開餐，並影到女方不時深情「望實」男方相。

梅小惠復出丨與曾偉權交往13年分手收場

梅小惠最為人所熟知的戀情，莫過於是與因癌症過世的曾偉權一段長達13年的戀情。梅小惠在1986年與曾偉權合作《滿堂紅》相識並相戀，二人拍拖13年，當大眾以為「打風都打唔甩」時，男方卻在1999年9月因馬來西亞女歌手葉麗儀介入，而令梅小惠與曾偉權分手。

梅小惠最為人所熟知的戀情莫過於是與已過世的曾偉權長達13年的戀情。

阮兆祥曾跟梅小惠說：「50歲未嫁人就娶她。」

不過男方事後解釋二人從沒愛情，只是兄弟情。

梅小惠復出丨阮兆祥曾許下娶妻承諾

當時好友阮兆祥怕她過於傷心，更曾搬到對方家中住1個月，陪小惠行街散心，可見十分夠「兄弟」。之後兩人更試過一起做生意，又夾份買樓投資。

阮兆祥更曾跟梅小惠說：「50歲未嫁人就娶她。」不過他事後解釋二人從沒愛情：「大家只是兄弟情，彼此像家人般。我們會邀請對方和家人吃飯，那句話起初講是哄小惠家人，因那時她失戀，怕她家人擔心才這樣講安慰他們。」

轉載自晴報